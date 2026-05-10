Edith Hermida: “Él no me elegía y yo igual estaba disponible, era ‘la incondicional’”

María Laura Santillán Con Edith Hermida

Después de 18 años de vigencia, el clásico de la tele “Bendita TV” hoy lo conduce Edith. Relajada, cálida, graciosa, hizo frente al desafío y superó la prueba. Durante muchos años trabajó en el programa como panelista, también desde hace años participa en radio de “El Club del Moro” por la 100 con Santiago del Moro y es la bruja de los espectáculos infantiles de Panam. Cuando Edith disfruta y está cómoda en un trabajo, se queda para siempre.

–Sí, me quedo en los lugares, me cuesta irme. Antes estuve 23 años en Radio Disney y me costó un montón irme. Soy estable, me quedo en los lugares mucho tiempo.

–¿Cómo es ser conductora de un panel con muchas personas nuevas?

–Bendita es un programa clásico, pero se ha renovado este año. Este año fue una montaña rusa de sensaciones para mí. Arranqué muy nerviosa, muy angustiada. Después empecé a relajarme un poco y ahora lo estoy disfrutando

–¿Lloraste mucho?

–Ay, sí, pero yo soy llorona. Me parece que por eso también me quedo tanto en los lugares.

–¿Te aquerenciás?

–Si, me aquerencio.

–Se fue el Beto Casella del programa. Y otras personas muy cercanas, Alejandra Maglietti por ejemplo.

–Sí, fue tremendo, eso fue tremendo.

–Es para llorar sin parar.

–Sí, todavía lo pienso y no lo puedo creer. Ale, Maru, Pachano, Mariano Flax, Any Ventura. Sí, diciembre fue muy, muy angustiante para mí. Yo no lo podía creer. Hasta último momento le había dicho a Beto: no te vayas, no te vayas. Me dijeron: ya rescindió. ¡No! ¿Cómo puede ser? Yo pensé hasta último momento que él iba a recapacitar y no, él tenía ganas de irse.

"A mí me gusta mucho la energía joven en líneas generales, también. Para mí es todo positivo. A mí no me gusta vivir del pasado. ¿Viste esas fiestas ochentosas? Me deprimo con todo lo vintage", cuenta la conductora

–¿Fue tan angustiante?

–Sí, claro, fue angustiante en serio. Te dicen “es un trabajo nada más”. Yo soy una persona emocional, yo no funciono si no pongo la emocionalidad en juego.

-¿Casi 20 años juntos?

–¿Cómo no me voy a angustiar? ¿Cómo no voy a estar mal? ¿Cómo no me van a pasar cosas después de tantos años de estar? Estuve embarazada, tuve una hija en el medio… Yo estuve ahí con Beto desde hace 18 años, y después se fueron sumando. Maglietti creo que hace 15 años que estaba con nosotros.

–Es más que un matrimonio.

–Claro, más que un matrimonio. A mí los trabajos me duraron más que las parejas.

“YO LO LLAMARÍA Y LO VERIA MAS SEGUIDO A BETO, TRATO DE NO SER PESADA”

–¿Cómo se comunican ahora?

–Y… a veces. Yo trato de no hablar mucho porque sino me parece que soy pesada. Yo lo llamaría más seguido y lo vería más seguido.

“NO ME LLAMA, NADIE ME LLAMA, SOY YO LA QUE MANDA UN MENSAJITO”

–¿Ellos te llaman mucho?

–No, no, soy yo más. No me llama, nadie me llama. Soy yo la que a lo mejor mando un mensajito. “¿Cómo andás?”. El otro día Any me mandó un saludo por una persona y yo le respondí directamente. Ahora ya solté un poco.

–No los buscás más. ¿Los extrañás en silencio?

–Los extraño en silencio.

–¿Qué es lo que más se extraña? ¿El aire del programa, la previa o el después?

–Canal nueve es un lugar muy ameno, es como un club. Es muy linda la previa y el durante del programa. Lo bueno es que hay un equipo de gente nueva que vino y que tienen unas ganas… Están todos re contentos porque no hay tantos clásicos en la tele que persisten y que la gente sigue eligiendo, formar parte de un programa así es un orgullo para muchas personas.

María Laura Santillán con Edith Hermida: “La gente me acusa de traidora porque no me fui con Beto”

“LO QUE ME DOLÍA ERA QUE ME DIJERAN TRAIDORA, CADA TANTO ME PONEN: TRAIDORA”

–Imagino que hubo miedo de lo que podía pasar con el público.

–Sí, no sé qué habrán pensado. A mí lo que me dolía era que me dijeran traidora, por ejemplo. Traidora cada tanto me ponen.

–¿En las redes?

–En las redes, básicamente. Eso sí me dolía, que me dijeran traidora.

–¿Porque no te fuiste?

–Porque no me fui con él, claro. Eso me dolía.

–¿La traición era a Beto?

–Claro, sí. ¿Por qué piensan eso? A mí me falta poco para jubilarme, estoy en relación de dependencia. No existe más estar en relación de dependencia. Era la realidad, lo que me pasaba. Cuando uno tiene una propuesta laboral evalúa lo que tiene y a dónde va, yo sentía que no me convenía ese cambio. Hablé con Beto y le dije que no me convenía el cambio. Otra cosa fundamental es que tengo una hija en edad escolar y que me espera para cenar todas las noches, volver a las 12 de la noche no es lo mismo que volver a las diez y media. Era muy complicado. Yo me levanto muy temprano, a las cinco y media para ir a la radio, a las doce de la noche tengo que estar lista para irme a dormir. Pero la gente igual, te acusa de traidora. Me dicen “traidora, traidora”. Cada uno evalúa sus necesidades, su vida. Era mi vida en definitiva. Yo decidí quedarme en ese momento, sin saber a dónde me quedaba, en qué me quedaba. A mí me habían dicho: “Bendita va a seguir con quien se quiera quedar”. Yo era parte de Bendita en el panel, después vino la propuesta de conducción y después vino todo lo demás. Al principio fue a prueba: vamos a ver cómo va, vamos viendo. No es que me dijeron: vas a ser la conductora de Bendita.

–Tenés dos hijas, una de 29 y otra 15, ¿opinan de esto?

–Sí, opina la más chica. Opina, opina, opina, habla y le digo, ¡cállate! Es picuda, es brava. Pero me acompañan, me apoyan.

"Hablé con Beto y le dije que no me convenía el cambio. Tengo una hija en edad escolar y que me espera para cenar todas las noches, volver a las 12 de la noche no es lo mismo que volver a las diez y media. Era muy complicado", dice Edith Hermida

“HOY NO HAY ESPACIO NI GANAS DE UNA PAREJA, NO ME PARECE QUE SEA EL MEJOR ESTADO”

–Si te levantás a las cinco y media y a la noche conducís Bendita, ¿hay espacio para un señor?

–No, no hay espacio. Nada, cero. Hoy no hay espacio ni ganas. Yo estoy chocha así como estoy. No me veo en pareja. Hoy por hoy no me parece que sea el mejor estado. He estado en pareja, me encantó. Me gusta de esta época esta cosa de que cada uno puede estar bien como quiera estar. Mi mamá me decía, “Ay, tantos años y no estás solucionada”, jajajaja.

–¿Qué sería “estar solucionada”?

–Estar con alguien. Yo le dije, mami, ¿vos me ves mal a mí? Tenés razón, me dijo. Mi mamá también tiene 87 años y con el tiempo se fue deconstruyendo, ella entiende que no siempre estar casada y en pareja es el mejor estado. El mejor estado es estar bien.

–Como si te hubieras retirado de los hombres... ¿Ya está?

–No me imagino. No voy a estar nunca más en pareja viviendo con alguien. Puede ser que salga con alguien, pero viviendo con alguien no creo. Estoy chocha sola, estoy esperando que se vaya mi hija más chica de casa. Me quedo sola y feliz.

–¿Qué es lo mejor de estar sola?

–Todo, todo está bueno. La comida, no te tenés que preocupar por nadie más que por vos y tu perra, es genial. Me parece un estado maravilloso no depender de nadie.

–¿Más relajado? ¿Más descansado?

–Claro, como yo hago tantas cosas en el día, hablo tanto y estoy con tanta gente todo el tiempo, que llego a mi casa y tengo que estar callada la boca. Me encanta, me parece un estado maravilloso. La verdad es que no quiero problemas. ¿Qué feo lo que digo, no?

–Hace un par de años salías con un hombre más joven. ¿Qué pensaban tus hijas? ¿Cómo les cayó?

–Bien, la más grande no me dio bola y para la más chica estaba todo bien. Sí, me bancan.

“YO VEO A LA GENTE DE MI EDAD Y DIGO: ESTÁ HECHO PELOTA ESTE! YO NO VOY A SALIR CON ESE VIEJO!

María Laura Santillán con Edith Hermida: “Veo a la gente de mi edad y digo, ¿ese viejo? yo no voy a salir con ese viejo”

–¿Qué tiene de malo y qué tiene de bueno salir con un hombre más joven? Para nuestra generación se estilaba salir con alguien un poco más grande.

–Sí, debería ser un poquito más grande. A mí lo que me pasa con la gente de mi edad es que veo y digo: uy, ¡está hecho pelota este! Jajajaja, los veo arruinados. O sea, yo me autopercibo joven. ¿Ese viejo? ¡Yo no voy a salir con ese viejo! Con gente de mi generación me pasa todo el tiempo. Entonces veo a alguien de 40 y digo, eso está bien. Evidentemente me autopercibo de 40.

–¿El novio tenía 40?

–42, 40, claro.

–¿Qué tiene de bueno que sea joven? ¡Que es joven!

–Que es joven básicamente. Yo tengo… Debe ser una patología lo mío, me autopercibo joven entonces a la gente de mi edad los veo muy grandes.

“NO ME AFECTA ESTAR DESNUDA FRENTE A UNA PERSONA MUCHO MÁS JOVEN QUE YO”

–La desnudez a los 55 y a los 40 no es lo mismo.

–No me afectó, no me afecta estar desnuda frente a una persona mucho más joven que yo.

–No hay nada malo entonces.

–No. ¿Salir con alguien más joven? No hay muchas contraindicaciones.

“A MI NO ME GUSTA VIVIR DEL PASADO, ME DEPRIME. YO SIEMPRE ESTOY ESPERANDO LA PRÓXIMA CANCIÓN”

–Tus parejas no han estado delante de cámaras.

–No me gusta la gente delante de cámaras. Los famosos no me gustan. A mí me gusta mucho la energía joven en líneas generales, también. Para mí es todo positivo. A mí no me gusta vivir del pasado. ¿Viste esas fiestas ochentosas?

–Es un bajón.

–Me deprimo, me deprimo con todo lo vintage.

"No voy a estar nunca más en pareja viviendo con alguien. Puede ser que salga con alguien, pero viviendo con alguien no creo. Estoy chocha sola, estoy esperando que se vaya mi hija más chica de casa. Me quedo sola y feliz", cuenta la conductora

–A la gente le gusta tanto recordar…

–Un ratito, cinco minutos. Con una anécdota del pasado me río, me divierto con mis amigas del secundario que son mis amigas de toda la vida, pero no me gusta la cosa vintage todo el tiempo. Por ejemplo, mi hermana hace poco cumplió 60 e hizo una fiesta, todo música ochentosa, me deprimo. Para ella la música de ahora es una porquería. Que sean modernos. Yo siempre estoy esperando la próxima canción, el próximo estreno. Si tienen esa mentalidad, de mirar para el futuro, vamos. Pero las personas que encuentro no son así.

–Me llama la atención que hayas sufrido el acoso de un hombre durante varios años y que nunca le hayas dado importancia.

–Sí. Qué loca, ¿no?

–Un hombre aparecía en tus lugares de trabajo y en tu casa ¿Durante cuánto tiempo te acosó?

–Muchos años, me seguía en los trabajos. Trabajaba en Radio Disney, estaba en Radio Disney. Antes de Instagram me llamaba la radio y con las redes sociales apareció más intensamente. Se aparecía en mi casa, en todos los trabajos.

–¿Cómo consiguió la dirección de tu casa?

–No sé.

–¿Cuándo hacías teatro alguna vez lo viste desde el escenario?

–Sí, venía siempre. Es más, pagaba la entrada. La primera vez que vino la persona de seguridad me dijo: está su pareja. Yo le dije “no, no puede ser” y lo vi por la ventana. Él se anunció en el teatro: vengo a ver a Edith, soy su pareja.

–¿Cuántos años pasaron hasta que alguien te pidió que hicieras la denuncia?

–Ocho años, fue el año pasado. Él no tiene una familia que lo apoye entonces el Estado se tiene que hacer cargo. Me dijeron: es peligroso para vos y es peligroso para él.

"¿Viste que la sororidad la critican? A mí me encanta. Me encanta que nos llevemos bien entre mujeres, que nos apoyemos. Yo sentí que las mujeres se ponían contentas por la oportunidad de conducir. Y yo me pongo muy contenta también con otra", entiende Edith

–¿Nunca sentiste que era peligroso todos estos años?

–Al principio sí. Cuando apareció en casa sí, me asustó, y se lo mostré a mi hija más chica para que lo vea, porque estaba en la esquina de mi casa.

-¿Tu hija tenía solo seis o siete años?

–Claro, le dije, ojo con este señor que no está bien. Las primeras veces que lo encontré en mi casa sí me asusté. Después me acostumbre.

–Pero no tanto.

–No tanto como para hacer la denuncia. El portero mío me decía: está el loco. Me iban avisando los vecinos, todos lo conocían.

–No sentiste nunca terror.

–No, yo soy una persona medio inconsciente. Nunca pienso que algo malo puede pasar. Es una locura, pero no está en mi pensamiento algo negativo .

–¿Terapia al respecto?

–No, no hago terapia, jajajaja. Hice un par de veces y me di de alta. Una vez fue durante la adolescencia de mi hija mayor, era una nena muy buena y en la adolescencia me soltó la mano. Yo no lo podía creer y la terapeuta me dijo algo que me cerró: hasta acá fue bueno, no te preocupes, ya va a volver. ¿Cuándo termina esto? Me dijo que faltaban cinco años más o menos, un montón de tiempo, pero que iba a volver. Fue un poquito más, pero volvió. Nunca me había levantado la voz, nunca me había dicho nada malo. Volvió y está mejor que nunca. Ya es adulta, me encanta estar con Paloma.

–Después, ¿volviste a terapia?

–Sí, volví a terapia porque estaba con una pareja y yo a veces doy más de lo que me dan, y no respeto lo que yo quiero. No me gustaba eso. También esa vez me dijo una frase que me gustó: él hace turismo con tu vida. O sea, él no es como vos, él está haciendo turismo. De paseo.

–¿Qué sería eso?

–Él no me elige, no me elige porque está haciendo lo que uno hace cuando va de turista a algún lugar. Vas un rato, 15 días, lo disfrutás, pero después volvés a tu dinámica laboral.

María Laura Santillán con Edith Hermida: Él no me elegía y yo igual estaba disponible. Como esa canción de mierda ‘La Incondicional’.

“EL NO ME ELEGÍA Y YO IGUAL ESTABA DISPONIBLE, COMO EN LA CANCIÓN DE MIERDA “LA INCONDICIONAL”

–No te elegía.

–No me elegía, claro. Y yo igual estaba disponible, esta cosa horrible de estar disponible al pedo. Creo que todas alguna vez vivimos un amor de estar disponible. ¿Viste esta canción de mierda de Luis Miguel, “La incondicional”? De mierda, hay que borrarla, no hay que ser incondicional.

–La canción habla de una mujer que es amante de alguien.

–Yo no era amante.

–Vos eras un puerto de un turista.

-Claro, él hacía turismo, él estaba de turista. Y listo, y lo resolví.

–¿Le diste salida?

–Claro, se terminó acá. Ya está. Next.

–Se venció tu visa.

–Se venció tu visa, claro. Visa solamente para ciudadanos residentes, jajajaja.

–Si te querés quedar tenés que estar nacionalizado.

–Te nacionalizás. Me cerró. Así de corta soy.

–¿Es verdad que a veces pasás la noche en la casa de tus fans? ¿Personas que no conocés?

–Me encanta eso, me parece genial. Estaba de vacaciones en Chicago, subí una historia, y un chico que vive ahí y mira “Bendita” todas las noches nos escribió a mí y a mi hermana por Instagram.

–¿Tomemos un café?

–Sí, claro. Veníamos gastando y el dólar se había ido para arriba, carísimo todo. Y él me dijo: “tenés mi casa a disposición”. Y fuimos con mi hermana, mis sobrinos y mi hija Amparo, éramos un montón, cinco. Cuando fui a Olavarría a ver al Indio Solari nos quedamos también en la casa de un chico que es divino. O por ejemplo yo dije en la tele otra vez que fui a ver al Indio: voy a ir a Tandil, necesito alguien que me hospede. Y me hospedó una chica que también miraba “Bendita”. A ella le pagué y al de Olavarría también le pagué.

–Al de Chicago no lo conocías y fuiste sin miedo. Es fan, ya está.

–Sí, cero. Si me invitan voy, me encanta. Otra vez, en Comodoro Rivadavia, fui a hacer un unipersonal y me fui a pasar el día del padre con el padre de una oyente de la radio. Ella me escribió por Instagram “si venís a Comodoro te hago un asado en casa para el día del padre, yo tengo que estar con mi papá”. Me vinieron a buscar al hotel y fui a pasar todo el domingo con ellos. La pasé bomba, me pusieron un cartel “Bienvenida Edith Hermida” en el pizarrón que tenían en el quincho y comí re rico.

–Te pueden escribir y concretas una cita con un familiar de alguien que te escucha o te ve?

–Sí, sí, me divierte que me cuenten su historia, su vida. Soy chusma básicamente. También fui a otra casa a cenar cuando estuve en Chacabuco, era una familia hermosa. Fui con mi hija Paloma, a ella le encanta, es mucho mejor que ir a un restorán, pero no porque no pagás, sino porque te cuentan sus vidas.

–Te quieren y te conocen.

–Te quieren y te abren las puertas de su casa. Así que si me invitan yo voy, la paso rebien.

–O sea, “soy abierta con todos menos con una relación de pareja”.

–Menos con una relación de pareja.

–¿Qué hacés con los que te escriben por Instagram porque quieren salir con vos?

–No los miro mucho. Gracias, corazoncito.

–Desde las cinco de la mañana estás en contacto con muchas personas, varios equipos de trabajo, hijas, madre, Romina la hija de tu ex marido. ¿No hay un varón en el universo más cercano?

– No, sobrinos. Yo nací en un matriarcado. Éramos mi mamá y tres hermanas, se hacía lo que decía mi mamá. El universo femenino es muy potente en mi casa, es muy fuerte, por eso me gusta mucho esta época. A veces critican el feminismo, pero a mí me gusta mucho esta época de sororidad. ¿Viste que la sororidad la critican? A mí me encanta. Me encanta que nos llevemos bien entre mujeres, que nos apoyemos. Yo sentí que las mujeres se ponían contentas por la oportunidad de conducir. Y yo me pongo muy contenta también con otra. Me gusta este empoderamiento femenino, me gusta esto que pasó en los medios y en todos lados, que se empiece a pensar en una mujer para ponerla en un rol. Porque yo también pensaba en masculino. Ves a todos hombres haciendo la conducción de programas de radio, no me hacía ruido eso y en esta época sí me empezó a hacer ruido ¿Por qué no ver a una mujer en ese rol? Me gusta ser testigo de ese cambio, siempre la energía femenina a mí me encantó. Me encanta el mundo femenino, me encantan las mujeres. Somos jodidas porque somos complicadas. Armamos puterío, es verdad, pero me encanta la energía femenina.

–No lloraste Edith este rato, ya no hay nada por que llorar en estos momentos.

–No, ya está, ya no lloro más.