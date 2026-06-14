México

Cuidado con las ofertas del Mundial: SSPC advierte sobre sitios web clonados y productos piratas en las calles

La dependencia federal identificó cinco modalidades de fraude activas durante el torneo, desde perfiles digitales falsos hasta transferencias a cuentas sin razón social visible

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Ilustración de un vendedor de camisetas piratas en la calle y una laptop mostrando un sitio web falso con productos de fútbol y advertencias de "PIRATA".
Las autoridades advirtieron a ciudadanos y turistas por las estafas presentes en el marco del Mundial. (imagen ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), institución encabezada por Omar García Harfuch, alertó este sábado 13 de junio a la población los riesgos por la presencia de sitios webs falsos y la venta de productos apócrifos durante el Mundial de Futbol 2026, evento deportivo que tiene como sedes en el país a la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

La dependencia advirtió que los entornos de alta afluencia generan condiciones propicias para el comercio informal y la venta de mercancía falsa en redes sociales, además de páginas apócrifas operadas por ciberdelincuentes.

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Entre los indicios de de alerta, señaló los descuentos de entre 40% y 50% por debajo del precio oficial como indicador de posible fraude.

Sitios clonados y ofertas falsas, los principales riesgos identificados por la SSPC

La SSPC enumeró cinco amenazas concretas asociadas al torneo. La primera fue el comercio ambulante y la venta informal en zonas turísticas y alrededores de estadios. La segunda, las ofertas de mercancía presentada como “oficial” en redes sociales sin ningún tipo de verificación.

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Primer plano de una persona sosteniendo una playera verde de fútbol con un parche que dice 'FIFA QUALIFIERS 2026'. Al fondo, pilas de mercancía en bolsas
Playeras piratas decomisadas en Tepito.(Cuartoscuro)

Los sitios web y perfiles digitales clonados que simulan tiendas autorizadas constituyeron el tercer riesgo. A estos se sumaron las solicitudes de pago mediante transferencias directas o enlaces externos, y las promociones falsas asociadas directamente a la marca del Mundial FIFA 2026.

La SSPC subrayó que la prevención comienza con la decisión individual de no alimentar la demanda de productos apócrifos. Además, la dependencia señaló que el comercio de mercancía falsa representa una amenaza para la seguridad económica de los consumidores.

La SSPC recomendó comprar solo en tiendas oficiales y verificar el protocolo “https”

Ante los riesgos, la SSPC emitió un conjunto de recomendaciones dirigidas a consumidores que planeen adquirir productos relacionados con el torneo.

La primera fue comprar exclusivamente en tiendas oficiales o distribuidores autorizados, y desconfiar de cualquier oferta que presente descuentos de entre 40% y 50% por debajo del precio oficial.

La dependencia pidió verificar hologramas y etiquetas oficiales en los productos, y exigir comprobantes fiscales en cada transacción. En el caso del entorno digital, recomendó confirmar que los sitios web cuenten con protocolo “https” y dominios legítimos antes de ingresar cualquier dato personal o bancario.

Vista lateral de una persona escribiendo en una laptop, con la pantalla llena de código y múltiples alertas rojas y amarillas. Fondo con luces azules y naranjas.
Ciberdelincuentes estarían detrás de las páginas falsas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante operaciones en línea, la SSPC advirtió sobre los riesgos de realizar transferencias directas a cuentas personales o negocios sin razón social visible y recomendó utilizar métodos de pago que ofrezcan protección al comprador y revisar de inmediato los movimientos bancarios posteriores a cualquier compra.

La SSPC también pidió no descargar aplicaciones no verificadas relacionadas con el Mundial, y denunciar ante autoridades locales cualquier punto de venta sospechoso.

SSPC desplegó vigilancia en un radio de tres kilómetros alrededor de estadios y Fan Fest

Por otra parte, la SSPC confirmó la realización de dispositivos especiales que incluyen vigilancia perimetral en las zonas de los recintos deportivos de las tres sedes.

La medida abarca un radio de tres kilómetros alrededor de estadios y espacios de Fan Fest, los puntos de mayor concentración de aficionados durante el torneo.

Junto a la vigilancia perimetral, la SSPC anunció la instalación de módulos de atención ciudadana. Estas estructuras buscan ofrecer orientación directa a turistas nacionales y extranjeros ante cualquier situación sospechosa relacionada con el comercio informal o el fraude digital.

Las medidas apuntaron a contener el comercio ambulante y la venta informal en zonas turísticas, dos fenómenos identificados como recurrentes en eventos de alta afluencia masiva.

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