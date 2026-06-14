Detienen en Tecate a presunto integrante del CJNG con pistola de calibre prohibido

Las autoridades estatales le encontraron una pistola 9mm durante la revisión. Crédito: SSP Baja California

Elementos del Grupo Proteo “4-25” de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) detuvieron el pasado 12 de junio en la colonia Hacienda San Pablo, en Tecate, Baja California, a Juan José “N”, de 27 años.

Tras realizarle una revisión, le fue encontrada con una pistola Smith & Wesson calibre 9mm, abastecida con cinco cartuchos útiles.

El detenido y el arma fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) debido a la supuesta violación a la Ley Federal de Armas de Fuego que representó el hallazgo entre sus pertenencias.

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La intervención ocurrió alrededor de las 15:42 horas sobre la calle Robles, durante recorridos de la FESC en un sector identificado como de atención prioritaria.

Así fue el arresto de Juan José “N”

Según datos compartidos por autoridades estatales, los agentes detectaron al individuo cuando, al percatarse de la presencia de una patrulla, intentó alejarse del lugar de manera apresurada.

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Los oficiales le dieron alcance metros más adelante y, durante la entrevista, localizaron el arma corta entre sus pertenencias.

El detenido estaría relacionado con el CJNG, según fuentes consultadas por este medio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fuentes de seguridad consultadas por Infobae México vincularon a Juan José “N” con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque no fue revelado el papel especifico que tendría en la organización.

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La pistola asegurada, color gris con negro, estaba equipada con un cargador abastecido con cinco cartuchos útiles. Autoridades detallaron que tras el hallazgo, los oficiales informaron al hombre la razón de su detención y le leyeron sus derechos antes de trasladarlo ante la FGR.

La ley mexicana prohíbe a civiles portar calibre 9mm y reserva su uso al Ejército

El artículo 9 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos permite a los civiles poseer pistolas semiautomáticas de calibre no superior al .380 y sus equivalentes 9x17mm o 9mm Short.

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La norma excluye expresamente “los otros modelos y marcas del calibre 9mm”, que es precisamente el calibre de la pistola asegurada a Juan José “N”.

El artículo 11 de la misma ley reserva para uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente una lista de armas y municiones entre las que figuran pistolas calibre 9mm en sus distintas variantes. Portar alguna de estas armas sin autorización constituye un delito federal bajo competencia de la FGR.

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La ley contempla excepciones únicamente para deportistas de tiro y cacería inscritos en clubes acreditados ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes pueden obtener permiso para pistolas calibre .38″ con fines de competencia olímpica o para calibre .380″ equivalente. El 9mm estándar queda fuera de esas excepciones en todos los casos.

Días antes cayó “El 60”, presunto líder de sicarios del CJNG en Tecate

El pasado 8 de junio, autoridades estatales arrestaron en Tecate a César Iván “N”, apodado “El 60”, a quien fuentes consultadas por Infobae México también vincularon con el CJNG.

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El reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California lo identificó como presunto líder de un grupo de sicarios encargado de amedrentar a integrantes de organizaciones rivales. Contaba con dos órdenes de aprehensión por homicidio.

El 60 y El Chapo, detenidos en Baja California. (SSC-BC)

“El 60” es originario de Sinaloa. Fue detenido junto a David Alexander “N”, de 20 años, apodado “El Chapo”, luego de que agentes les ordenaron detenerse y realizaron una inspección que derivó en el hallazgo de dos armas: una pistola calibre .45mm con siete cartuchos útiles y una 9mm con 15 cartuchos útiles.

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Ambos fueron trasladados a instalaciones de la Fuerza Estatal y quedaron a disposición de la FGR con sede en Tijuana. Las averiguaciones preliminares establecieron que César Iván “N” habría tenido una posición de liderazgo dentro de la estructura criminal. Su situación jurídica quedó pendiente de resolución por parte de la fiscalía federal.