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Cuánto dinero ganó LeBron James solo con sus contratos en la NBA: el detalle de cada franquicia

De Cleveland a Philadelphia, el recorrido que definió su legado y multiplicó sus ingresos a lo largo de dos décadas

LeBron James acumuló más de USD 825 millones en 11 contratos de la NBA, según Spotrac (Bill Streicher-Imagn Images vía Reuters)
LeBron James acumuló más de USD 825 millones en 11 contratos de la NBA, según Spotrac (Bill Streicher-Imagn Images vía Reuters)
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LeBron James acumuló más de USD 825 millones en 11 contratos de la NBA, según el sitio especializado Spotrac, y en 2026 aceptó el acuerdo más bajo de su carrera: jugará en Philadelphia 76ers por USD 7.946.884 en dos temporadas, bajo el mínimo de veterano.

Según la NBA, el nuevo vínculo tiene un impacto salarial estimado de USD 3.876.529 en la temporada 2026-27 y, si activa la opción de jugador, otros USD 4.070.355 en 2027-28. El contrato está completamente garantizado, fija como fecha límite para ejercer esa opción el 29 de junio de 2027 e impide un traspaso hasta el 15 de diciembre de 2026.

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El contraste con su etapa anterior es directo. Su último acuerdo con Los Angeles Lakers había sido por USD 101.355.998 en dos años, con un promedio de USD 50.677.999 por temporada.

Ese nuevo salario representa menos del 8% del valor nominal de aquel contrato. James pasó de cobrar más de USD 50 millones por año a menos de USD 4 millones en su primera campaña con los 76ers.

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Cómo se compuso el total nominal: 11 contratos desde 2003

Cleveland Cavaliers eligió a LeBron James con el número uno del Draft 2003 y luego aseguró su continuidad con una extensión de cuatro años y USD 60.380.987 (Bill Streicher-Imagn Images vía Reuters)
Cleveland Cavaliers eligió a LeBron James con el número uno del Draft 2003 y luego aseguró su continuidad con una extensión de cuatro años y USD 60.380.987 (Bill Streicher-Imagn Images vía Reuters)

Desde su llegada a la liga en 2003, James firmó 11 contratos con un valor nominal combinado de USD 825.351.173, según Spotrac. Esa cifra no equivale necesariamente al dinero efectivamente cobrado, porque algunos acuerdos incluyeron opciones, cláusulas de salida o no se completaron, pero sí permite medir la escala económica de su trayectoria.

Su primer contrato llegó después de que Cleveland Cavaliers lo eligiera con el número uno del Draft de 2003. Fue un acuerdo de novato por cuatro temporadas y USD 18.788.540, con un promedio anual de USD 4.697.135, condicionado por la escala salarial para los jugadores seleccionados.

Antes de que ese vínculo terminara, Cleveland aseguró su continuidad con una extensión de cuatro años y USD 60.380.987. El salto fue inmediato: pasó de ganar menos de USD 5 millones al año a tener un salario promedio superior a USD 15 millones.

En 2010 firmó el contrato que acompañó su salida de Cleveland hacia Miami Heat. El acuerdo fue por seis años y USD 109.837.500, dentro de una operación de firma y traspaso, aunque solo jugó cuatro temporadas en Florida.

Allí compartió plantel con Dwyane Wade y Chris Bosh, disputó cuatro Finales consecutivas y ganó los campeonatos de 2012 y 2013. Tras la temporada 2013-14 utilizó su cláusula de salida y regresó a su franquicia de origen.

Cleveland y Lakers concentraron los montos más altos

Los Angeles Lakers concentraron la mayor inversión en LeBron James con cuatro contratos por USD 439.347.664, incluido su último acuerdo de USD 101.355.998 (Gary A. Vasquez-Imagn Images vía Reuters)
Los Angeles Lakers concentraron la mayor inversión en LeBron James con cuatro contratos por USD 439.347.664, incluido su último acuerdo de USD 101.355.998 (Gary A. Vasquez-Imagn Images vía Reuters)

En su segunda etapa en Cleveland, James eligió vínculos más cortos para conservar margen de decisión y aprovechar el crecimiento del tope salarial. En 2014 acordó dos años y USD 42.217.798; en 2015 firmó otras dos temporadas por USD 46.974.673; y en 2016, después de darle a la franquicia su primer título, cerró un contrato de tres años por USD 99.857.127.

Sumados el acuerdo de novato y los de su regreso, los cinco contratos con Cleveland alcanzaron un valor nominal combinado de USD 268.219.125. Fue allí donde construyó la primera gran base económica de su carrera.

El siguiente salto llegó en Lakers. En 2018 firmó por cuatro temporadas y USD 153.312.846, entonces el contrato más alto de su trayectoria y el primero por cuatro años desde su primera extensión con Cleveland.

En diciembre de 2020, pocos meses después del campeonato conseguido en la burbuja de Orlando, extendió su vínculo por dos años y USD 85.655.532. Más adelante suscribió otra extensión máxima para veteranos por USD 99.023.288.

Su último contrato con la franquicia angelina llegó en 2024: dos años y USD 101.355.998. James utilizó la opción correspondiente a la temporada 2025-26 y completó ocho campañas consecutivas con el equipo.

Los cuatro acuerdos firmados con los Lakers acumularon un valor nominal de USD 439.347.664. Ninguna otra franquicia invirtió tanto dinero en él.

El contrato con Philadelphia, el más bajo de su carrera

LeBron James firmó con Philadelphia 76ers por USD 7.946.884 en dos temporadas, el contrato más bajo de su carrera en la NBA (@sixers)
LeBron James firmó con Philadelphia 76ers por USD 7.946.884 en dos temporadas, el contrato más bajo de su carrera en la NBA (@sixers)

La decisión de 2026 alteró esa lógica. James aceptó el mínimo de veterano para incorporarse a un plantel que cuenta con Joel Embiid, Tyrese Maxey, VJ Edgecombe y Jaylen Brown.

El dato central es ese: después de más de dos décadas recibiendo contratos máximos o cercanos a ese nivel, firmó el menor vínculo de toda su vida profesional. Incluso en su temporada de novato cobraba un promedio anual de USD 4,7 millones, por encima de lo que percibirá en su primer año en Philadelphia.

Tras conquistar cuatro campeonatos y romper los principales récords individuales, cambió un salario de mercado por una estructura contractual mínima para intentar otra vez el título.

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