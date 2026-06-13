Asesinan a balazos a Isela Lizbeth González, asambleísta del PRD Oaxaca, en pleno centro de Santiago Pinotepa Nacional

El fallecimiento de la también contadora fue confirmado por el PRD Oaxaca. Crédito: Redes Sociales

Isela Lizbeth González López, contadora de profesión y asambleísta estatal del Partido de la Revolución Democrática en Oaxaca (PRD), fue asesinada el pasado 12 de junio de 2026 en céntricas calles de Santiago Pinotepa Nacional.

Luego del crimen, la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD Oaxaca lo condenó, describiéndolo como un acribillamiento, y exigiendo una investigación inmediata con perspectiva de género.

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El partido calificó el asesinato como “un acto brutal de violencia extrema contra una mujer y un grave atentado contra la dignidad y los derechos humanos de las oaxaqueñas”. Asimismo, el PRD Oaxaca señaló que la violencia feminicida persiste y escala particularmente en la región Costa, donde ocurrió el crimen.

PRD Oaxaca exigió a la Fiscalía castigo ejemplar y medidas concretas contra la impunidad

Mediante un comunicado de prensa compartido este 13 de junio, la dirigencia perredista demandó a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) una investigación diligente, exhaustiva y apegada al Protocolo de Feminicidio.

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Exigió la identificación plena de los responsables y el castigo ejemplar conforme a la ley, y advirtió que estos crímenes no pueden quedar en la impunidad.

Además, el PRD llamó a las autoridades estatales y federales a implementar medidas concretas de prevención, protección y acceso a la justicia. Asimismo, convocó a la sociedad oaxaqueña a unir esfuerzos para erradicar la violencia machista y feminicida. Por último, la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD Oaxaca extendió condolencias a la familia de González López y reafirmó su posición.

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“La vida de las mujeres es inviolable y debe ser protegida por encima de cualquier interés”, afirmó.

Violencia en Oaxaca: tres políticos atacados en menos de cinco días

El feminicidio de González López no fue el único ataque contra figuras políticas en Oaxaca durante esos días. El pasado 11 de junio de 2026, el presidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, César Figueroa, fue baleado en calles del centro de esa población de la Sierra Sur. El ataque dejó a Figueroa y a un trabajador del ayuntamiento con lesiones que no pusieron en riesgo su vida.

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César Figueroa resultó herido tras el ataque armado. (X @Red_es_Oaxaca)

La FGEO realizó la detención del probable autor material, identificado con las iniciales I. C. F. J., tras el señalamiento directo de testigos presenciales. Ya fue localizada y resguardada de la motocicleta utilizada para cometer el ataque.

La aprehensión se logró en menos de 24 horas. Las investigaciones continúan para localizar a un segundo participante y para identificar a los posibles autores intelectuales.

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Dos días después, este mismo 13 de junio, Joel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, fue asesinado a balazos frente a su casa en la zona centro de ese municipio de la Mixteca oaxaqueña.

El edil panista de 53 años había solicitado protección al Estado por temor a su seguridad; según él mismo informó, esa solicitud no fue atendida.

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Joel Ángel Bravo Martínez tenía 53 años y gobernaba San Miguel Amatitlán Foto: Redes sociales

No era la primera vez que Bravo Martínez enfrentaba una agresión. El 22 de mayo fue atacado en la carretera Ahuatlán-Oaxaca, en territorio del municipio poblano de Santiago Petlalcingo, cuando regresaba de una reunión de trabajo. Dos camionetas le cerraron el paso, hombres armados los obligaron a bajar del vehículo, los amenazaron y los golpearon.

Gobernaba San Miguel Amatitlán en su tercer periodo como alcalde. Hasta el cierre de esta nota no había detenidos ni móvil confirmado en el crimen contra Bravo.

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Los tres ataques ocurrieron en distintas regiones del estado: la Sierra Sur, la Mixteca y la Costa.