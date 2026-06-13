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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de junio: Gobernador de Durango niega nexos con el crimen organizado

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15:10 hsHoy

Gobernador de Durango niega señalamientos sobre presuntos nexos con el crimen organizado

El mandatario estatal aseguró que ninguna autoridad mexicana o estadounidense le ha notificado sobre investigaciones relacionadas con el narcotráfico y defendió los indicadores de seguridad de la entidad

El gobernador Esteban Villegas aseguró que no ha recibido ninguna notificación oficial de la FGR ni de autoridades estadounidenses sobre investigaciones en su contra. (FOTO: GRACIELA LÓPEZ / CUARTOSCURO.COM)
El gobernador Esteban Villegas aseguró que no ha recibido ninguna notificación oficial de la FGR ni de autoridades estadounidenses sobre investigaciones en su contra. (FOTO: GRACIELA LÓPEZ / CUARTOSCURO.COM)

El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, rechazó categóricamente los señalamientos que lo vinculan con presuntas investigaciones relacionadas con el narcotráfico tanto en México como en Estados Unidos, y aseguró que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación oficial por parte de autoridades nacionales o extranjeras que respalde dichas versiones.

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14:37 hsHoy

Gobierno de Sinaloa reconoce 3 mil desplazados por la violencia, Escuinapa sigue sin cifras oficiales

La gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde confirmó que tres dependencias estatales atienden el padrón oficial de familias que abandonaron sus hogares por la violencia

Miles de personas desplazadas por la violencia en Sinaloa se han establecido en campamentos provisionales, buscando seguridad y un nuevo comienzo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Miles de personas desplazadas por la violencia en Sinaloa se han establecido en campamentos provisionales, buscando seguridad y un nuevo comienzo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres mil familias sinaloenses permanecen en situación de desplazamiento forzado, tras 21 meses de que la disputa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa provocó la peor crisis de seguridad que ha vivido el estado en décadas.

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