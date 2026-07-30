Honduras: localizan una plantación con 5,500 arbustos de coca en el departamento de Colón

El Ministerio Público investiga a los responsables de la plantación de coca y sus posibles vínculos con el crimen organizado en Iriona.

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Las Fuerzas Armadas de Honduras informaron este jueves el aseguramiento de 5.500 arbustos de presunta hoja de coca en el municipio de Iriona, departamento de Colón. El hallazgo ocurrió durante un patrullaje en Quebrada del Diablo, donde participaron la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico y otras instituciones de seguridad.

El informe oficial indicó que la plantación ocupaba una extensión aproximada de una manzana de tierra y que los 5.500 arbustos presentaban características propias de la hoja de coca.

En el operativo participaron efectivos del Comando de Operaciones de Apoyo Institucional C-11, la 115 Brigada de Infantería y el Décimo Quinto Batallón de Fuerzas Especiales, junto con agentes de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, para asegurar el área y continuar con las diligencias.

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Tras la localización del cultivo, las autoridades aseguraron el terreno, mientras el Ministerio Público desarrolla las actuaciones legales y las investigaciones para identificar a los responsables de la plantación y determinar si existen vínculos con estructuras del crimen organizado que operan en la región.

El municipio de Iriona es uno de los puntos donde con mayor frecuencia se detectan plantaciones de coca en Honduras. Las condiciones geográficas de sus montañas y la dificultad para acceder a algunos sectores han sido aprovechadas por organizaciones criminales para establecer cultivos clandestinos y, en algunos casos, laboratorios artesanales destinados al procesamiento de alcaloides.

Iriona y los cultivos detectados

El nuevo aseguramiento ocurrió semanas después de que las autoridades localizaran otra plantación de más de 5.500 arbustos en la comunidad de Río Verde, también en Iriona.

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El cultivo detectado en Iriona ocupaba una manzana de tierra, según el informe oficial de las autoridades de Honduras.

En operativos anteriores desarrollados en el mismo municipio también fueron encontrados cultivos con 7.500, 20.800 y 40.000 arbustos de coca, además de instalaciones clandestinas utilizadas para el procesamiento de droga.

Las autoridades explicaron que este tipo de intervenciones busca atacar la cadena de producción del narcotráfico desde su origen, para evitar que los cultivos sean cosechados y luego transformados en cocaína.

Además del aseguramiento de plantaciones, los operativos incluyen la destrucción de laboratorios artesanales, la incautación de precursores químicos y la identificación de rutas utilizadas para trasladar droga hacia otros puntos del país y del extranjero.

Las investigaciones continúan para establecer quiénes financiaban el cultivo localizado en Quebrada del Diablo y si existen conexiones con organizaciones criminales nacionales o internacionales.

Cifras de los aseguramientos

Los hallazgos registrados durante 2026 reflejan la escala del desafío que enfrentan las autoridades en el combate al narcotráfico. De acuerdo con cifras oficiales, en lo que va del año las Fuerzas Armadas han asegurado decenas de plantaciones de coca en distintos departamentos del país, principalmente en Colón, Atlántida, Yoro, Olancho, Santa Bárbara y El Paraíso.

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Los operativos contra el narcotráfico en Honduras buscan frenar la producción de cocaína desde el origen con aseguramientos, destrucción de laboratorios e incautación de precursores.

Solo durante el primer semestre de 2026, las autoridades informaron el aseguramiento de más de 35 plantaciones, con más de 570 mil arbustos de coca y la destrucción de 10 instalaciones artesanales utilizadas para procesar la droga. Como resultado de estas acciones, estiman que las estructuras criminales dejaron de producir alrededor de 467 kilogramos de cocaína, cuyo valor en el mercado ilícito superaría los 150 millones de lempiras.

Las estadísticas también muestran que el fenómeno no es nuevo. Durante 2025 fueron aseguradas 51 plantaciones con más de un millón de arbustos de coca, mientras que en años anteriores Honduras registró cifras altas en la detección de cultivos ilícitos en el litoral atlántico.

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Las Fuerzas Armadas aseguraron que los patrullajes de largo alcance continuarán en las áreas identificadas con mayor incidencia, con el objetivo de localizar nuevos cultivos, desmantelar centros de procesamiento y reducir la capacidad operativa de las redes criminales.