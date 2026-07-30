Así fue el rescate de una pareja minutos antes de caer por un acantilado tras fuertes lluvias en Tlaxcala

Un video muestra la cobertura de un evento de rescate nocturno en Papalotla, Tlaxcala. Agentes de policía municipal intervienen para salvar a dos personas de un automóvil rojo que cayó en un canal. El vehículo aparece parcialmente sumergido en agua oscura, con las luces traseras encendidas. Múltiples oficiales participan en la extracción de los ocupantes. Las imágenes documentan el proceso de rescate de los dos individuos del vehículo en la orilla del canal, en medio de condiciones de lluvia.

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Una pareja que viajaba en un automóvil en Papalotla, Tlaxcala, quedó atrapada la tarde de este miércoles 29 de julio cuando la crecida del Río Tenexac arrastró la unidad en la zona de Agua de Gloria. Los dos ocupantes fueron rescatados con vida por elementos de Protección Civil y de la Policía Municipal antes de que el coche pasara por debajo del puente y cayera varios metros.

El hecho ocurrió cerca del puente que conecta con la carretera federal Puebla–Tlaxcala, en un punto donde la corriente aumentó de forma repentina por la tromba registrada en el municipio. Después de la extracción de los ocupantes, el vehículo color rojo continuó siendo arrastrado por el caudal y terminó precipitándose al vacío.

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Las personas rescatadas eran una pareja originaria de Puebla que viajaba en la unidad cuando quedó atorada en la estructura del puente. De acuerdo con los reportes del incidente, ambos permanecieron varios minutos dentro del coche y luego subieron al toldo para evitar ser alcanzados por el agua.

El automóvil quedó atorado en el puente antes de ser arrastrado varios metros

Un hombre y una mujer, originarios de Puebla, fueron arrastrados con su vehículo a un canal pero lograron rescatarlos minutos antes de caer por un acantilado de almenos 20 metros y ahogarse Foto: Captura de pantalla video

La emergencia se desató cuando la fuerza del río empujó el automóvil hacia el afluente y lo dejó atrapado en una parte de la estructura. Ese punto permitió que los cuerpos de auxilio realizaran un operativo inmediato para sacar a los ocupantes antes de que la corriente venciera la resistencia del vehículo.

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Testigos captaron con sus celulares el momento posterior al rescate. En las imágenes se observó cómo el coche cayó varios metros después de pasar por debajo del puente, ya sin personas en su interior.

El incidente ocurrió tras las lluvias intensas registradas en las últimas horas en esa zona de Tlaxcala. La corriente del Río Tenexac, identificado como afluente del Atoyac, aumentó en cuestión de minutos y alcanzó la fuerza suficiente para arrastrar la unidad.

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El video registra una operación de rescate nocturna en un canal en Papalotla, Tlaxcala. Agentes de policía actuaron para asistir a una pareja cuyo vehículo corría el riesgo de ser arrastrado por una fuerte corriente de agua de lluvia. Las imágenes muestran la zona con iluminación tenue y la presencia de agua en movimiento, así como lo que parecen ser luces de emergencia.

Las autoridades municipales actuaron después de recibir el aviso de emergencia. La intervención de policías y personal de rescate evitó que la pareja fuera arrastrada junto con el automóvil, que ya había comenzado a ser desplazado por la fuerza del agua.

La crecida del río ocurrió durante una tromba en la zona de Agua de Gloria

En la zona conocida como Agua de Gloria se vivieron momentos de tensión cuando la corriente se elevó de forma repentina. El aumento del nivel del agua coincidió con una fuerte lluvia que afectó distintos puntos del municipio durante la tarde y noche de este miércoles.

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Aunque el automóvil fue perdido por la fuerza del caudal, no se reportaron personas lesionadas. El rescate concluyó con ambos tripulantes a salvo, en uno de los puntos más riesgosos del afluente por la cercanía con el puente y el desnivel que siguió al cauce.

Las recomendaciones de Protección Civil para la temporada de lluvias incluyeron no intentar cruzar corrientes, arroyos ni zonas inundadas ni a pie ni en auto. El llamado cobró relevancia después de este caso, en el que la crecida sorprendió a los ocupantes en cuestión de minutos.

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Este video es una cobertura de evento. Muestra un operativo de rescate de dos personas en Papalotla, Tlaxcala. Un vehículo, parcialmente sumergido, es arrastrado por una corriente de agua. Una persona se encuentra sobre el techo del automóvil. Personal de protección civil y policías coordinan acciones desde la orilla. Los individuos fueron arrastrados por la corriente de un río crecido a causa de lluvias intensas.

La dependencia recordó que 15 centímetros de agua en movimiento bastaron para derribar a una persona. También advirtió que 30 centímetros pudieron arrastrar un vehículo, por lo que pidió evitar cauces de ríos, barrancas y zonas con riesgo de desbordamiento.

Otra recomendación fue no estacionarse cerca de corrientes de agua ni en áreas propensas a inundarse. También se pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales sobre pronóstico del tiempo y alertas por lluvias.

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El caso en Papalotla mostró la rapidez con la que un cauce pudo volverse peligroso durante una tromba. En este episodio, la diferencia entre una tragedia y un rescate exitoso estuvo en el aviso oportuno y en la llegada inmediata de los cuerpos de emergencia.

• Una pareja originaria de Puebla fue rescatada con vida después de quedar atrapada en un automóvil arrastrado por el Río Tenexac en Papalotla, Tlaxcala.

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• El coche quedó atorado en la estructura de un puente cercano a la carretera federal Puebla–Tlaxcala y después cayó varios metros cuando la corriente lo venció.

• Protección Civil advirtió que 15 centímetros de agua pueden derribar a una persona y 30 centímetros pueden arrastrar un vehículo.