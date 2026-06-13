Cateo en Zapopan: fuerzas federales aseguran laboratorio de metanfetaminas y un kilo de fentanilo

Las autoridades revelaron fotografías del decomiso. Crédito: Gabinete de Seguridad

Un operativo realizado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Marina) y la Fiscalía General de la República (FGR) derivó en el desmantelamiento de un laboratorio clandestino de metanfetaminas en el municipio de Zapopan, Jalisco.

Los trabajos fueron efectuados mediante una orden de cateo en la colonia Mesa Colorada. El resultado del operativo fue revelado este 13 de junio por la cuenta oficial del Gabinete de Seguridad Nacional en la red social X.

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Durante el cateo se aseguró aproximadamente un kilogramo de fentanilo, un arma de fuego, un vehículo, equipos de comunicación y diversas sustancias químicas para la elaboración de drogas sintéticas.

La FGR fue la instancia que cumplimentó la orden de cateo en el domicilio intervenido.

Precursores químicos fueron neutralizados y destruidos en el lugar

Según el reporte oficial, una vez localizados los materiales, las autoridades aplicaron los protocolos correspondientes para la neutralización y destrucción en sitio de los precursores químicos.

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La medida tuvo como fin impedir que los insumos fueran utilizados en la fabricación de drogas sintéticas.

Autoridades resguardando el exterior del cateo. Crédito: Gabinete de Seguridad

El Gabinete de Seguridad informó el resultado del operativo este 13 de junio a través de sus redes sociales, donde destacó que la acción afectó la capacidad operativa y financiera de los grupos delictivos que operan en la entidad.

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Por la ubicación del decomiso, en una zona de influencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el laboratorio estaría vinculado a esa organización criminal, aunque autoridades no confirmaron dicho vinculo.

Con el aseguramiento se evitó la producción de 625 mil dosis

De acuerdo con los datos revelados por las autoridades, con el desmantelamiento del laboratorio se evitó la producción de alrededor de 625 mil dosis de droga.

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La SSPC precisó que la afectación económica a las organizaciones criminales que operan en la entidad superó los 714 mil pesos, cifra que refleja el golpe a la capacidad financiera de los grupos delictivos.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad reafirmaron su compromiso de trabajar de manera coordinada para frenar la producción y distribución de drogas sintéticas, debilitar las capacidades operativas de los grupos delictivos y contribuir a la seguridad de la población.

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México ha desmantelando más de 2 mil 300 narcolaboratorios

El operativo en Zapopan se inscribe en un esfuerzo bilateral más amplio. Según datos del embajador estadounidense Ronald Johnson, México desmanteló más de 2 mil 300 laboratorios ilegales y aseguró más de 400 toneladas métricas de drogas en el periodo reciente, lo que contribuyó a una reducción de 35% en las muertes por sobredosis en Estados Unidos.

El fentanilo venido por los carteles imita la presentación de las pastillas M30, un analgésico legal.(FOTO: Senado)

En ese contexto, Donald Trump anunció el 10 de junio un giro en su estrategia antifentanilo: tras presumir una caída del 97% en el ingreso de la droga por vía marítima, adelantó que los operativos se concentrarán ahora en la frontera terrestre con México.

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“Ahora estamos enfocados en la entrada por tierra, porque el mar era más difícil”, señaló Trump desde la Casa Blanca.

Además, el pasado 12 de junio, el embajador Johnson y el secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, anunciaron la creación del Grupo Bilateral de Implementación (BIG), un mecanismo que reunirá a 15 agencias del gobierno estadounidense con sus contrapartes mexicanas para coordinar acciones contra el tráfico de drogas sintéticas, entre otras amenazas.

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