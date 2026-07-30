“Yo te voto”: el posteo de Lisandro Martínez que desató las bromas de Nicolás Tagliafico y es furor en redes

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Nicolás Tagliafico bromeó con Lisandro Martínez después de que una foto del defensor en un acto en Gualeguay, Entre Ríos, se viralizara en redes: “Te voto”, escribió el lateral en un comentario que multiplicó las reacciones de hinchas de la selección argentina. La imagen surgió tras el regreso del zaguero a su ciudad natal luego del Mundial 2026, donde el equipo argentino llegó a la final ante España. Martínez compartió fotos del reconocimiento que recibió y escribió: “No hay mejor abrazo que el de tu gente“.

En otro mensaje, el defensor agradeció el recibimiento: “Volver a Argentina y reencontrarme con tanta gente, especialmente en Gualeguay, fue un regalo enorme para mí y para mi familia. Gracias a todos los que viajaron desde distintos lugares para compartir ese momento”.

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El comentario con sorna de Tagliafico dio el pie a cientos de fanáticos que enseguida se encolumnaron para “votarlo” en una supuesta elección. “Tráiganme una urna”, “Candidato de fórmula con el Cuti Romero” y “Para las elecciones 2027″ fueron algunas de las frases en el muro del posteo de Instagram.

Nicolás Tagliafico publicó un comentario con la frase 'Yo te voto' y emojis de la bandera argentina y de risa en una publicación de Lisandro Martínez.

“Gracias a cada persona que estuvo ahí y a todos los argentinos que me acompañan siempre. Ese apoyo significa muchísimo y me da todavía más fuerzas para seguir representando a nuestro país”, agregó Licha, antes de cerrar: “Me llevo este recuerdo para toda la vida. Los quiero mucho”.

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Lisandro Martínez es de los pocos futbolistas de renombre que no le esquivan a hablar de la política. Hace un tiempo, en una entrevista con Juan Pablo Varsky en Clank, expresó: “No me olvido más que cuando salimos campeones del mundo se abrazaban los hinchas de Central y los de Newell’s, los de Boca y River. Eso fue genial. ¿Si podría haber unión más allá de cuando se gana un Mundial? Tendrían que decir ‘che, basta loco. Si la Selección pudo unir a todos, ¿por qué ustedes no pueden?”.

Y ahondó sobre el tema, luego de la conquista en Qatar 2022: “Somos argentinos, ¿cómo no podemos tirar todos para el mismo lado? Cuando pasan ciertas cosas, da impotencia. Siempre lo traslado al fútbol. ‘Che, estamos jugando un partido y nos estamos pegando entre nosotros... si tenemos que ganar nosotros’. Sos del mismo país, cómo te vas a andar peleando o tirándote con todo. Yo hablo como argentino, no busco un beneficio ni absolutamente nada. Yo también tengo a mi familia viviendo en Argentina y obviamente tengo empatía y comprensión con toda la gente“.

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El futbolista Lisandro Martínez, con camiseta de la selección argentina, posa junto a sus padres en un escenario durante un evento en la provincia de Entre Ríos, Argentina.

Vale mencionar que Lisandro Martínez fue uno de los jugadores de la Selección que tomó la bandera de “Las Malvinas son argentinas” durante los festejos del triunfo contra Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo. Su caso es aún más particular que el de Giovani Lo Celso, ya que Licha milita actualmente en el Manchester United británico, donde es ponderado por los fanáticos.

Lisandro, que había disputado 5 partidos en el Mundial de Qatar 2022 en el que era considerado suplente, fue titular a lo largo de esta Copa 2026 en la que llegó a participar en seis cotejos y convirtió un tanto (ante Cabo Verde en 16avos de final). Su gran martirio fue lesionarse sobre el final del primer tiempo en la final contra España debido a una molestia muscular.

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Después de un período de vacaciones en suelo argentino, el entrerriano de 28 años se acoplará a los trabajos del Manchester United, que tiene cuatro amistosos programados durante las primeras dos semanas de agosto: Atlético Madrid, París Saint Germain, Leeds United y Milan. El inicio de la temporada en Inglaterra para los Diablos Rojos será el 22/8 en su visita a Hull City.