La Policía española desmanteló dos redes de explotación laboral de migrantes, la mayoría nicaragüenses

Una figura femenina de espaldas, con cadenas en los tobillos, observa un paisaje verde a través de una puerta entreabierta que ilumina un cuarto oscuro y húmedo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Policía Nacional desmanteló dos redes de explotación laboral de migrantes en operaciones simultáneas, con un balance de 11 detenidos, dos víctimas liberadas y otras 11 identificadas en localidades de Málaga y Palencia.

La operación en Almargen (Málaga) partió de una denuncia recibida en octubre pasado por el Servicio de Atención a las Víctimas de Trata de la Policía Nacional.

La red captaba mujeres en Nicaragua con la promesa de empleos como internas al cuidado de personas mayores, pero al llegar a España las sometía a disponibilidad de 24 horas al día, siete días a la semana, sin contrato, sin vacaciones y sin alta en la seguridad social.

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Cómo funcionaba la trampa desde Nicaragua

Una agencia de viajes en Managua operaba como tapadera. Allí, las víctimas recibían instrucciones para cruzar los controles fronterizos españoles, junto con la documentación y el dinero necesarios para entrar al país.

La organización estaba liderada por una mujer nicaragüense y su pareja española, con apoyo de familiares y colaboradores para tareas como el envío de dinero en la fase inicial de captación.

La “gancho” de la red —figura central entre los siete detenidos en Málaga— era quien contactaba directamente a las víctimas en Nicaragua y les ofrecía el trabajo ficticio.

Una maleta abierta con documentos y billetes se ubica sobre una superficie dividida que simboliza el desplazamiento forzado entre regiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La deuda como mecanismo de control

Al llegar a España, las mujeres eran alojadas en un domicilio en Almargen propiedad de uno de los investigados, donde realizaban tareas de limpieza sin ninguna remuneración. Por ese alojamiento les cobraban 200 euros diarios.

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Cuando descubrían las condiciones reales del trabajo, muchas intentaban abandonar. La organización lo impedía con un mecanismo financiero: las víctimas no tenían billete de vuelta y cargaban con una deuda de 5.000 euros, pagaderos en cuotas de 350 euros mensuales. Si renunciaban al empleo, la cuota subía 100 euros adicionales como penalización.

La red en Palencia: contratos vendidos por 15,000 euros

La segunda operación se desarrolló en Alar del Rey, Palencia, a partir de documentación recabada en una investigación previa de febrero de este año. Dos empresarios españoles que regentaban un obrador de pan contrataban a varones marroquíes que pagaban hasta 15,000 euros por obtener un contrato laboral.

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Una vez en el puesto, los trabajadores soportaban jornadas de hasta 12 horas diarias, de lunes a domingo, sin descanso ni vacaciones. La Policía liberó a dos víctimas y detuvo a cuatro personas en las localidades palentinas de Alar del Rey y Aguilar de Campoo, entre ellas los dos empresarios.

Un cambio de tendencia en las cifras de trata en España

Las dos operaciones se dieron a conocer este jueves, Día Mundial contra la Trata de Personas, junto con datos del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) que revelan un cambio de tendencia: en 2025, la trata con fines de explotación laboral superó por primera vez en número de víctimas a la trata sexual, con 390 casos frente a 374.

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Una ilustración acuarelada muestra dos manos abiertas que resguardan una moneda, mientras una mano oscura se acerca para envolverlas, indicando la vulnerabilidad de los bienes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese mismo año, la Policía Nacional liberó a 67 víctimas de trata laboral y a 470 personas como víctimas de explotación laboral, y detuvo a 265 personas por esas modalidades delictivas.

Los datos también apuntan a una transformación en el perfil de las víctimas: aunque las mujeres continúan representando alrededor del 60% del total, la proporción de hombres ha crecido de forma sostenida en los últimos años.

Las unidades UCRIF —especializadas en la lucha contra la trata dentro de la Policía Nacional— cumplen este año 25 años de actividad. Quienes quieran denunciar de forma anónima y confidencial pueden hacerlo a través de la línea gratuita 900 10 50 90 o el correo trata@policia.es; la llamada no queda registrada en la factura telefónica.

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