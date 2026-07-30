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Lucas se convierte en el primer perro en recibir pensión alimenticia tras el divorcio de sus dueños

La manutención busca asegurar que el perro mantenga un nivel de vida adecuado, acorde a sus necesidades como animal de compañía

Un perro husky de pelaje marrón y blanco con arnés azul acostado en tierra con hojas secas y piedras. Detrás, un cuerpo de agua verde y un árbol.
Lucas un husky siberiano de tres años. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El caso de Lucas, un husky siberiano de tres años, ha marcado un referencia legal en México al convertirse en el primer perro reconocido con derecho a pensión alimentaria tras la separación de sus propietarios.

Este hecho excepcional ocurrió en Villahermosa, Tabasco, y ha generado un intenso debate sobre los derechos de los animales en el país, al ser una decisión judicial que representa un avance en el tema de la protección para las mascotas de las familias mexicanas.

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La historia de Lucas marca un momento importante en los derechos de los animales

La historia comienza con la disolución del matrimonio de sus dueños, quienes compartieron catorce años juntos antes de tomar caminos separados. Al no querer hacerse responsable del perro, el esposo se negó tanto a quedarse con él como a mantener una relación. Esta situación motivó a la propietaria, conocida como Doña Blanquita, a iniciar un procedimiento legal para garantizar el bienestar de la mascota.

La abogada Bellanila Andrea Hernández tomó el caso de forma gratuita, con la intención de sentar un precedente en favor de los animales de compañía. “Los perros y los gatos son denominados seres sintientes, los cuales tienen también derechos que están respaldados bajo nuestra Constitución en el artículo primero constitucional, está en elevado terreno de Constitución, entonces ellos también, los animalitos merecen y necesitan una pensión alimenticia”, afirmó la defensora.

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Una cartera de cuero negro con varios billetes de peso mexicano de 20, 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos asomando
Pensión para perros en México

El monto de la pensión asignada a la mascota

Después de diez meses de proceso judicial, una jueza de lo familiar determinó que el exesposo debía cubrir una pensión alimentaria para Lucas, estableciendo un pago mensual de 700 pesos, además de la obligación de compartir los gastos veterinarios. Aunque esta cantidad representa solo la mitad del costo real de manutención del husky, la resolución judicial es considerada un avance en la protección de los derechos de los animales domésticos en México.

Según el fallo, la manutención busca asegurar que el perro mantenga un nivel de vida adecuado, acorde a sus necesidades como animal de compañía. Durante el matrimonio, el can fue una parte activa en la vida familiar, ambos dueños compartían tareas en su cuidado y le brindaban espacios de esparcimiento, viajes y atención personalizada, aspectos que la autoridad tomó en cuenta al emitir su decisión.

El caso de Lucas no solo resalta la importancia del bienestar animal, sino que también abre la puerta a futuras demandas similares en el país. Con este precedente, las mascotas adquiridas durante el matrimonio podrán ser consideradas sujetos de protección en procesos de divorcio.

La compañía animal, fundamental para reducir la soledad en personas mayores

Diversos estudios han resaltado la influencia positiva que las mascotas ejercen sobre el bienestar emocional de las personas mayores. El acompañamiento de animales domésticos fomenta la actividad física, ofrece compañía y fortalece el sentido de propósito, aspectos fundamentales para enfrentar la soledad en la vejez, según explicó el doctor Hugo Sánchez Castillo, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM.

Entre las especies recomendadas para la vejez se encuentran los perros pequeños, ideales por su adaptabilidad al ritmo de vida del cuidador, así como los gatos, que pueden vivir hasta dos décadas y facilitan rutinas saludables. Las aves también aportan beneficios, ya que su canto genera un ambiente animado y su cuidado refuerza el sentido de responsabilidad. Por su parte, los peces contribuyen a la relajación: observarlos reduce el estrés y promueve la calma, lo que resulta especialmente útil para personas propensas a la soledad.

La convivencia diaria ayuda a establecer rutinas, mantener la actividad y disminuir sentimientos de aislamiento. No obstante, especialistas advierten que este apoyo emocional no sustituye la atención médica profesional en casos de depresión u otros trastornos, por lo que debe considerarse un complemento dentro del cuidado integral.

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