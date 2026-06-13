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Gobernador de Durango niega señalamientos sobre presuntos nexos con el crimen organizado

El mandatario estatal aseguró que ninguna autoridad mexicana o estadounidense le ha notificado sobre investigaciones relacionadas con el narcotráfico y defendió los indicadores de seguridad de la entidad

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Esteban Villegas, gobernador de Durango. (FOTO: GRACIELA LÓPEZ / CUARTOSCURO.COM)
El gobernador Esteban Villegas aseguró que no ha recibido ninguna notificación oficial de la FGR ni de autoridades estadounidenses sobre investigaciones en su contra. (FOTO: GRACIELA LÓPEZ / CUARTOSCURO.COM)

El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, rechazó categóricamente los señalamientos que lo vinculan con presuntas investigaciones relacionadas con el narcotráfico tanto en México como en Estados Unidos, y aseguró que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación oficial por parte de autoridades nacionales o extranjeras que respalde dichas versiones.

La respuesta del mandatario se produjo luego de que diversos medios nacionales difundieran información sobre supuestos expedientes abiertos contra gobernadores mexicanos, así como presuntas acciones relacionadas con congelamiento de cuentas bancarias y posibles investigaciones por delitos vinculados al crimen organizado.

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Ante la difusión de estas versiones, Villegas Villarreal publicó un mensaje en video en el que ejerció su derecho de réplica y negó tener conocimiento de cualquier procedimiento formal en su contra.

“No tengo ningún documento donde la Fiscalía General de la República me haya dicho: oiga, tiene una investigación por esto o por lo otro”, afirmó el gobernador.

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Asimismo, sostuvo que tampoco existe comunicación alguna por parte de autoridades estadounidenses que confirme la existencia de indagatorias relacionadas con su persona o con su administración.

(X @EVillegasV)
(X @EVillegasV)

Gobernador presume indicadores de seguridad en Durango

Como parte de su defensa, Esteban Villegas argumentó que los resultados alcanzados por Durango en materia de seguridad contradicen las versiones que buscan relacionar a la entidad con organizaciones criminales.

El mandatario señaló que durante su gestión el estado se ha mantenido entre los mejores evaluados del país en materia de seguridad pública y destacó que no se han registrado casos de secuestro ni delitos relacionados con trata de personas.

“¿Cómo un estado con estos niveles de seguridad tendría que estar involucrado con el narco? No lo entiendo”, expresó.

Villegas enfatizó que Durango comparte frontera con entidades que históricamente han enfrentado problemas derivados de la presencia de grupos criminales, entre ellas Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit y Jalisco. Sin embargo, aseguró que la entidad ha logrado mantenerse al margen de los niveles de violencia observados en otras regiones del país.

El gobernador también hizo referencia a la presencia de fuerzas especiales y operativos federales en territorio duranguense, aclarando que estas acciones forman parte de una estrategia preventiva para preservar la tranquilidad de la entidad.

Esteban Villegas, gobernador de Durango, en el North Capital Forum 2023
Villegas defendió los resultados de seguridad de Durango y afirmó que la entidad se mantiene entre las más seguras del país.

Según explicó, la llegada de elementos de seguridad federales responde precisamente al interés de evitar que los problemas de inseguridad que afectan a otros estados se extiendan hacia Durango.

Destaca coordinación con fuerzas federales

Durante su mensaje, el mandatario estatal atribuyó los resultados en materia de seguridad al trabajo conjunto entre distintas instituciones encargadas de combatir la delincuencia.

En ese sentido, destacó la coordinación permanente entre el Gobierno de Durango, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y diversas corporaciones federales.

Villegas afirmó que esta colaboración ha permitido que la entidad se mantenga entre las de menor incidencia de homicidios dolosos a nivel nacional y reiteró que la estrategia de seguridad continuará fortaleciendo la prevención y vigilancia en todo el territorio estatal.

Incluso, al referirse a los problemas de violencia que enfrentan otras regiones del país, aseguró que Durango no atraviesa una situación similar.

“Ahí tienen todo el país: Chihuahua, Morelos, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Veracruz, Guerrero, para que se entretengan con la problemática que traen; en Durango no hay problema”, declaró.

Las declaraciones ocurren en un contexto en el que diversos gobiernos estatales han enfrentado cuestionamientos y versiones periodísticas relacionadas con posibles investigaciones sobre presuntos vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales.

Invita a medios a constatar la situación del estado

Finalmente, el gobernador lanzó una invitación a periodistas, comunicadores y representantes de medios de comunicación para que visiten Durango y corroboren personalmente las condiciones de seguridad que presume su administración.

De acuerdo con Villegas, los ciudadanos y visitantes pueden transitar por las calles del estado con tranquilidad, incluso durante horarios nocturnos, gracias a los resultados obtenidos por las autoridades de seguridad.

“Los invito a Durango para que vean que aquí sí pueden caminar a la hora que quieran y no va a pasar absolutamente nada”, señaló.

Con este posicionamiento, el mandatario busca desmarcarse de los señalamientos difundidos recientemente y reafirmar que no existe, hasta el momento, ninguna investigación formal que lo vincule con actividades relacionadas con el narcotráfico.

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