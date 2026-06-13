EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de junio: Gobernador de Durango niega nexos con el crimen organizado

15:10 hsHoy
El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, rechazó categóricamente los señalamientos que lo vinculan con presuntas investigaciones relacionadas con el narcotráfico tanto en México como en Estados Unidos, y aseguró que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación oficial por parte de autoridades nacionales o extranjeras que respalde dichas versiones.
14:37 hsHoy
Tres mil familias sinaloenses permanecen en situación de desplazamiento forzado, tras 21 meses de que la disputa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa provocó la peor crisis de seguridad que ha vivido el estado en décadas.