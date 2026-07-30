Kicillof evitará la foto con Máximo Kirchner en La Rioja, pero irá una representante en señal de distensión

Axel Kicillof y Ricardo Quintela

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El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, decidió no estar presente en el acto que se realizará este sábado en La Rioja por el 50° aniversario del crimen de monseñor Enrique Angelelli y los mártires riojanos, organizado por Ricardo Quintela, quien elevó invitaciones a todas las ramas del peronismo. En su lugar, el sector del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) será representado por la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, en una decisión que evita la fotografía conjunta entre Kicillof y el diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner —quien sí dijo que asistirá— en un contexto de alta tensión interna en el peronismo y de cara a la construcción de alianzas para 2027.

El evento estará dividido en dos momentos: al mediodía se realizará una conmemoración religiosa centrada en la figura de Angelelli, asesinado el 4 de agosto de 1976 junto a los denominados mártires riojanos, y por la tarde se celebrará un acto político en el que Quintela buscará posicionarse como articulador de un espacio nacional con proyección hacia las próximas elecciones presidenciales. La convocatoria apunta a reunir a dirigentes sociales, religiosos y referentes de derechos humanos.

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La ausencia de Kicillof toma relevancia por el momento que atraviesa el peronismo, marcado por la disputa por el liderazgo, la fragmentación interna y la intención de proyectar electoralmente a Cristina Kirchner, hoy detenida con inhabilitación perpetua para el ejercicio de la función pública, luego de la condena de la causa Vialidad Como dio cuenta este medio, la ex presidenta mantiene como objetivo central la habilitación judicial que le permita competir en las próximas elecciones. Su defensa recurrió recientemente al Comité de Derechos Humanos de la ONU para cuestionar la condena en la causa Vialidad, lo que busca abrir un nuevo escenario de presión política e institucional. “Nuestra candidata es Cristina”, repite Máximo Kirchner en cada aparición pública, reforzando la centralidad de la ex mandataria en la estrategia electoral del kirchnerismo. CFK sostiene su objetivo central: la disputa por el liderazgo en el PJ y ser candidata a presidente.

Cristina Álvarez Rodríguez será la representante de Kicillof en el acto de La Rioja

En este contexto, la decisión de Kicillof de enviar a Cristina Álvarez Rodríguez en su representación sugiere un gesto de acercamiento y distensión, pero también evidencia la cautela del mandatario bonaerense, quien busca mantener autonomía dentro del armado nacional y evitar una exposición pública directa en medio de las tensiones internas. De hecho, esta semana mantuvo y mantiene varias reuniones en su despacho en La Plata que tienen que ver con la organización de su construcción federal.

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La foto conjunta con Máximo Kirchner, que hubiera reforzado la imagen de unidad en el peronismo, queda postergada, mientras la interna partidaria sigue abierta. Una escena que tampoco se concretó el fin de semana pasado cuando la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, encabezó un acto en su distrito para recordar un nuevo aniversario del fallecimiento de Evita. La intendenta también había invitado a Kicillof y a Kirchner. Kicillof había dicho que solo asistiría al acto alusivo realizado en La Plata. El diputado nacional había confirmado su presencia, pero finalmente no fue de la partida. Aunque sí lo hicieron otras figuras del universo K como la senadora nacional Juliana Di Tullio, la secretaria general de La Cámpora y diputada nacional, Lucía Cámpora o la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, entre otras.

La estrategia de Axel Kicillof suma un elemento federal con el despliegue del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), mediante el cual ministros bonaerenses encabezan reuniones políticas en distintas provincias. Esta dinámica, detallada por Infobae, busca fortalecer la estructura de Kicillof y consolidar su perfil nacional de cara a 2027. Funcionarios como Carlos Bianco, Walter Correa y Javier Rodríguez lideran actividades en Entre Ríos, Santa Fe y otras jurisdicciones, acompañados por referentes gremiales y políticos. El propio gobernador alterna su agenda institucional con la política, consolidando alianzas en el interior y manteniendo contacto con otros referentes del PJ. Kicillof acelera su construcción federal: los ministros bonaerenses encabezarán reuniones en las provincias. También los exministros provinciales Daniel Gollan (Salud) y Alberto Sileoni (Educación), tienen encomendados encuentros en Chubut y Río Negro, respectivamente.

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Máximo Kirchner

En paralelo, el acto en La Rioja se desarrolla en un clima donde el oficialismo busca señales de cohesión frente al desafío de las elecciones presidenciales. La ausencia de Kicillof y la representación bonaerense a través de Álvarez Rodríguez fueron interpretadas como gestos de cautela y prudencia.

El aniversario de Enrique Angelelli moviliza tanto la memoria histórica de La Rioja como la agenda política nacional. La figura del obispo, considerado mártir por su compromiso social y su asesinato durante la dictadura, se convierte en un símbolo que trasciende lo religioso y se incorpora a la disputa política actual. La misa y el acto político reunirán a referentes del oficialismo que intentan proyectar una imagen de unidad, aunque las diferencias internas marcan la dinámica de la jornada.

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En este escenario, Ricardo Quintela apuesta a fortalecer su perfil nacional y consolidar su liderazgo como articulador de consensos en un contexto de fragmentación. El gobernador riojano busca posicionarse como un referente del oficialismo capaz de tender puentes entre los distintos sectores del peronismo. Mientras, la figura de Cristina Kirchner sigue concentrando el debate sobre el futuro electoral de la fuerza.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, junto a la expresidenta Cristina Kirchner en San José 1111

El desarrollo del acto y la composición de los asistentes serán observados como termómetro de la interna justicialista. El rol de Kicillof, la estrategia de Cristina Kirchner, la proyección de Quintela y la ausencia de Máximo Kirchner configuran una postal del presente y las disputas en el peronismo en la antesala de las definiciones para 2027. En La Plata, buscan despojarle dramatismo a la cuestión y se enfocan en la construcción del MDF de carácter nacional, mientras se sigue de cerca la situación de CFK.

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“Estoy convencido que no estamos en veredas opuestas”, dijo el líder de La Cámpora días atrás sobre su relación con Kicillof. En esa entrevista con C5N, también planteó que “hubo gente que adelantó una pelea que yo nunca entendí demasiado”. Sin embargo, aclaró que no puede entrar a lugares donde no lo invitan, dando a entender que, de darse un acercamiento, el mismo tiene que surgir de parte del mandatario bonaerense. “Yo no soy el gobernador de la provincia y no soy el presidente del PJ bonaerense”.