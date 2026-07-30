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Mil 500 pesos y estos documentos: lo que necesitas para tramitar tu licencia permanente antes de que desaparezca

El proceso puede iniciar digital y terminar presencial en oficinas de SEMOVI, alcaldías o módulos de la SAF, o hacerse totalmente en ventanilla; aplica solo para autos particulares y excluye motocicletas

Un joven con sudadera gris, mochila y documentos en la mano se toma la cabeza frente a un edificio con el letrero 'SEMOVI'
Lo que desaparece, precisó De Botton, es exclusivamente la posibilidad de solicitar una nueva licencia permanente. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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$1,500 pesos y una lista de documentos es todo lo que separa a los conductores de la Ciudad de México de obtener una licencia permanente antes de que desaparezca para siempre. El Gobierno capitalino confirmó que el 31 de diciembre de 2026 será el último día para tramitarla: a partir del 1 de enero de 2027, este tipo de documento dejará de emitirse.

El anuncio lo realizó Juan Pablo de Botton, titular de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) de la CDMX. El funcionario aclaró que el cierre no afecta a quienes ya posean la licencia ni a quienes la obtengan antes del plazo: su vigencia indefinida se mantiene sin necesidad de renovaciones futuras.

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Lo que desaparece, precisó De Botton, es exclusivamente la posibilidad de solicitar una nueva licencia permanente. Las ya emitidas —tanto las anteriores a 2007 como las expedidas entre 2024 y 2026— conservan su validez sin fecha de vencimiento.

Conoce los requisitos, el proceso de examen y las ventajas de este nuevo sistema digital, por lo que debes registrarte en la plataforma oficial de SEMOVI. Crédito: TiktTok, lasemovi

Documentos que debes llevar al módulo

Una mano sostiene una licencia de conducir de la Ciudad de México en primer plano, con el monumento del Ángel de la Independencia y edificios modernos al fondo bajo un cielo azul.
En ciertos casos también se solicita acta de nacimiento. Los extranjeros deben agregar pasaporte vigente y documento migratorio en original y copia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para tramitar la licencia permanente tipo A, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) exige los siguientes documentos: Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)

Comprobante de domicilio de la CDMX o del Estado de México, con no más de tres meses de antigüedad

CURP actualizada Línea de captura pagada

Cita agendada previamente

En ciertos casos también se solicita acta de nacimiento. Los extranjeros deben agregar pasaporte vigente y documento migratorio en original y copia.

Cómo agendar y dónde tramitarla

Mano sosteniendo una licencia de conducir rosa de CDMX con foto y texto legible; al fondo, el Ángel de la Independencia y edificios altos al atardecer.
También puede realizarse de manera completamente presencial desde el inicio. La licencia aplica exclusivamente para conductores de vehículos particulares. Las motocicletas quedan fuera del beneficio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trámite inicia en línea a través de la plataforma Llave CDMX y concluye de forma presencial en los módulos de SEMOVI, alcaldías o SAF autorizados.

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También puede realizarse de manera completamente presencial desde el inicio. La licencia aplica exclusivamente para conductores de vehículos particulares. Las motocicletas quedan fuera del beneficio.

Quién debe presentar examen y quién no

Un joven sonriente muestra su licencia de conducir mexicana frente a una cámara. Una empleada en un mostrador. Un letrero "LICENCIAS DE CONDUCIR" y una bandera de México.
Quienes ya cuenten con antecedente de licencia tipo A en la base de datos de SEMOVI pueden completar el trámite directamente en línea, sin presentar el examen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los conductores que tramiten la licencia por primera vez deben aprobar un examen teórico presencial de 20 preguntas sobre el Reglamento de Tránsito de la CDMX. El tiempo límite es de 25 minutos y se requiere un mínimo de 8 aciertos para acreditar la prueba.

Quienes ya cuenten con antecedente de licencia tipo A en la base de datos de SEMOVI pueden completar el trámite directamente en línea, sin presentar el examen.

En ambos casos, los solicitantes no deben tener sentencias por delitos viales graves ni sanciones acumuladas del programa Conduce sin Alcohol.

El costo se mantiene en $1,500 pesos

La tarifa no registró cambios respecto a 2025.

De Botton subrayó que los $1,500 pesos representan la última oportunidad para acceder a un documento de vigencia indefinida, dado que a partir de 2027 solo se emitirán licencias con fecha de vencimiento.

Por qué ya no se emitirán licencias permanentes después de diciembre

Primer plano cenital de una licencia de conducir permanente de la CDMX cancelada con un sello rojo, rodeada de multas de tránsito y un bolígrafo verde sobre una mesa de madera clara.
Entre ellos, recaudar más de mil millones de pesos destinados a transporte público, seguridad vial y movilidad ciclista, además de permitir que conductores con adeudos se regularizaran. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa fue concebido desde su origen como una medida extraordinaria y temporal. Arrancó en noviembre de 2024 con una vigencia prevista de un año, pero la alta demanda ciudadana llevó al Gobierno capitalino a extenderlo hasta diciembre de 2026. De Botton explicó en conferencia de prensa que el esquema “cumplió con sus objetivos”.

Entre ellos, recaudar más de mil millones de pesos destinados a transporte público, seguridad vial y movilidad ciclista, además de permitir que conductores con adeudos se regularizaran. “Reconocemos que esto es un ingreso extraordinario y, al mismo tiempo, un beneficio doble para la gente”, afirmó el secretario.

Con esa valoración, el Gobierno capitalino decidió no extender el programa un año más.

A partir del 1 de enero de 2027, la Ciudad de México regresará al esquema ordinario de licencias con vigencia determinada. Los nuevos solicitantes deberán tramitar una licencia tipo A de tres años, con un costo de $1,142 pesos. Hasta el momento, las autoridades no han detallado si habrá un nuevo programa con condiciones diferenciadas.

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