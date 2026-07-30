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Panamá eleva a 24 los ciudadanos vinculados a la guerra entre Rusia y Ucrania

El Gobierno confirmó que cinco panameños se encuentran vinculados a las Fuerzas Armadas de Ucrania y 19 a las de Rusia. Uno falleció y varios permanecen desaparecidos

La Cancillería elevó a 24 el número de panameños identificados en la guerra entre Rusia y Ucrania, de los cuales uno falleció y varios continúan desaparecidos. EFE
La Cancillería elevó a 24 el número de panameños identificados en la guerra entre Rusia y Ucrania, de los cuales uno falleció y varios continúan desaparecidos. EFE
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El Gobierno de Panamá actualizó a 24 el número de ciudadanos identificados por las autoridades que se han incorporado a la guerra entre Rusia y Ucrania, una cifra superior a la reportada meses atrás y que mantiene la preocupación de la Cancillería por el destino de varios de ellos.

Cinco panameños se encuentran vinculados a las Fuerzas Armadas de Ucrania y 19 a las Fuerzas Armadas de Rusia, informó el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, quien confirmó que uno de los panameños que combatía del lado ruso falleció, mientras que varios permanecen desaparecidos y se desconoce su paradero.

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El funcionario explicó que algunos continúan activos dentro de las estructuras militares, mientras que otros no han podido ser localizados, lo que dificulta cualquier gestión para conocer su condición o facilitar un eventual retorno al país.

La nueva actualización representa un aumento de nueve casos respecto al último balance oficial, cuando las autoridades habían reconocido la existencia de 15 panameños relacionados con el conflicto.

El viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, reiteró el llamado a no aceptar ofertas para incorporarse a conflictos armados en el extranjero. Tomada de X
El viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, reiteró el llamado a no aceptar ofertas para incorporarse a conflictos armados en el extranjero. Tomada de X

Guevara Mann explicó que el incremento responde a que más familiares han acudido a la Cancillería para solicitar apoyo y compartir información, permitiendo elaborar un registro más completo de ciudadanos incorporados a ambos bandos.

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“Algunos se han acercado y gracias a esos acercamientos hemos podido tener un número más actualizado acerca de los individuos que se han vinculado a las fuerzas armadas de ambos bandos”, señaló.

El viceministro adelantó que sostendría una reunión con el encargado de negocios de Ucrania y recordó que el Gobierno mantiene conversaciones periódicas con el embajador de Rusia para dar seguimiento a estos casos y expresar la preocupación del Estado panameño.

No obstante, insistió en que todas estas personas viajaron de manera voluntaria, aunque muchas terminaron enfrentando una realidad distinta a la que les fue presentada.

La información suministrada por familiares permitió a la Cancillería actualizar el número de panameños relacionados con el conflicto. AP
La información suministrada por familiares permitió a la Cancillería actualizar el número de panameños relacionados con el conflicto. AP

El funcionario reiteró el llamado para que ningún panameño acepte ofertas de empleo o reclutamiento relacionadas con países inmersos en conflictos armados, al advertir que existen indicios de que varios ciudadanos fueron captados mediante promesas de trabajos civiles con salarios elevados que terminaron convirtiéndose en incorporaciones a fuerzas militares.

“Estos individuos, pena decirlo, pero están en realidad secuestrados por las Fuerzas Armadas donde han ido a prestar servicios, quizás a base de propuestas ilusorias y que no son reales”, afirmó Guevara Mann.

Agregó que Panamá no participa en ningún conflicto bélico y subrayó que ofrecerse como voluntario para combatir en el extranjero representa un riesgo extremo para la vida y la seguridad personal.

También reconoció que, una vez una persona ingresa a una estructura militar o permanece en una zona de combate, las posibilidades de actuación del Estado panameño se considerablemente, debido a que las autoridades militares pueden negar información sobre su ubicación o condición.

El Ministerio Público mantiene cuatro investigaciones para determinar si detrás de estos casos existieron redes de reclutamiento, engaños laborales o trata de personas. AP
El Ministerio Público mantiene cuatro investigaciones para determinar si detrás de estos casos existieron redes de reclutamiento, engaños laborales o trata de personas. AP

La Cancillería aseguró que mantiene un contacto permanente con las representaciones diplomáticas acreditadas en Panamá y con sus misiones en el exterior para solicitar información sobre los ciudadanos cuyo paradero aún es desconocido, aunque admitió que el proceso resulta complejo por las condiciones propias de la guerra y por la irregularidad con la que muchas veces se realizan estos reclutamientos.

Paralelamente, el Ministerio Público mantiene abiertas cuatro investigaciones para determinar si detrás de estos viajes existieron redes de reclutamiento, engaños laborales, trata de personas u otros delitos.

Dos expedientes surgieron a partir de denuncias de familiares y los otros dos por informes elaborados por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Mientras avanzan esas pesquisas, el Gobierno reiteró que cualquier panameño que logre salir del conflicto y solicite ayuda recibirá apoyo para regresar al país, aunque insistió en que la mejor herramienta para evitar nuevos casos sigue siendo la prevención y la desconfianza frente a ofertas laborales poco claras o con remuneraciones extraordinarias en países involucrados en conflictos armados.

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