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Después de 17 años, Minecraft Java actualiza los requisitos mínimos para jugar en PC

El popular videojuego incrementó sus requisitos mínimos en PC, un cambio que podría afectar a los usuarios con computadoras más antiguas

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Minecraft en su edición de Java se actualiza tras 17 años. (Foto: Mojang)
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Mojang anunció una de las modificaciones más importantes en la historia de Minecraft: Java Edition: la actualización de los requisitos mínimos para jugar en PC, un cambio que llega por primera vez en 17 años.

La nueva configuración comenzó a aplicarse el 21 de julio de 2026 y busca adaptar el popular videojuego a las exigencias del hardware moderno y a las futuras mejoras técnicas previstas para la versión Java.

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Aunque muchos equipos antiguos seguirán siendo capaces de ejecutar el juego, el estudio advirtió que eso no garantiza una experiencia satisfactoria. En computadoras que no cumplan las nuevas especificaciones podrán presentarse caídas de rendimiento, errores gráficos y tiempos de carga más largos, especialmente en mundos de gran tamaño o con las funciones más recientes.

Con esta decisión, Mojang busca establecer una nueva base tecnológica que permita continuar desarrollando Minecraft sin las limitaciones impuestas por un hardware que ya había quedado desfasado.

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La nueva actualización de Minecraft trajo una de las funciones más pedidas por los jugadores.
La nueva actualización de Minecraft trajo una de las funciones más pedidas por los jugadores. (Foto: Minecraft)

Estos son los nuevos requisitos mínimos

El nuevo objetivo de rendimiento para Minecraft: Java Edition será ofrecer una experiencia de juego a 1080p y 30 fotogramas por segundo (FPS) utilizando el ajuste gráfico Fast.

Para alcanzar ese nivel, Mojang establece como requisitos mínimos un sistema operativo de 64 bits, un procesador de cuatro núcleos y una memoria RAM de 8 GB en equipos con tarjeta gráfica dedicada o 12 GB cuando se utilizan gráficos integrados.

Además, será necesario contar con una tarjeta gráfica compatible con Vulkan 1.3 y disponer de al menos 2 GB de memoria de video (VRAM). En cuanto a la configuración recomendada, el estudio apunta a una experiencia de 1080p y 60 FPS con el perfil gráfico Fancy.

Para ello propone equipos con 16 GB de RAM, procesadores de gama media como un Intel Core i5-12400 o un AMD Ryzen 5 5600, junto con tarjetas gráficas de 6 GB de VRAM, como una NVIDIA GeForce RTX 2060 o una AMD Radeon RX 5600 XT.

Minecraft Experience: Villager Rescue CDMX
Minecraft Java ahora necesitará mayores requisitos. (Minecraft Experience: Villager Rescue)

Un cambio que marca el fin de una etapa

Durante años, Minecraft fue reconocido por funcionar en computadoras con recursos muy limitados.

Las especificaciones oficiales apenas exigían unos pocos gigabytes de memoria RAM y permitían ejecutar el juego incluso con soluciones gráficas integradas como Intel HD Graphics 4000. Sin embargo, esa realidad ha cambiado.

Según explicó Mojang, las especificaciones anteriores ya no reflejaban las necesidades reales del juego, que ha incorporado durante los últimos años mundos más grandes, nuevas mecánicas, mejoras gráficas y optimizaciones que demandan mayor capacidad de procesamiento.

El estudio resumió esta decisión con un mensaje claro: Minecraft: Java Edition necesita margen para seguir creciendo.

Minecraft, de Mojang.
Minecraft, de Mojang.

La transición hacia Vulkan

Uno de los principales motivos detrás de la actualización es la evolución tecnológica del motor gráfico.

Mojang continúa trabajando en la transición de OpenGL hacia Vulkan, una API gráfica más moderna que promete ofrecer un mejor rendimiento, mayor estabilidad y una utilización más eficiente del hardware.

La compañía considera que este cambio facilitará la incorporación de nuevas funciones visuales durante los próximos años. Entre ellas figura el proyecto Vibrant Visuals, una mejora gráfica anunciada anteriormente y que el estudio pretende llevar también a la edición Java.

La adopción de Vulkan representa una de las mayores transformaciones técnicas del juego desde su lanzamiento.

Minecraft, de Mojang.
Minecraft, de Mojang.

¿Qué pasará con las computadoras antiguas?

Mojang aclaró que muchos equipos que no cumplan los nuevos requisitos seguirán siendo capaces de iniciar Minecraft.

Sin embargo, la experiencia podría verse afectada por problemas de rendimiento, bajas tasas de imágenes por segundo, errores gráficos o tiempos de carga más prolongados.

Los usuarios más afectados serían quienes utilizan portátiles antiguos o computadoras de gama básica que hasta ahora podían ejecutar Java Edition gracias a sus reducidas exigencias técnicas.

El estudio no ha especificado qué modelos concretos dejarán de ofrecer una experiencia aceptable, por lo que el impacto dependerá de la configuración de cada equipo.

Minecraft, de Mojang.
Minecraft, de Mojang.

Una decisión que divide a la comunidad

La actualización ha generado opiniones encontradas entre los jugadores.

Una parte de la comunidad considera que el cambio era inevitable, ya que el hardware promedio de los PC actuales supera ampliamente las especificaciones que Minecraft mantenía desde hace casi dos décadas.

Otros usuarios, en cambio, lamentan que Java Edition pueda perder parte de la accesibilidad que la convirtió en una de las versiones más populares del juego.

Para quienes no puedan cumplir los nuevos requisitos, Mojang recordó que Minecraft: Bedrock Edition continúa siendo una alternativa con menores exigencias de hardware. No obstante, esa versión no ofrece exactamente la misma experiencia para quienes utilizan mods, servidores personalizados y herramientas desarrolladas por la comunidad, elementos que han convertido a Java Edition en la preferida de millones de jugadores durante años.

Con esta actualización, Mojang inicia una nueva etapa para Minecraft: Java Edition, priorizando el crecimiento técnico del juego y preparando el terreno para futuras mejoras, aunque ello implique dejar atrás parte de la compatibilidad que caracterizó al título durante sus primeros 17 años de historia.

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