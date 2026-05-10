Día de las Madres: esta es la razón por la que México lo celebra el 10 de mayo y otros países no

Aunque millones de familias celebran a mamá cada año, la fecha cambia dependiendo del país. En México, tiene un origen histórico, religioso y hasta económico

Cada año, el 10 de mayo se convierte en una de las fechas más importantes para millones de familias mexicanas. Escuelas organizan festivales, restaurantes lucen llenos y las flores, serenatas y reuniones familiares se vuelven protagonistas del Día de las Madres. Sin embargo, aunque esta celebración existe en prácticamente todo el mundo, no todos los países la conmemoran el mismo día.

Mientras en México el festejo ocurre siempre el 10 de mayo, en otras naciones la fecha cambia según tradiciones religiosas, decisiones políticas o acontecimientos históricos que marcaron el origen de la celebración en cada región.

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¿Por qué México celebra el Día de las Madres el 10 de mayo?

La historia del Día de las Madres en México comenzó oficialmente en 1922. De acuerdo con registros históricos, la iniciativa fue impulsada por Rafael Alducin, fundador del periódico Excélsior, quien promovió la idea de dedicar una fecha especial para reconocer a las madres mexicanas.

Con el paso de los años surgieron diversas versiones sobre el motivo por el cual se eligió precisamente el 10 de mayo. Una de las explicaciones más conocidas señala que mayo fue seleccionado por ser el mes consagrado a la Virgen María dentro de la tradición católica, una figura profundamente importante para gran parte de la población mexicana.

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Una vista cenital de objetos que representan la celebración multicultural del Día de las Madres, incluyendo una tarjeta, flores, postre, té y banderas de México, Estados Unidos, Reino Unido y Tailandia

Por otro lado, el día 10 habría sido elegido debido a una práctica común en aquella época: muchos trabajadores recibían su salario por “decenas”, es decir, cada 10 días. Esto permitía que las familias contaran con dinero disponible para realizar festejos y comprar regalos.

Otra versión histórica sitúa una de las primeras celebraciones del Día de las Madres en Oaxaca, alrededor de 1913, cuando la esposa de un presbítero metodista encontró una revista extranjera donde se hablaba de esta conmemoración y decidió retomar la idea en México.

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Con el tiempo, la fecha adquirió gran relevancia cultural y social. Incluso, el 10 de mayo de 1949 se inauguró en la Ciudad de México una escultura monumental en honor a las madres mexicanas, consolidando aún más la tradición.

El origen moderno del Día de las Madres en otros países

Aunque México adoptó una fecha fija, muchas naciones celebran el Día de las Madres el segundo domingo de mayo. Esta tradición tiene origen en Estados Unidos gracias a Anna Jarvis, una activista que en 1908 organizó un homenaje en memoria de su madre en Virginia Occidental.

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Después de aquel evento, Jarvis impulsó una campaña para que la fecha fuera reconocida oficialmente. Finalmente, en 1914, el entonces presidente Woodrow Wilson proclamó el segundo domingo de mayo como el Día de las Madres en Estados Unidos.

La idea rápidamente se expandió hacia otros países como Colombia, Chile, Perú, Alemania y Brasil, que hoy mantienen esa misma fecha en el calendario.

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Una madre es agasajada con besos y flores por su familia multigeneracional durante una emotiva celebración del 10 de Mayo, el Día de las Madres, con regalos y decoraciones festivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Países donde la religión influye en la celebración

En algunas regiones, la elección del Día de las Madres está relacionada directamente con tradiciones religiosas. En Reino Unido e Irlanda, por ejemplo, se celebra el llamado Mothering Sunday durante el cuarto domingo de Cuaresma.

Originalmente, esta tradición consistía en visitar la “iglesia madre”, aunque con el tiempo evolucionó hasta convertirse en una celebración dedicada a las madres de familia.

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En Panamá, el Día de las Madres se celebra el 8 de diciembre, coincidiendo con la festividad de la Inmaculada Concepción. España también mantuvo durante años esa misma fecha, aunque desde 1965 trasladó la celebración al primer domingo de mayo para separar la conmemoración familiar del calendario religioso.

Fechas ligadas a la historia y la política

En otros países, la fecha está vinculada con acontecimientos históricos o figuras nacionales. Tailandia, por ejemplo, celebra el Día de las Madres el 12 de agosto, día del cumpleaños de la reina Sirikit.

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Mientras tanto, Egipto y varios países árabes lo festejan el 21 de marzo, coincidiendo con el equinoccio de primavera, una fecha asociada con el renacimiento y la vida.

Así, aunque el amor hacia las madres es universal, la manera de celebrarlo refleja la historia, las costumbres y las tradiciones particulares de cada país.

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