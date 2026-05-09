Boca Juniors se enfrentará con Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura en la Bombonera: hora, TV y posibles formaciones

Horarios del partido:
19.00 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
18.00 Bolivia, Chile, Miami (Estados Unidos) y Venezuela
17.00 Colombia, Ecuador y Perú
16.00 México
00.00 (domingo) España
*Televisará TNT Sports (pack fútbol) en toda Argentina
Probables formaciones:
Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda
Huracán: Hernán Galíndez, Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Facundo Waller, Leonardo Gil; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Oscar Cortés; y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez
Boca y Huracán, por un lugar en cuartos de final del Torneo Apertura 2026:
El Xeneize y el Globo se verán las caras por los octavos de final del campeonato. Los de Claudio Úbeda, que terminaron segundos en su zona, se las verán con el elenco de Parque Patricios, que sufrió hasta la última jornada para clasificarse en su grupo y lo hizo con un empate como visitante ante Racing. El que acceda a la próxima fase, se medirá con el ganador de la llave que enfrentará esta noche a Argentinos Juniors y Lanús. En caso de igualdad en los 90 minutos, se disputarán dos tiempos extra de 15′ (si persiste la paridad, habrá penales). En la Bombonera, dirigirá Pablo Echavarría.
¡Bienvenidos a la previa de Boca-Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura!