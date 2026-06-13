Fiscalía de Oaxaca detiene a probable autor del ataque contra presidente municipal de Miahuatlán en menos de 24 horas

Las autoridades también aseguraron un vehículo involucrado en la agresión: Crédito: FGEO

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca detuvo a una persona señalada como probable autor material del ataque a balazos contra el presidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, César Figueroa, ocurrido el jueves 11 de junio de 2026 en calles del centro de esa población de la Sierra Sur.

El detenido fue identificado únicamente con las iniciales I. C. F. J.

Según la información compartida por la Fiscalía estatal, dicha captura se sustentó en el señalamiento directo de testigos presenciales y en el aseguramiento de la motocicleta utilizada para cometer el ataque y emprender la huida.

PUBLICIDAD

Figueroa y un trabajador del ayuntamiento resultaron con lesiones que no pusieron en riesgo su vida tras la agresión. Ambos fueron trasladados a hospitales de la región para recibir atención médica. La FGEO informó que el detenido quedó a disposición del Ministerio Público para resolver su situación jurídica.

Información en desarrollo...