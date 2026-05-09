Deportes

Boca Juniors se enfrentará con Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura en la Bombonera: hora, TV y posibles formaciones

El Xeneize y el Globo se medirán desde las 19 en la Bombonera. Televisará TNT Sports

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Horarios del partido:

19.00 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

18.00 Bolivia, Chile, Miami (Estados Unidos) y Venezuela

17.00 Colombia, Ecuador y Perú

16.00 México

00.00 (domingo) España

*Televisará TNT Sports (pack fútbol) en toda Argentina

10:35 hsHoy

Probables formaciones:

Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda

Huracán: Hernán Galíndez, Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Facundo Waller, Leonardo Gil; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Oscar Cortés; y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez

10:33 hsHoy

Boca y Huracán, por un lugar en cuartos de final del Torneo Apertura 2026:

El Xeneize y el Globo se verán las caras por los octavos de final del campeonato. Los de Claudio Úbeda, que terminaron segundos en su zona, se las verán con el elenco de Parque Patricios, que sufrió hasta la última jornada para clasificarse en su grupo y lo hizo con un empate como visitante ante Racing. El que acceda a la próxima fase, se medirá con el ganador de la llave que enfrentará esta noche a Argentinos Juniors y Lanús. En caso de igualdad en los 90 minutos, se disputarán dos tiempos extra de 15′ (si persiste la paridad, habrá penales). En la Bombonera, dirigirá Pablo Echavarría.

10:05 hsHoy

¡Bienvenidos a la previa de Boca-Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura!

En una imagen dividida, futbolistas de Boca Juniors en azul y amarillo celebran a la izquierda, y jugadores de Huracán en blanco y rojo se abrazan a la derecha bajo la lluvia
Jugadores de Boca Juniors celebran en el campo, mientras que futbolistas de Huracán hacen lo propio en una jornada llena de expectativas.

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