México

Fiscalía de Oaxaca detiene a probable autor del ataque contra presidente municipal de Miahuatlán en menos de 24 horas

La FGEO capturó al sospechoso con base en el señalamiento de testigos presenciales y aseguró la motocicleta usada en la agresión contra César Figueroa y un trabajador del ayuntamiento

Guardar
Google icon
Las autoridades también aseguraron un vehículo involucrado en la agresión: Crédito: FGEO
Las autoridades también aseguraron un vehículo involucrado en la agresión: Crédito: FGEO

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca detuvo a una persona señalada como probable autor material del ataque a balazos contra el presidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, César Figueroa, ocurrido el jueves 11 de junio de 2026 en calles del centro de esa población de la Sierra Sur.

El detenido fue identificado únicamente con las iniciales I. C. F. J.

Según la información compartida por la Fiscalía estatal, dicha captura se sustentó en el señalamiento directo de testigos presenciales y en el aseguramiento de la motocicleta utilizada para cometer el ataque y emprender la huida.

PUBLICIDAD

Figueroa y un trabajador del ayuntamiento resultaron con lesiones que no pusieron en riesgo su vida tras la agresión. Ambos fueron trasladados a hospitales de la región para recibir atención médica. La FGEO informó que el detenido quedó a disposición del Ministerio Público para resolver su situación jurídica.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

MiahuatlánOaxacaAtaque armadoNarco en Méxicomexico-seguridadmexico-noticiasFGEO

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

Distintos tipos de contaminantes se encuentran en el ambiente, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades capitalinas advierten sobre el estado del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 13 de junio: se esperan fuertes lluvias en 20 entidades

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este sábado

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 13 de junio: se esperan fuertes lluvias en 20 entidades

Salma Hayek confiesa sentirse honrada tras la inauguración del Mundial 2026: “Viva México”

La actriz estuvo presente en el evento realizado en el Estadio Ciudad de México

Salma Hayek confiesa sentirse honrada tras la inauguración del Mundial 2026: “Viva México”

Cateo en Zapopan: fuerzas federales aseguran laboratorio de metanfetaminas y un kilo de fentanilo

El decomiso de precursores químicos y un kilogramo de fentanilo en la colonia Mesa Colorada representó un golpe económico de más de 714 mil pesos para el crimen organizado

Cateo en Zapopan: fuerzas federales aseguran laboratorio de metanfetaminas y un kilo de fentanilo

Sin relación con el sismo: autoridades confirman que el derrumbe de balcón en Hipódromo Condesa fue por lluvias

El desplome reportado precedió al sismo registrado ese sábado en la capital. Las autoridades descartaron conexión entre ambos hechos y continúan las labores para garantizar la seguridad en la zona afectada.

Sin relación con el sismo: autoridades confirman que el derrumbe de balcón en Hipódromo Condesa fue por lluvias
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cateo en Zapopan: fuerzas federales aseguran laboratorio de metanfetaminas y un kilo de fentanilo

Cateo en Zapopan: fuerzas federales aseguran laboratorio de metanfetaminas y un kilo de fentanilo

Cae presunta integrante de “Los Olmos Fragoso”, banda ligada a robos de casas en CDMX

FGR asegura más de 22 mil litros de hidrocarburo en cateo realizado en Zapopan

Matan a edil de Oaxaca afuera de su casa, había pedido protección en mayo

Revelan red de “mulas humanas” al servicio de Los Chapitos: usaban mujeres vulnerables para cruzar fentanilo

ENTRETENIMIENTO

Salma Hayek confiesa sentirse honrada tras la inauguración del Mundial 2026: “Viva México”

Salma Hayek confiesa sentirse honrada tras la inauguración del Mundial 2026: “Viva México”

Mexicanos que bailaron con Shakira hablan de la supuesta doble en el Mundial 2026: “Se los podemos confirmar”

Diego Luna critica el Mundial 2026: “La gente del lugar no podrá ir a ver los partidos”

¡Ya casi! este sabado 13 la CDMX vivirá el primer Gran Desfile mundialista: ruta, horarios y actividades

Quién era Sandra Díaz del Valle, chef y conductora de 'Venga la Alegría' que murió a los 46 años

DEPORTES

México vs Corea del Sur: así le ha ido al Tri contra rivales asiáticos en los Mundiales

México vs Corea del Sur: así le ha ido al Tri contra rivales asiáticos en los Mundiales

Aficionado encara a Cuauhtémoc Blanco tras el México vs Sudáfrica del Mundial 2026: “Te buscan en Cuernavaca, che ratero”

Hidalgo, el delfín mexicano que predijo se vuelve viral al predecir victorias de México y EEUU en el Mundial 2026

Guillermo Almada asume el reto del América rumbo al Apertura 2026: “Es uno de los orgullos más grandes de mi carrera”

FIFA prohíbe a los medios hacer preguntas en cualquier idioma que no sea inglés en el Mundial 2026