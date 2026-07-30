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La vida profesional no tiene preguntas de opción múltiple, tiene desafíos reales

No hay un libro con la respuesta correcta ni un examen con cuatro alternativas. Solo hay un problema real que resolver

Joven sentado en un escritorio con monitor, teclado, ratón, laptop, lámpara y planta, sosteniendo un currículum impreso.
Un joven profesional revisa su currículum impreso y observa su bandeja de entrada en la computadora, lo que señala su frustración por la falta de respuestas laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Es tu primer día de clases. Entras al aula y, en lugar de escuchar una explicación teórica, lo primero que te dicen es que eres el CEO de una empresa de retail. Tienes un ciclo entero para resolver un problema que se vuelve más complejo semana tras semana: caída de ventas, quejas de clientes, una cadena de suministro desordenada y el desafío de liderar una transformación digital. No hay un libro con la respuesta correcta ni un examen con cuatro alternativas. Solo hay un problema real que resolver.

Aunque parezca una situación propia del mundo laboral, este tipo de experiencias ya forma parte de algunas universidades que han incorporado el Project-Based Learning (aprendizaje basado en proyectos), una metodología que busca acercar el aprendizaje a los desafíos del mundo real y que responde a una pregunta cada vez más vigente: ¿estamos preparando a los jóvenes para aprobar exámenes o para enfrentar los desafíos que encontrarán cuando comiencen a trabajar?

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Hoy, las empresas buscan personas que sepan analizar, trabajar con otros, adaptarse a los cambios y tomar decisiones, incluso cuando no existe una respuesta correcta. Y esto no es una percepción. De acuerdo con el Work Change Report de LinkedIn, las habilidades requeridas para un mismo puesto cambiarán, en promedio, un 70% hacia 2030 debido al avance de la inteligencia artificial. Si las habilidades están cambiando, también debería cambiar la forma en que aprendemos.

Una forma de lograrlo es a través de metodologías como el Project-Based Learning (PBL). Más allá de los conocimientos técnicos, este enfoque permite que los estudiantes desarrollen habilidades que hoy hacen la diferencia en el mundo laboral. El pensamiento crítico, la comunicación, el liderazgo, la gestión del tiempo y la capacidad de adaptarse al cambio dejan de ser conceptos teóricos para convertirse en competencias que se fortalecen mientras trabajan en proyectos reales.

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Además, cuando los estudiantes ven que el proyecto en el que trabajan puede generar un impacto real en una empresa o en una comunidad, cambia también su forma de aprender. Hay más compromiso, más confianza y una motivación distinta, porque entienden que el conocimiento tiene un propósito.

¿Qué implica esto para las universidades? Cambiar. Los profesores dejan de ser únicamente transmisores de conocimiento para convertirse en guías y diseñadores de experiencias que despierten la curiosidad y el compromiso de los estudiantes. Los exámenes tradicionales se complementan con proyectos, entregables reales y espacios donde el conocimiento se construye haciendo. En otras palabras, significa impulsar carreras cada vez más conectadas con el mundo laboral y social.

En resumen, el Project-Based Learning no es una moda; es una respuesta a un futuro que necesita jóvenes líderes capaces de aplicar lo aprendido, en lugar de solo repetirlo, y que además se atrevan a construir soluciones. Porque la vida profesional no tiene preguntas de opción múltiple. Tiene desafíos reales.

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