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¡Oficial! Selección Mexicana confirma primeros partidos oficiales en la era de Rafa Márquez camino al 2030

Rafa comenzará este año su nueva etapa como entrenador del Tricolor rumbo al Mundial 2030

Rafa Márquez viajó a España y volverá para tomar el mando de la Selección de México (Cortesía FMF/ Miguel Gutiérrez)
Rafa Márquez viajó a España y volverá para tomar el mando de la Selección de México (Cortesía FMF/ Miguel Gutiérrez)
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La Selección Nacional de México confirmó una serie de partidos de preparación como parte de su camino rumbo al Mundial 2030 que marcarán la nueva era de Rafa Márquez como entrenador del equipo mayor.

El primer encuentro del Tricolor será contra Colombia el 26 de septiembre de 2026 en el M&T Bank Stadium, ubicado en Maryland, Estados Unidos. Tres días después, el 29 de septiembre, México se enfrentará a Perú en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey. Ambos encuentros amistosos forman parte de la preparación del equipo mexicano antes de competencias oficiales.

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Para el 6 de octubre, el conjunto azteca tiene programado un duelo ante Chile en el Memorial Coliseum de California. Cabe señalar que ese partido también será de carácter amistoso y servirá para observar a los jugadores convocados por el cuerpo técnico de Márquez.

La Selección Nacional de México confirmó una serie de partidos de preparación como parte de su camino rumbo al Mundial de 2030 que marcarán la nueva era de Rafa Márquez como entrenador (X@miseleccionmx)
La Selección Nacional de México confirmó una serie de partidos de preparación como parte de su camino rumbo al Mundial de 2030 que marcarán la nueva era de Rafa Márquez como entrenador (X@miseleccionmx)
  • México vs Colombia 26 de septiembre M&T Bank Stadium, Maryland Partido de preparación
  • México vs Perú 29 de septiembre Sports Illustrated Stadium, Nueva Jersey Partido de preparación
  • México vs Chile 6 de octubre Memorial Coliseum, California Partido de preparación
  • Concacaf Nations League Fecha FIFA noviembre Territorio mexicano Rival por confirmar
La Selección Nacional de México confirmó una serie de partidos de preparación como parte de su camino rumbo al Mundial de 2030 que marcarán la nueva era de Rafa Márquez como entrenador (X@miseleccionmx)
La Selección Nacional de México confirmó una serie de partidos de preparación como parte de su camino rumbo al Mundial de 2030 que marcarán la nueva era de Rafa Márquez como entrenador (X@miseleccionmx)

Además, se confirmó la participación de México en la próxima Fecha FIFA de noviembre dentro de la Concacaf Nations League. La sede será en territorio mexicano, aunque el rival y la ciudad aún están por definirse.

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