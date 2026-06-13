México

Asesinan a balazos a Isela Lizbeth González, asambleísta del PRD Oaxaca, en pleno centro de Santiago Pinotepa Nacional

Isela, quien también se desempeñaba como contadora, fue acribillada el pasado 12 de junio

Guardar
Google icon
El fallecimiento de la también contadora fue confirmado por el PRD Oaxaca. Crédito: Redes Sociales
El fallecimiento de la también contadora fue confirmado por el PRD Oaxaca. Crédito: Redes Sociales

Isela Lizbeth González López, contadora de profesión y asambleísta estatal del Partido de la Revolución Democrática en Oaxaca (PRD), fue asesinada el pasado 12 de junio de 2026 en céntricas calles de Santiago Pinotepa Nacional.

Luego del crimen, la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD Oaxaca lo condenó, describiéndolo como un acribillamiento, y exigiendo una investigación inmediata con perspectiva de género.

PUBLICIDAD

El partido calificó el asesinato como “un acto brutal de violencia extrema contra una mujer y un grave atentado contra la dignidad y los derechos humanos de las oaxaqueñas”. Asimismo, el PRD Oaxaca señaló que la violencia feminicida persiste y escala particularmente en la región Costa, donde ocurrió el crimen.

PRD Oaxaca exigió a la Fiscalía castigo ejemplar y medidas concretas contra la impunidad

Mediante un comunicado de prensa compartido este 13 de junio, la dirigencia perredista demandó a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) una investigación diligente, exhaustiva y apegada al Protocolo de Feminicidio.

PUBLICIDAD

Exigió la identificación plena de los responsables y el castigo ejemplar conforme a la ley, y advirtió que estos crímenes no pueden quedar en la impunidad.

Además, el PRD llamó a las autoridades estatales y federales a implementar medidas concretas de prevención, protección y acceso a la justicia. Asimismo, convocó a la sociedad oaxaqueña a unir esfuerzos para erradicar la violencia machista y feminicida. Por último, la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD Oaxaca extendió condolencias a la familia de González López y reafirmó su posición.

“La vida de las mujeres es inviolable y debe ser protegida por encima de cualquier interés”, afirmó.

Violencia en Oaxaca: tres políticos atacados en menos de cinco días

El feminicidio de González López no fue el único ataque contra figuras políticas en Oaxaca durante esos días. El pasado 11 de junio de 2026, el presidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, César Figueroa, fue baleado en calles del centro de esa población de la Sierra Sur. El ataque dejó a Figueroa y a un trabajador del ayuntamiento con lesiones que no pusieron en riesgo su vida.

César Figueroa resultó herido tras el ataque armado. (X @Red_es_Oaxaca)
César Figueroa resultó herido tras el ataque armado. (X @Red_es_Oaxaca)

La FGEO realizó la detención del probable autor material, identificado con las iniciales I. C. F. J., tras el señalamiento directo de testigos presenciales. Ya fue localizada y resguardada de la motocicleta utilizada para cometer el ataque.

La aprehensión se logró en menos de 24 horas. Las investigaciones continúan para localizar a un segundo participante y para identificar a los posibles autores intelectuales.

Dos días después, este mismo 13 de junio, Joel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, fue asesinado a balazos frente a su casa en la zona centro de ese municipio de la Mixteca oaxaqueña.

El edil panista de 53 años había solicitado protección al Estado por temor a su seguridad; según él mismo informó, esa solicitud no fue atendida.

Joel Ángel Bravo Martínez tenía 53 años y gobernaba San Miguel Amatitlán Foto: Redes sociales
Joel Ángel Bravo Martínez tenía 53 años y gobernaba San Miguel Amatitlán Foto: Redes sociales

No era la primera vez que Bravo Martínez enfrentaba una agresión. El 22 de mayo fue atacado en la carretera Ahuatlán-Oaxaca, en territorio del municipio poblano de Santiago Petlalcingo, cuando regresaba de una reunión de trabajo. Dos camionetas le cerraron el paso, hombres armados los obligaron a bajar del vehículo, los amenazaron y los golpearon.

Gobernaba San Miguel Amatitlán en su tercer periodo como alcalde. Hasta el cierre de esta nota no había detenidos ni móvil confirmado en el crimen contra Bravo.

Los tres ataques ocurrieron en distintas regiones del estado: la Sierra Sur, la Mixteca y la Costa.

Temas Relacionados

FeminicidiosViolencia contra la mujerAsesinatosOaxacaNarco en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 13 de junio: inundación por fuertes lluvias en Coacalco, Edomex

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este sábado

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 13 de junio: inundación por fuertes lluvias en Coacalco, Edomex

Clara Brugada enfrenta rechiflas durante la celebración del Gran Desfile Mundialista

La Jefa de Gobierno asistió al evento cultural y deportivo que se realizó en en Paseo de la Reforma como parte de los festejos del Mundial 2026

Clara Brugada enfrenta rechiflas durante la celebración del Gran Desfile Mundialista

Achraf Hakimi, estrella de Marruecos, defiende a periodista mexicano en conferencia de prensa del Mundial

El marroquí defendió al mexicano pese a que no hablan el mismo idioma

Achraf Hakimi, estrella de Marruecos, defiende a periodista mexicano en conferencia de prensa del Mundial

Llega el Spider-Fest a la CDMX, actores de doblaje, concursos y proyecciones gratis: lugar, fecha y horario

Los asistentes podrán disfrutar de conferencias y meet & greet con Alberto Bernal y otros actores del Spider-verse, además de proyecciones, concursos y una zona de artículos coleccionables, todo en el norte de la Ciudad de México

Llega el Spider-Fest a la CDMX, actores de doblaje, concursos y proyecciones gratis: lugar, fecha y horario

Exhiben a diputado del PT por usar tenis de hasta 20 mil pesos en el Mundial 2026

Las fotos del miembro del Partido del Trabajo, con entradas preferentes y un Rolex, produjeron críticas por la brecha entre la clase política y los aficionados

Exhiben a diputado del PT por usar tenis de hasta 20 mil pesos en el Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Oaxaca detiene a probable autor del ataque contra el presidente municipal de Miahuatlán en menos de 24 horas

Fiscalía de Oaxaca detiene a probable autor del ataque contra el presidente municipal de Miahuatlán en menos de 24 horas

Cateo en Zapopan: fuerzas federales aseguran laboratorio de metanfetaminas y un kilo de fentanilo

Cae presunta integrante de “Los Olmos Fragoso”, banda ligada a robos de casas en CDMX

FGR asegura más de 22 mil litros de hidrocarburo en cateo realizado en Zapopan

Matan a edil de Oaxaca afuera de su casa, había pedido protección en mayo

ENTRETENIMIENTO

Llega el Spider-Fest a la CDMX, actores de doblaje, concursos y proyecciones gratis: lugar, fecha y horario

Llega el Spider-Fest a la CDMX, actores de doblaje, concursos y proyecciones gratis: lugar, fecha y horario

Elaine Haro sorprende con baile espontáneo en Acapulco junto a Consuelo Duval y Karla Camacho

“Pásele, pásele”: la obra que busca hablar de las personas en situación de calle y las adicciones, con danza y sonidero

Gloria Trevi, Yuri y los Tucanes de Tijuana a la cabeza de la Feria Nacional de San Juan del Río 2026: fechas, artistas y horarios

Salma Hayek confiesa sentirse honrada tras la inauguración del Mundial 2026: “Viva México”

DEPORTES

Achraf Hakimi, estrella de Marruecos, defiende a periodista mexicano en conferencia de prensa del Mundial

Achraf Hakimi, estrella de Marruecos, defiende a periodista mexicano en conferencia de prensa del Mundial

Brasil debuta en el Mundial 2026: México recibe a su afición en el arranque de la Copa del Mundo

Qué opina la afición de Colombia sobre Julián Quiñones, futbolista que metió gol con México en el Mundial 2026

México vs Corea del Sur: así le ha ido al Tri contra rivales asiáticos en los Mundiales

Aficionado encara a Cuauhtémoc Blanco tras el México vs Sudáfrica del Mundial 2026: “Te buscan en Cuernavaca, che ratero”