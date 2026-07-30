Cuáles son los torneos que se perderán las selecciones europeas si se confirma su boicot a la FIFA

UEFA se abriría a nivel selecciones de la FIFA bajo la nueva modalidad (REUTERS/Pierre Albouy)

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La UEFA anunció este jueves que sus 55 selecciones nacionales no participarán en competiciones de FIFA mientras sigan vigentes las propuestas del organismo mundial, una decisión que agrava el conflicto abierto en el fútbol internacional y que pone bajo amenaza inmediata torneos ya programados, desde el Mundial Femenino Sub 20 de septiembre hasta la Copa del Mundo femenina de 2027.

La medida alcanza de lleno al calendario más próximo de la FIFA. Según el comunicado difundido por la confederación europea, la próxima competencia afectada sería la Copa Mundial Femenina Sub 20, prevista en Polonia entre el 5 y el 27 de septiembre, con seis equipos europeos clasificados además del país anfitrión. La lista incluida en la información original menciona a España, Inglaterra, Francia, Italia y Portugal entre los seleccionados del continente con presencia prevista en ese torneo. Después aparecen los playoffs de la Copa Mundial Femenina de la UEFA, programados para octubre, con Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales.

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En cuanto a los masculinos, está previsto para noviembre de este año el Mundial Sub 17 en Qatar, donde iban a participar los europeos Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Montenegro, Rumania y Serbia.

Estas competiciones serían las primeras en ser alcanzadas, pero a mediano y largo plazo la medida también se extendería a niveles de mayores. Entre los certámenes regidos bajo la órbita de la FIFA figuran la Copa del Mundo 2030, el Mundial femenino Brasil 2027 y el Mundial masculino Sub 20 2027 en Azerbaiyán y Uzbekistán, entre los más importantes. Incluso también los europeos abandonarían las competiciones en otras disciplinas como el futsal y fútbol playa. Sujeto a revisión quedaría el Mundial de Clubes (el próximo fue programado para 2029) y la presencia de clubes europeos regidos por la UEFA.

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Posible ruptura entre la UEFA y la FIFA (REUTERS/Benoit Tessier)

La primera definición pública llegó en un comunicado oficial citado por el sitio web de la confederación que preside el esloveno Aleksander Ceferin. Allí, la entidad sostuvo: “Ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes”. En ese mismo mensaje, el organismo europeo endureció el tono contra la iniciativa impulsada por la FIFA. “Hay cosas demasiado importantes como para venderlas. La Copa Mundial de la FIFA pertenece al fútbol. Siempre será así. Y mientras Europa tenga voz, jamás estará a la venta”, afirmó la confederación.

El comunicado también describió el escenario como una imposición a las federaciones nacionales. Según la UEFA, “las federaciones nacionales de todo el mundo se enfrentan ahora a un ultimátum: aceptar la toma irreversible de las competiciones más importantes del fútbol o atenerse a las consecuencias”. La entidad añadió una acusación directa sobre la forma en que se impulsa esa propuesta. “No se trata de una ‘decisión democrática’, sino de un gobierno basado en la intimidación: un acto de coerción indigno de una institución encargada de la gestión del fútbol mundial”, señaló.

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La consecuencia más concreta del anuncio aparece en las competencias ya fechadas. Tras el Sub 20 femenino de septiembre, el calendario incluye los playoffs femeninos de octubre y luego el Mundial Femenino Sub 17 de Marruecos, que por ahora tiene fecha pendiente. Más adelante figura el Mundial Femenino de mayores previsto en Brasil, programado del 24 de junio al 25 de julio de 2027. Si la postura europea se mantiene, también esa competencia quedaría alcanzada por la decisión de no presentar selecciones nacionales en torneos organizados por la FIFA.

LA LISTA DE COMPETENCIAS DE LAS QUE SE ABRIRÍA LA UEFA:

Mundial Masculino

Mundial Femenino

Mundial Masculino Sub 20

Mundial Femenino Sub 20

Mundial Masculino Sub 17

Mundial Femenino Sub 17

Copa de Campeones Femenina de la FIFA

Copa Mundial de Futsal

Copa Mundial de Fútbol Playa

Torneos clasificatorios para los respectivos mundiales

(Sujeto a revisión: Mundial de Clubes)

LOS TORNEOS FIFA EN EL HORIZONTE:

Mundial Sub 20 femenino: del 5 al 27 de septiembre de 2026, en Polonia.

Mundial Sub 20 masculino: entre mayo y junio de 2027, en Azerbaiyán y Uzbekistán.

Mundial Sub 17 femenino: del 17 de octubre al 8 de noviembre de 2026, en Marruecos.

Mundial Sub 17 masculino: 19 de noviembre al 13 de diciembre de 2026, en Qatar.

Mundial Mayor femenino: 24 de junio al 25 de julio de 2027, en Brasil.

Mundial Mayor masculino: del 8 de junio al 21 de julio de 2030, en Marruecos, España y Portugal.