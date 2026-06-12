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Harfuch felicita a la policía de la CDMX por su actuación en el partido inaugural del Mundial 2026

El funcionario federal destacó el “temple, disciplina, firmeza y valentía” de los elementos capitalinos

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El titular de la SSPC realizó la declaración mediante un mensaje en sus canales oficiales. EFE/Madla Hartz
El titular de la SSPC realizó la declaración mediante un mensaje en sus canales oficiales. EFE/Madla Hartz

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reconoció este jueves 11 de junio la actuación de los policías de la Ciudad de México durante el partido inaugural de la Copa Mundial 2026, disputado en el Estadio Ciudad de México.

En total, medio millón de personas asistieron a los distintos eventos organizados en la capital con motivo del arranque del torneo.

En su mensaje, Harfuch destacó que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) “actuaron con temple, disciplina, firmeza y valentía en una jornada de alta exigencia” y que su presencia fue “determinante para preservar el orden, proteger a la ciudadanía y permitir que miles de familias y visitantes disfrutaran con seguridad”.

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Bloqueo de elementos de la SSC contra manifestantes en inmediaciones del Estadio Ciudad de México FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM
Bloqueo de elementos de la SSC contra manifestantes en inmediaciones del Estadio Ciudad de México FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Además, el funcionario afirmó que el operativo se realizó por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Cabe señalar que previo al juego y durante este, manifestantes tuvieron diversos conatos de bronca con los elementos capitalinos, destacando uno en la puerta 8 del recinto deportivo y otro más en la Avenida del Imán.

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Harfuch también agradeció a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y a su equipo de trabajo por la coordinación.

La presidenta Sheinbaum y Brugada presenciaron el encuentro en el Deportivo Los Galeana de la alcaldía Gustavo A. Madero, junto con vecinas y vecinos de la zona reunidos en el Fan Fest.

Medio millón personas asistieron a las diversas sedes de la jornada inaugural

Un comunicado compartido la noche de este 11 de junio por la SSC reveló las cifras de asistentes:

  • 80 mil personas en el Estadio Ciudad de México
  • 100 mil en el Fan Fest del Zócalo Capitalino
  • 200 mil en los Festivales Futboleros de las 16 alcaldías
  • 120 mil asistentes en el Ángel de la Independencia
Personas reunidas en el Centro Historita de la CDMX con motivo del arranque del torneo. (X/@GobCDMX)
Personas reunidas en el Centro Historita de la CDMX con motivo del arranque del torneo. (X/@GobCDMX)

La SSC detalló que el operativo interinstitucional contó con la participación de diversas dependencias capitalinas en cada uno de los recintos, con el objetivo de garantizar la seguridad, la sana convivencia y el adecuado desarrollo de las actividades recreativas y deportivas para los visitantes.

Además, afirmaron que personal de la Policía Auxiliar, Turística y de las Subsecretarías de Operación Policial y de Control de Tránsito de la SSC mantuvieron presencia permanente en cada sede para brindar atención, orientación y acompañamiento a los asistentes, además de garantizar la movilidad y orientar a visitantes nacionales y extranjeros.

Información en desarrollo...

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