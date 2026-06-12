México

Recibiste una llamada con +44 y colgaron: qué significa y por qué no debes marcar de vuelta

Las autoridades emitieron cuatro recomendaciones y habilitaron líneas de denuncia disponibles las 24 horas

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(Gemini)

La Policía de Investigación de la FGJCDMX emite una alerta formal ante una modalidad de fraude telefónico que usa el prefijo +44 —código de marcación del Reino Unido— para engañar a usuarios en México. El esquema opera con una llamada que se corta de inmediato y busca que la víctima devuelva el contacto.

Al devolver la llamada, el usuario queda conectado a una grabación que le ofrece una supuesta oportunidad de empleo. El mensaje lo invita a agregar un número a su aplicación de mensajería para recibir más detalles sobre el trabajo.

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¿Cómo opera el engaño?

La oferta laboral describe tareas aparentemente simples: dar “me gusta” a productos de tiendas en línea o escribir reseñas en plataformas digitales a cambio de dinero. Esa promesa de ganancias fáciles es el anzuelo con el que los estafadores avanzan hacia la solicitud de datos personales o depósitos bancarios.

Esta táctica tiene nombre propio. Se conoce como Wangiri, término japonés que significa “llamada y corte”, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) la identifica como una de las dos modalidades de fraude telefónico internacional más activas en el país.

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(Gemini)

El prefijo +44 es el más utilizado en este esquema, aunque las autoridades advierten que los delincuentes también emplean otros códigos internacionales. Entre los detectados figuran Albania (+355), Camboya (+855), Costa de Marfil (+225), Ghana (+233) y Nigeria (+234).

El alcance del problema en cifras

La magnitud del fenómeno es concreta: la Policía Cibernética de la SSC-CDMX registró 14 mil 145 reportes de ciberdelitos solo entre enero y febrero de 2026. Esa cifra refleja la velocidad con la que este tipo de fraudes escala en la capital.

El director del C5 de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés, señaló que recibir llamadas con lada internacional —en especial con los prefijos +44 o +1— es una señal frecuente de alerta. También advirtió sobre el uso de prefijos nacionales como el 81, de Monterrey, en llamadas automatizadas con fines fraudulentos.

¿Qué hacer ante una llamada sospechosa?

La Unidad de Inteligencia Cibernética de la Policía de Investigación estableció cuatro medidas concretas para la población. La primera es no devolver llamadas de números desconocidos o con prefijo +44. La segunda, bloquear el número en cuanto se identifique como sospechoso.

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(Imagen ilustrativa Infobae)

La tercera recomendación es reportar el número ante las autoridades. La cuarta, abstenerse de proporcionar datos personales o bancarios por vía telefónica bajo cualquier circunstancia.

Ninguna institución legítima ofrece empleo a través de una grabación telefónica ni solicita que el candidato agregue un número desconocido a su aplicación de mensajería. Verificar cualquier oferta directamente con la empresa o institución correspondiente es la medida más eficaz antes de responder.

Canales de denuncia disponibles

Quien reciba este tipo de llamadas puede comunicarse con la Unidad de Policía Cibernética de la FGJCDMX al (55) 5242 6489 o escribir al correo ciberneticapdi@fgjcdmx.gob.mx. También está disponible la línea general de atención al (55) 5200 9000, activa las 24 horas los 365 días del año.

La Línea Antiextorsión al 55 5036 3301 es otro canal habilitado para reportes. La SSPC pone además a disposición la Ciberguía en su portal oficial como recurso de consulta sobre seguridad digital.

Un joven con el ceño fruncido mira intensamente un teléfono móvil que sostiene con ambas manos, iluminado por el brillo de la pantalla en un entorno oscuro.
Un joven con el ceño fruncido y una expresión de preocupación mira intensamente la pantalla de su teléfono móvil en un ambiente oscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La denuncia oportuna no solo protege a quien la presenta. Cada reporte permite a las autoridades identificar patrones, bloquear números activos y desmantelar redes que operan desde distintos países con el mismo esquema.

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