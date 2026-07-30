Lula da Silva volvió a escalar la tensión bilateral con Javier Milei: “Ustedes vieron la payasada que vino a hacer”

El presidente del país vecino habló por primera vez sobre los dichos del mandatario argentino y advirtió: “Nadie de afuera va a poder interferir en las elecciones brasileñas”

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El presidente de Brasil, Lula da Silva, habló por primera vez directamente sobre los dichos de Javier Milei en el acto de presentación de la candidatura de Flavio Bolsonaro para las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en octubre próximo.

En ese marco, durante un acto que llevó a cabo este jueves en Brasilia donde oficializó su candidatura a presidente por el Partido de los Trabajadores (PTS), el mandatario brasileño afirmó: “Ustedes vieron la payasada que vino a hacer aquí el presidente de Argentina. Yo no dije nada, porque mi relación es una relación de jefe de Estado a Estado, y me gusta el pueblo argentino, así que no voy a estar intercambiando cosas con esa cosa”.

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Y continuó: “Aprendí muy temprano a andar con la cabeza en alto. Aprendí muy temprano a valorar el respeto y a respetar a las personas. Aprendí muy temprano que no soy mejor, pero tampoco peor que nadie. Que no soy el menos sabio, pero tampoco el más sabio. Solo quiero ser igual y tener la oportunidad de hacer todo lo que los demás pueden hacer. Quiero decirles que, mientras yo sea presidente, mientras yo esté vivo, nadie de afuera va a meterse en las elecciones brasileñas”.

Lula se refirió por primera vez directamente a los dichos de Javier Milei y afirmó: "Nadie de afuera podrá intervenir en las elecciones brasileñas"

El origen de la disputa se remonta al último sábado cuando Milei participó como invitado en la Convención Nacional del Partido Liberal (PL) en San Pablo y respaldó la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro. Durante su discurso de aproximadamente 25 minutos, el mandatario argentino calificó a Lula de “ladrón” y “presidiario” y llamó “basura calva” al juez De Moraes. Las declaraciones provocaron una reacción inmediata de Itamaraty, que convocó al embajador argentino Daniel Raimondi a dar explicaciones y llamó a consultas al embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli.

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El domingo siguiente, Milei profundizó la confrontación al afirmar en Radio Mitre que Brasil era responsable “del 25 por ciento de la campaña antiargentina” desplegada en redes sociales durante el Mundial de fútbol en Estados Unidos. El canciller Mauro Vieira calificó esos nuevos dichos de “provocación sin precedentes”.

La primera reacción pública de Lula había llegado el martes, cuando ante la consulta de periodistas respondió con ironía: “¿Quién es ese tipo?”. El tono del jueves marcó un cambio: de la ironía distante a una respuesta política directa desde el escenario de su propio partido. En el mismo discurso, el mandatario también se refirió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y definió su estrategia ante ambos mandatarios: “Quiero la paz. Quiero la paz y quiero derrotarlos mediante la narrativa. Quiero librar una guerra narrativa: ¿quién dice la verdad y quién miente?”, afirmó.

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Pese a la dureza del discurso político, en el plano diplomático la tensión comenzó a ceder. Lula autorizó en las últimas horas el regreso de Bitelli a Buenos Aires, aunque sin fijar una fecha concreta y calificando la decisión como un movimiento “a corto plazo”, según informaron fuentes oficiales a este medio. La resolución se tomó tras una reunión en Brasilia entre el presidente, Vieira y el propio Bitelli, en la que el mandatario evaluó el impacto de la medida diplomática y las reacciones del gobierno argentino en los días posteriores.

Según reveló el portal UOL, Lula se mostró conforme con las expresiones de apoyo que sectores de la sociedad civil y parlamentarios argentinos dirigieron hacia el gobierno brasileño tras la convocatoria del embajador a consultas. Desde Itamaraty ya dieron el visto bueno para el regreso, aunque el momento exacto no está definido. “La decisión está, pero no se sabe cuándo”, afirmaron fuentes diplomáticas a Infobae.

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Javier Milei y Lula Da Silva en la convención del G20 en Río de Janeiro

El primer gesto concreto del lado argentino llegó del canciller Pablo Quirno, quien descartó en declaraciones radiales cualquier posibilidad de ruptura de relaciones. “No hay ninguna chance de que de nuestro lado las relaciones se rompan”, afirmó en Radio Mitre, y agregó que esperaba que Bitelli “retorne al país lo antes posible para seguir desarrollando la extensa agenda bilateral”. Esas declaraciones fueron interpretadas en Brasilia como una señal deliberada de separación entre la diferencia ideológica de ambos presidentes y la relación entre Estados, y resultaron determinantes para acelerar la decisión diplomática.

La reconstrucción del vínculo bilateral enfrenta, no obstante, obstáculos de fondo. Fuentes diplomáticas brasileñas señalaron a Infobae que “antes de octubre no va a pasar, pero después es indispensable” avanzar en ese sentido. Uno de los factores que complica el proceso es la ausencia de interlocutores con experiencia en la relación bilateral dentro del gobierno argentino, tras los cambios de gabinete de fines de 2025 que dejaron sin funciones a figuras como Guillermo Francos, Patricia Bullrich y Daniel Scioli, exembajador en Brasil durante la presidencia de Alberto Fernández.

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La tensión entre ambos mandatarios, en tanto, tiene raíces que se remontan a 2023, cuando Lula manifestó abiertamente su preferencia por Sergio Massa en la campaña presidencial argentina, un antecedente que Milei nunca dejó de mencionar y que el propio mandatario brasileño nunca desmintió.