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La herramienta de Google que te avisa si tu información personal ha sido expuesta en internet y cómo eliminarla

La función “Privacidad en los resultados sobre ti” permite monitorear teléfonos, direcciones y correos expuestos en páginas públicas, recibir alertas cuando aparezcan en el buscador y solicitar el retiro

Google habilita una herramienta para detectar datos personales en búsquedas y pedir su eliminación - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Google habilita una herramienta para detectar datos personales en búsquedas y pedir su eliminación - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
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En la era digital, la protección de los datos personales es un desafío creciente. Google tiene una herramienta que permite a los usuarios identificar si su información de contacto aparece en los resultados de búsqueda y solicitar su eliminación, fortaleciendo así el control sobre la privacidad en línea.

Esta función, denominada “Privacidad en los resultados sobre ti”, responde a la preocupación global por la exposición de datos como números de teléfono, direcciones y correos electrónicos en sitios web de acceso público.

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La utilidad de esta herramienta radica en que cualquier usuario puede descubrir si su información sensible está siendo indexada y actuar para reducir riesgos de suplantación, acoso o fraude. En un contexto donde las filtraciones de datos y la recopilación masiva de información son cada vez más habituales, contar con mecanismos de monitoreo y retiro adquiere relevancia para proteger la identidad digital.

El buscador de Google presenta un problema con ciertas palabras.
“Privacidad en los resultados sobre ti”, así funciona la nueva opción de Google para controlar tu huella digital

Cómo funciona la herramienta de privacidad en Google

El primer paso consiste en acceder a la función “Privacidad en los resultados sobre ti” desde la aplicación de Google o navegando en la web. Allí, el usuario debe ingresar su nombre y los datos de contacto que desea monitorear, como direcciones, correos electrónicos o números de teléfono. Google utiliza esta información para rastrear resultados de búsqueda que coincidan con los datos proporcionados.

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Una vez configurada, la herramienta permite activar notificaciones para recibir avisos cuando Google detecte resultados que incluyan la información personal ingresada. El usuario puede revisar estos hallazgos directamente en la pestaña “Pendientes de revisión”, donde se muestra el sitio web de origen y el tipo de datos expuestos.

Solicitar la eliminación de información personal

Si se identifica un resultado que contiene información de contacto y se desea mantener la privacidad, es posible solicitar su retiro directamente desde la herramienta. Basta con seleccionar el resultado y elegir la opción para solicitar la eliminación. Tras enviar la solicitud, Google realiza una revisión para confirmar que cumple con los requisitos de la política de privacidad y, si corresponde, retira la información de los resultados de búsqueda.

El usuario ingresa nombre y datos de contacto a vigilar, activa notificaciones y revisa coincidencias en una sección de pendientes, donde se muestra el sitio de origen y el tipo de información indexada para decidir si inicia una solicitud - REUTERS/Steve Marcus/File Photo
El usuario ingresa nombre y datos de contacto a vigilar, activa notificaciones y revisa coincidencias en una sección de pendientes, donde se muestra el sitio de origen y el tipo de información indexada para decidir si inicia una solicitud - REUTERS/Steve Marcus/File Photo

El proceso está diseñado para ser sencillo y transparente: el usuario recibe un correo de confirmación tras enviar la solicitud y actualizaciones sobre el estado de la misma. A través del panel de la herramienta, es posible consultar si la petición está en curso, aprobada, rechazada o si la acción fue revertida.

Consideraciones y límites de la herramienta

No toda la información puede ser retirada. Google no elimina datos que sean considerados de interés público, como los que figuran en sitios oficiales de gobiernos, instituciones educativas o periódicos. Además, la herramienta está disponible para personas mayores de 18 años en mercados seleccionados y contempla procedimientos especiales para retirar información de menores de edad mediante un formulario específico.

Para que una solicitud sea aprobada, los datos deben pertenecer al solicitante y no estar bajo su control directo (por ejemplo, no puede eliminar información publicada en un perfil propio de red social). Si la información fue publicada con intención de perjudicar, existe un formulario detallado para casos de doxing o acoso.

Cómo supervisar y gestionar las solicitudes

Cómo pedir a Google que retire tu número o dirección del buscador en pocos pasos - EFE/ César Melgarejo
Cómo pedir a Google que retire tu número o dirección del buscador en pocos pasos - EFE/ César Melgarejo

El usuario puede consultar en tiempo real el estado de cada solicitud desde la misma herramienta. Los detalles incluyen el vínculo al resultado marcado, la fecha y hora de envío, el tipo de información reportada y el ID de la solicitud. Aunque la eliminación suele ser rápida una vez aprobada, puede haber demoras en la actualización de los resultados en el buscador.

Para maximizar la protección, Google recomienda ingresar todas las variantes de nombre, direcciones y correos electrónicos que se utilizan, así como supervisar periódicamente las notificaciones y revisar los resultados pendientes.

En un entorno donde la información circula con facilidad y las amenazas a la privacidad son constantes, contar con recursos que permitan monitorear y eliminar datos sensibles se ha vuelto esencial. Adoptar estos mecanismos y revisar de forma regular la presencia de información personal en buscadores es una de las mejores prácticas para preservar la seguridad y la tranquilidad en el entorno digital.

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