Boca Juniors se enfrentará con Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura en la Bombonera: hora, TV y posibles formaciones

El Xeneize y el Globo se verán las caras por los octavos de final del campeonato. Los de Claudio Úbeda, que terminaron segundos en su zona, se las verán con el elenco de Parque Patricios, que sufrió hasta la última jornada para clasificarse en su grupo y lo hizo con un empate como visitante ante Racing. El que acceda a la próxima fase, se medirá con el ganador de la llave que enfrentará esta noche a Argentinos Juniors y Lanús. En caso de igualdad en los 90 minutos, se disputarán dos tiempos extra de 15′ (si persiste la paridad, habrá penales). En la Bombonera, dirigirá Pablo Echavarría.