Hallan cinco cuerpos con signos de violencia en carretera de la Sierra Tarahumara, Chihuahua: investigan disputa entre grupos criminales

Las víctimas eran habitantes del seccional Largo Maderal y presentaban indicios de violencia. (Imagen ilustrativa | crédito: X: @YosoyPedrero)

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Cinco cuerpos con signos de violencia fueron localizados a un costado de la carretera Temósachic-Madera, en el municipio de Madera, Chihuahua, entre ellos los de cuatro trabajadores relacionados con el aserradero Mesa del Huracán y un hombre dedicado a labores de albañilería.

El hallazgo ocurrió durante la mañana del martes 28 de julio a la altura del kilómetro 106+500 de esa vía, en la región de la Sierra Tarahumara, de acuerdo con información de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente. Las autoridades detallaron que las víctimas eran habitantes del seccional Largo Maderal y presentaban indicios de violencia.

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Los fallecidos fueron identificados como Dehiby A. C., de 33 años, quien trabajaba en un aserradero ubicado en Mesa del Huracán; Jorge Adrián M. D., de 18 años, y Francisco Javier D. G., de 32 años, ambos empleados del sector forestal.

También fueron reconocidos Germán R. E., de 40 años, quien se dedicaba a trabajos de albañilería, y Felipe Esgardo M. L., de 28 años, originario de la comunidad La Norteña, en Madera, quien tenía actividad laboral relacionada con el Aserradero Mesa del Huracán.

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Fiscalía investiga posible disputa criminal en Madera

El fiscal de Distrito Zona Occidente, Juan Carlos Portillo Coronado, informó que una de las líneas de investigación apunta a una disputa entre grupos criminales con presencia en la región serrana de Chihuahua.

El funcionario agregó que las autoridades también analizan si el aserradero tiene alguna relación con posibles actividades ilícitas, como parte de las investigaciones para establecer el móvil del ataque y determinar quiénes fueron los responsables.

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Juan Carlos Portillo Coronado (de camisa blanca) durante una reunión con familiares de personas con reporte de desaparición e integrantes del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A. C., el pasado el 15 de abril. (Imagen ilustrativa | Facebook: Juan Carlos Portillo Coronado)

Madera forma parte de una zona de la Sierra Tarahumara donde grupos delictivos han mantenido disputas por el control territorial y diversas actividades ilegales. Las autoridades estatales mantienen abiertas las indagatorias para esclarecer las circunstancias del homicidio múltiple.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha reportado personas detenidas por estos hechos y los trabajos ministeriales continúan para recabar evidencia, reconstruir la secuencia de los acontecimientos e identificar a los responsables.

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Fiscalía reporta aumento de homicidios en Zona Occidente de Chihuahua y refuerza operativos de seguridad

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente informó un incremento en los homicidios registrados en la región, al contabilizar 27 asesinatos durante julio, frente a los 17 casos reportados en el lapso anterior. La cifra también representa un aumento respecto al mismo periodo del año pasado.

Del total de homicidios registrados durante julio, 15 ocurrieron en el municipio de Cuauhtémoc, mientras que las autoridades mantienen especial atención en Madera, una de las zonas donde se ha intensificado la violencia durante las últimas semanas.

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El fiscal de Distrito Zona Occidente, Juan Carlos Portillo Coronado, señaló que las investigaciones apuntan a que varios de los casos estarían relacionados con disputas entre grupos delictivos vinculados con actividades de narcomenudeo. Explicó que una parte importante de las víctimas contaba con antecedentes por delitos relacionados con estas actividades y, en algunos casos, con órdenes de aprehensión vigentes por homicidio.

Ante este escenario, la dependencia informó el reforzamiento de los operativos de seguridad con la participación de la Agencia Estatal de Investigación, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, el Grupo SWAT de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y corporaciones municipales.

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Las acciones incluyen patrullajes terrestres, filtros de revisión, labores de inteligencia y seguimiento de investigaciones ministeriales en municipios considerados prioritarios. De acuerdo con la Fiscalía, el despliegue se mantendrá de forma permanente para contener la violencia e identificar a los responsables de los hechos delictivos registrados en la región.