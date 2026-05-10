“La suerte está echada”: la decisión clave que tomó Milei para los próximos meses y el tarifazo inminente que impactará en el Conurbano

El presidente de Argentina Javier Milei saluda a los simpatizantes y festeja el triunfo de su portavoz, Manuel Adorni, en las elecciones de legisladores de la ciudad de Buenos Aires. 18 mayo, 2025. REUTERS/Tomas Cuesta

Las interpretaciones y especulaciones que se pueden hacer sobre lo que sucede al interior del Gobierno son diversas, pero en ocasiones importa detenerse a observar lo que se elije plasmar en el ámbito de lo público. Javier Milei ratificó en su cargo a Manuel Adorni y dijo que no va a “ejecutar a una persona honesta”, aún con el avance rampante de las investigaciones en Comodoro Py y las nulas explicaciones públicas que dio el funcionario. Sin dudas, el Presidente tomó una decisión que impacta en su narrativa para los próximos meses, tanto de cara la sociedad como para los actores económicos que lo miran en calidad de policymaker.

El mensaje también se repitió este viernes en la reunión de Gabinete en Casa Rosada. Milei solamente estuvo media hora y en su discurso dio explicaciones de porqué sostendrá al ministro coordinador. La directiva buscó ser contundente, un nuevo gesto de autoridad frente al reclamo público de Patricia Bullrich para que Adorni acelere su declaración jurada. “Dijo que no se va a tirar por la ventana a nadie y que no va a ejecutar a nadie para ganar una elección”, reveló uno de los ministros presentes.

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El reclamo de desplazar al jefe de Gabinete es generalizado cuando los ministros, secretarios y principales dirigentes libertarios se sinceran en el off the record, pero los Milei no piensan hacerlo. Esto generó un caldo de cultivo de malestar que, paradójicamente, no se trasladó en reclamos a la cúpula del Gobierno. La mayoría de funcionarios eligió callar principalmente porque no tienen la autoridad ni la confianza para sugerirlo. Quienes sí tienen ambos atributos confesaron a Infobae que no se quieren quemar ni tampoco apuntar contra uno de sus colegas: solo lo recomendarán si es que alguno de los Milei pide un consejo.

Pese a las críticas, Bullrich no realizó esos comentarios al comienzo del escándalo: lo hizo a los dos meses del inicio del escándalo y cuando la declaración del contratista terminó por derrumbar la moral del Gabinete, que pensaba que la interpelación en la Cámara de Diputados había puesto un punto final al asunto.

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¿Qué hará hacia adelante la senadora si el escándalo se perpetúa en el tiempo y los Milei siguen sin removerlo? En su entorno saben que tiraron una granada al interior del oficialismo y que no tuvieron una respuesta en el sentido que les hubiera gustado. “No vamos a volver a insistir, la suerte está echada. Ahora solo queda ver las consecuencias de esta decisión. Si sigue, la relación con los aliados se va a complejizar”, afirma.

Javier Milei, Manuel Adorni, Patricia Bullrich y Luis Petri en la victoria electoral que La Libertad Avanza consiguió en la Ciudad el año pasado. REUTERS/Tomas Cuesta

Adorni no tiene la declaración jurada lista. “No se va a presentar hasta que terminen las declaraciones en la Justicia”, afirma una fuente inobjetable. El miércoles pasado, el Presidente se apuró a declarar que el jefe de Gabinete la iba a presentar de manera inmediata y desde más de un despacho del Gobierno comenzaron a mandarle mensajes en vivo para que aclarara que iba a ser en cuestión de semanas, pero antes del 31 de julio, la nueva fecha límite.

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En el karinismo marcan que ese siempre había sido el plazo que se había acordado internamente pero que, para ellos, Bullrich quiso “primerear” en la esfera pública para imponerse discursivamente con la narrativa de la transparencia interna. Con esa jugada, dejó en una posición incómoda a todos quienes justifican la falta de explicaciones de Adorni. “Patricia tiene que entender que es su último tiro y que depende de la voluntad del Presidente. Si quiere traicionar espacios, lo que hizo toda la vida, ya no le va a servir. Esta es la última”, dice una de las manos derechas de “El Jefe” a Infobae.

No es la única persona que generó enojo en este sector, donde reconocen que “está todo mal” con el diputado nacional Luis Petri. Las razones son múltiples, tanto por movimientos que realizó antes de saltar a LLA y que generaron desconfianza entre los armadores nacionales como la traición que dijo haber sufrido Adorni con ese entorno. Salvo que el Presidente insista, no se inmolarán por postularlo como candidato violeta a gobernador de Mendoza siendo que el vínculo que tienen con Alfredo Cornejo es fluido.

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Pese a que la estructura que responde a la Secretaria General parece ser la que más sostiene a Adorni, hay quienes al interior sugieren que esto podría ser un maquillaje. “Creo que ahora el que lo sostiene es Milei y que Karina se dio cuenta del daño”, opina una persona que habita ese grupo, que agrega que “garpa más hacerse el boludo” e “inducir un poquito sin que se note” antes que pedir la cabeza del jefe de Gabinete. “No son ingenuos y juegan a la mancha con los aviones. Saben que si le va mal a Milei a muchos se les acaba la gallina de los huevos de oro. Y si Patricia se anima y gana consideración les disputa la Presidencia”, remata una fuente en estricta reserva.

Manuel Adorni, Luis Caputo, Santiago Caputo y Karina Milei

En los sectores neutrales a este conflicto tienen una mirada parecida. Creen que con la jugada de esta semana la senadora nacional sumó puntos en una porción de los potenciales votantes o militantes libertarios que no está de acuerdo con las últimas decisiones políticas impartidas por la cúpula del Gobierno. “Ante todo, sabe que tiene votos y que está en una posición de poder difícil para que la saquen. Es clave en el Senado”, opina una referente oficialista que camina por los pasillos de la Casa Rosada.

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La euforia mundialística no está al nivel de otros años probablemente porque Argentina ganó la última edición y hay más distensión de parte de los hinchas argentinos. Aun así, esperan que en las próximas semanas ese tema sea una suerte de bálsamo que pueda contrarrestar otros asuntos de la esfera política. También creen que el tema del jefe de Gabinete terminará cansando, aunque hay expectativa ante eventuales revelaciones en materia de las billeteras de criptomonedas que tiene el fiscal Gerardo Pollicita. Preocupa aún más que en los medios se esté empezando de hablar de presuntos cobros de sobresueldos en altos cargos políticos. “Si hay secretarios de Estado a los que se les conoció un sueldo doble a través de empresas públicas, no me extrañaría que haya casos de dinero por fondos que no se pueden trazabilizar fácilmente”, sugirió un subsecretario a este medio.

El ministro de Economía, Luis Caputo, teorizó en conferencia de prensa en Casa Rosada que el ruido mediático por los asuntos políticos no configuran una preocupación para los mercados. Una lectura que no coincide con los pedidos que hizo en diferentes reuniones con funcionarios del Gabinete para solicitar mayor orden en la política y, en particular, la relación con los gobernadores y el Congreso. En rigor, una altísima fuente legislativa confesó a Infobae que a esta altura del año aspiran a “sacar los proyectos que se puedan” y no los que quieren. En ese sentido, la eliminación de las PASO aparece muy lejana. Los asuntos más avanzados son los envíos de los pliegos de jueces y fiscales: esta semana habrá un tercer paquete del Poder Ejecutivo al Senado.

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Paradójicamente, el mismo día que se dio a conocer la muy buena noticia de que Argentina recuperó una calificación B- de Fitch Ratings, el sitio de The Economist -medio de referencia absoluta para el mundo financiero- tenía en cabecera un artículo titulado Javier Milei está en serios problemas. En el párrafo final del artículo enfatizan que “Milei necesitará mantener una tendencia ganadora” y que la buena noticia que tiene el Gobierno por el momento es que “aunque su aprobación cae, la de ningún rival sube de modo significativo”.

Javier Milei en el Instituto Milken. REUTERS/Mike Blake

Un gobernador que tiene diálogo practicamente semanal con los Milei conversó con Infobae y dio su punto de vista sobre lo que está sucediendo: “Es raro que un jefe de Gabinete no funcione como un fusible. Eso te genera debilidad. El Gobierno tiene buenos fundamentals, pero el crecimiento es en la Pampa Húmeda, en Vaca Muerta y en la minería. Yo miro los conurbanos y están en baja. Pasar este momento requiere una salida más amplia a nivel político, idealmente con una alianza con 10 gobernadores. El Gobierno se equivoca en no dar presivilibilidad política porque ahí sí corre riesgo la economía y si no se afirma, es muy probable que tenga viabilidad una opción de centro que acapare el descontento porque se va a correr el eje ideológico del electorado. La corrupción no siempre daña, pero sí agraba los problemas cuando la economía no anda”.

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El Gobierno logró sostener el humor social hasta el año pasado y prometió que estos meses serán los que generen una reactivación económica definitiva. Es algo que creen imperioso varios estrategas políticos del Gobierno, incluso aquellos que están en Casa Rosada, quienes ven que los estudios cualitativos muestran cada vez más impaciencia con la motosierra; o al menos no registran el nivel de tolerancia que había al comienzo de la gestión.

En ese sentido, en los próximos días se dará a conocer una decisión de magnitudes de parte del Ministerio de Economía. El flamante secretario de Transporte, Mariano Plencovich, aprobó la semana pasada un aumento de tarifas para el transporte ferroviario, el cual no se incrementa desde septiembre del 2024. Se estima que por estos días se publicará una resolución en el Boletín Oficial que llame a una audiencia pública para autorizar el incremento. Las autoridades no quisieron revelar de cuánto será, pero una fuente oficial adelanta que será “fuertísimo”. Esto se debe al congelamiento que impera hasta ahora, así como la estrategia de aumentar de más ahora y evitar tener que hacerlo durante el año electoral.

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Estación de Retiro

El último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios realizado por UBA-CONICET marca que la segunda partida más relevante del sector transporte es la que va orientada a Sociedad Operadora Ferroviaria (SOF) -la compañía que administra el servicio de trenes urbanos, entre otras rutas- y que el acumulado a abril de 2026 tuvo una reducción nominal del 21% y una caída real del 40% en sus transferencias. Una fuente inobjetable de la Casa Rosada confirma que la intención es generar condiciones más atractivas para cuando se busque la privatización de la compañía.

Pese a que la Casa Rosada afrontará esta semana una masiva marcha del sector universitario por la ley de financiamiento que no quieren aplicar, en el oficialismo tienen la certeza de que podría pasar tiempo hasta que la Corte Suprema decida sobre la medida cautelar. El recurso extraordinario que pidió el Gobierno llegó hace 72 horas al Palacio de Justicia y parece que imperará la filosofía de “la ansiedad es problema de otros”. Los supremos pueden tardar una semana, un mes o la cantidad de años que consideren necesario.

Un elemento que no se suele tener en cuenta es que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) tiene otra vía judicial en curso en la Sala III de la Cámara Contenciosa Administrativa Federal, en donde se solicitó un incidente de ejecución de sentencia (contemplado en el artículo 258 del Código Procesal Civil y Comercial) que exige que se cumpla la cautelar mientras la Justicia decide sobre la medida en sí. Esa puede ser una forma en la que las universidades nacionales pueden conseguir una noticia positiva mientras los jueces de la Corte deciden. Aun así, quienes tienen años en los pasillos tribunalicios recuerdan que es el mismo recurso que utilizó Tabacalera Sarandí: “Con el paso del tiempo perdió. No son ejemplos iguales, pero la estrategia sí”.