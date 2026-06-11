México

Atacan a balazos y hieren al presidente municipal de Miahuatlán, Oaxaca

El ataque habría estado dirigido contra el edil, quien al momento de los hechos se encontraba acompañado por colaboradores del Ayuntamiento

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César Figueroa resultó herido tras el ataque armado. (X @Red_es_Oaxaca)
César Figueroa resultó herido tras el ataque armado. (X @Red_es_Oaxaca)

César Figueroa, presidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, en Oaxaca, fue atacado a balazos y herido este jueves, luego de sufrir una agresión armada en calles del centro de esa población, ubicada en la región de la Sierra Sur.

Reportes preliminares señalan que durante las primeras horas de este jueves, habitantes de la calle Hidalgo alertaron a las corporaciones de seguridad tras escuchar detonaciones de arma de fuego en la zona.

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Las primeras versiones señalan que el ataque habría estado dirigido contra el edil, quien al momento de los hechos se encontraba acompañado por colaboradores del Ayuntamiento.

Como resultado del ataque armado, Figueroa y uno de sus acompañantes sufrieron lesiones por lo que fueron trasladados a hospitales de la región para recibir atención médica.

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