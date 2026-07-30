Retiran populares galletas de supermercados por riesgo para alérgicos: fueron vendidas en 10 estados

Lidl US retiró en Estados Unidos un lote de galletas Eridanous por etiquetas sin información en inglés sobre ingredientes y alérgenos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una de las principales cadenas de supermercados en Estados Unidos, Lidl US, retiró de sus tiendas un lote de galletas importadas al detectar que parte de los paquetes no incluía información sobre alérgenos en inglés, afectando a potenciales consumidores alérgicos en diez jurisdicciones del país. El retiro, anunciado oficialmente el 24 de julio de 2026 y publicado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) el 28 de julio, involucra a las Eridanous Shortbread Cookies with Chocolate Truffle Coating & Apricot Filling, distribuidas durante la segunda quincena de julio. La medida preventiva busca evitar riesgos a personas con alergias a trigo, soja, leche o huevo, ingredientes que no estaban adecuadamente indicados en el etiquetado del producto.

Según la FDA, la decisión de Lidl US responde a la obligación de garantizar la seguridad alimentaria y el cumplimiento de la normativa estadounidense sobre etiquetado de alimentos. La autoridad sanitaria federal señaló que “las personas alérgicas a estos componentes pueden enfrentar reacciones graves o potencialmente mortales si consumen el producto”, debido a la ausencia de información en inglés sobre ingredientes y alérgenos. Hasta el momento, no se reportaron casos de intoxicación ni reacciones adversas, según datos oficiales recogidos por Fox News y confirmados por la FDA.

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El incidente se produce en un contexto de creciente vigilancia sobre el etiquetado de alimentos importados, especialmente aquellos que contienen ingredientes que pueden causar alergias. La legislación estadounidense exige que todos los productos comercializados incluyan información clara y accesible en inglés, tanto sobre ingredientes como sobre posibles alérgenos. La omisión de estos datos constituye una de las principales causas de retiros preventivos, de acuerdo con el registro histórico de la FDA.

¿Qué producto fue retirado por Lidl en Estados Unidos?

El retiro afecta exclusivamente a las Eridanous Shortbread Cookies with Chocolate Truffle Coating & Apricot Filling en presentaciones de 330 gramos (11.6 onzas), identificadas con el código UPC 4056489125839. De acuerdo con el anuncio realizado por Lidl US, todos los paquetes distribuidos entre el 15 y el 22 de julio presentan etiquetas en idioma extranjero, sin datos en inglés sobre ingredientes, valores nutricionales ni advertencias obligatorias sobre alérgenos. Los ingredientes no declarados incluyen trigo, soja, leche y huevo.

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La distribución de este producto abarcó tiendas en Delaware, Distrito de Columbia, Georgia, Maryland, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Pensilvania, Carolina del Sur y Virginia. Según la notificación oficial de la FDA, “los productos afectados deben ser retirados de inmediato de las estanterías y, en caso de haber sido adquiridos, devueltos o descartados por los consumidores”.

La FDA publicó el retiro de las Eridanous Shortbread Cookies with Chocolate Truffle Coating & Apricot Filling por la falta de advertencias sobre trigo, soja, leche y huevo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué es importante el etiquetado de alérgenos en alimentos?

La normativa federal estadounidense, bajo la Ley de Etiquetado y Protección de Alimentos, exige que cualquier alimento procesado o importado incluya en inglés la lista completa de ingredientes, así como la identificación clara de los principales alérgenos. Entre estos se consideran de declaración obligatoria la leche, el huevo, el pescado, los mariscos, las nueces, el trigo, el cacahuate y la soya.

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La FDA advierte que la omisión de información sobre alérgenos puede resultar en “reacciones inmediatas e incluso potencialmente mortales” para las personas con alergias alimentarias. En el comunicado oficial, la agencia resalta: “Los productos con etiquetado exclusivamente en idioma extranjero no cumplen los requisitos legales y deben ser retirados del mercado para proteger la salud pública”.

Según datos de la FDA, cerca del 30% de los retiros alimentarios notificados en los últimos años se debieron a fallas relacionadas con la declaración de alérgenos. El control sobre el etiquetado resulta crítico para evitar hospitalizaciones y complicaciones de salud en la población sensible.

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¿Cómo pueden los consumidores identificar el producto afectado?

La empresa Lidl US detalló que el producto retirado se presenta en cajas de 330 gramos (11.6 oz), bajo la marca Eridanous, con el código UPC 4056489125839. El lote afectado presenta etiquetas en idioma extranjero, sin información en inglés sobre ingredientes, valores nutricionales ni advertencias específicas de alérgenos. El periodo de distribución se limitó a una semana, del 15 al 22 de julio de 2026.

En caso de duda, los consumidores pueden consultar el número de atención al cliente proporcionado por la empresa: (844) 747-5435, disponible de lunes a sábado entre las 8 y las 20 horas, horario del este de Estados Unidos. La devolución del producto puede realizarse en cualquier sucursal de la cadena, sin la exigencia de comprobante de compra.

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Las galletas retiradas de Lidl US se vendieron entre el 15 y el 22 de julio de 2026 en diez jurisdicciones de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué riesgos existen para las personas alérgicas si consumen estos productos?

Las personas con alergias a trigo, soja, leche o huevo pueden experimentar reacciones de diferente gravedad, desde síntomas leves como picazón o urticaria hasta complicaciones severas que requieren atención médica urgente. Según la FDA, “el consumo inadvertido de alérgenos no declarados puede provocar anafilaxia, una reacción potencialmente mortal que demanda intervención inmediata”.

El comunicado de Lidl US enfatiza que “no se han reportado enfermedades asociadas al consumo de este producto hasta la fecha”, pero recomienda a quienes presenten síntomas tras la ingesta que busquen atención médica y notifiquen a las autoridades sanitarias. El riesgo para la salud depende de la sensibilidad individual y de la cantidad ingerida del alérgeno.

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¿Qué deben hacer los consumidores que adquirieron las galletas retiradas?

La recomendación de Lidl US es clara: los consumidores alérgicos o sensibles a los ingredientes mencionados no deben consumir el producto. El lote debe ser descartado o devuelto a cualquier tienda de la cadena para recibir un reembolso total, sin que sea necesario presentar el recibo de compra.

La empresa habilitó una línea telefónica exclusiva para consultas sobre el retiro, disponible al (844) 747-5435. Además, la FDA solicita a quienes hayan experimentado algún síntoma adverso tras consumir el producto que informen la situación a través del sistema de reportes de reacciones alimentarias, disponible en el portal oficial de la agencia.

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La normativa de etiquetado de alimentos en Estados Unidos exige que los productos importados informen en inglés los ingredientes y los principales alérgenos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las implicancias para la industria alimentaria y la seguridad del consumidor?

El caso de Lidl US se suma a una serie de retiros preventivos vinculados a errores en el etiquetado de productos importados. De acuerdo con la FDA, “el cumplimiento de la normativa sobre etiquetado de alérgenos es un requisito legal y una responsabilidad ética de las empresas del sector”. Las sanciones pueden incluir multas, restricciones para la comercialización y la obligación de implementar programas de mejora en los controles de calidad.

El comunicado de la empresa subraya: “Nuestro Departamento de Aseguramiento de Calidad trabaja constantemente para garantizar que todos los productos en nuestras tiendas cumplen con los estándares que exigimos para nuestras propias familias”. El monitoreo sobre el etiquetado de productos, especialmente los importados, seguirá siendo una prioridad para las autoridades regulatorias en Estados Unidos.

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¿Qué antecedentes existen sobre retiros similares en el país?

La FDA mantiene un registro público de retiros alimentarios, en el que se observa que la omisión de advertencias sobre alérgenos representa uno de los motivos más frecuentes para la retirada preventiva de productos. Según el reporte anual de la agencia, solo en 2025 se notificaron más de 500 retiros relacionados con etiquetados incompletos o incorrectos.

En el pasado, otras cadenas y fabricantes han enfrentado sanciones y llamados a revisión por motivos similares. El caso de las galletas Eridanous de Lidl US se inscribe en esta tendencia, que refleja la importancia otorgada en la normativa estadounidense a la protección de los consumidores con alergias alimentarias.

La FDA advirtió que el consumo de alérgenos no declarados en estas galletas puede causar reacciones graves y anafilaxia en personas alérgicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué se espera a partir de ahora tras la acción de Lidl US y la FDA?

Tras el retiro, la expectativa es que Lidl US revise y refuerce los protocolos internos de control de calidad y comunicación con proveedores internacionales, para garantizar que todos los productos importados cumplen las regulaciones locales. La FDA mantendrá la supervisión sobre el cumplimiento de las normas de etiquetado, especialmente para productos con ingredientes de alto riesgo para personas alérgicas.

El episodio sirve como recordatorio de la importancia del cumplimiento normativo en el comercio de alimentos y del rol activo de los consumidores en la vigilancia de la seguridad alimentaria. Desde la agencia federal se insta a reportar cualquier anomalía en el etiquetado o la composición de los productos adquiridos, para contribuir a la prevención de incidentes de salud pública.

¿Dónde obtener información y asistencia sobre el retiro de las galletas Lidl?

Para mayor información, los consumidores pueden consultar el comunicado oficial de la FDA, así como el portal institucional de Lidl US. La línea de atención telefónica (844) 747-5435 permanece disponible para dudas, devolución de productos o reportes de reacciones adversas. El monitoreo sobre el cumplimiento de la normativa y la protección de los consumidores continuará bajo la coordinación de la FDA y los departamentos de aseguramiento de calidad de la industria.