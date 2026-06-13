Tres adolescentes van a buscar trabajo, no regresan y una fosa en Tecate abre la peor sospecha para sus familias

Jeremy Alexander Robinson Cañedo, de 15 años, Édgar Jovani Pelayo Ceniceros y Brian Samuel Jiménez Hernández, ambos de 16 años, desaparecideron el 20 de abril al salir a buscar trabajao en Tecate, Baja California Foto: Facebook Amor por México

Una fosas con tres cuerpos alerta la prepocupación de familias de los tres adolescentes que desaparecieron el 20 de abril tras salir a buscar trabajo y no se les ha vuelo a ver en Tecate, Bajaca California.

Una concentración de búsqueda este jueves llevó a familias, activistas y autoridades a la colonia El Escorial, donde fueron localizados restos que podrían corresponder a Jeremy Alexander Robinson Cañedo, Edgar Jovani Pelayo Cisneros y Brian Samuel Jiménez, de 15 y 16 años.

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La localización ocurrió después de un mensaje anónimo enviado durante la noche a los familiares, con una liga digital que marcaba el punto donde debían buscar. Las familias acudieron al sitio acompañadas por el colectivo Unión y Fuerza por los Desaparecidos Tecate y con resguardo de fuerzas de seguridad.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía General del Estado, los activistas y la Comisión Local de Búsqueda informaron el hallazgo de los cuerpos durante la mañana de este jueves en inmediaciones de El Escorial, una zona paralela a la carretera de cuota con dirección a Tijuana.

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Los restos estaban semienterrados a unos centímetros de profundidad. Dos cuerpos fueron encontrados juntos en una fosa y el tercero en otra, separado de los demás.

Los cuerpos estaban en dos fosas y presentaban signos de violencia

Según la Fiscalía General del Estado, las tres víctimas estaban maniatadas, amordazadas y con señales de violencia. La misma autoridad informó que en el lugar se localizaron prendas de vestir, fragmentos de tela, cinta adhesiva, alambre, cordones y otros objetos asociados.

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La identificación formal aún no concluye porque el estado de putrefacción impidió un reconocimiento a simple vista. La confirmación quedará a cargo de las pruebas genéticas que realiza la FGE.

Pese a ello, familiares y personas del colectivo señalaron que existen indicios para presumir que se trata de los tres adolescentes desaparecidos. Entre esos elementos mencionaron la ropa y rasgos físicos particulares.

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Un integrante del colectivo que participó en las excavaciones explicó que una de las referencias más claras fueron los tratamientos dentales. Precisó que Edgar Jovani tenía brackets en la parte frontal de la dentadura.

Jeremy Alexander Robinson Cañedo tenía 15 años. Edgar Jovani Pelayo Cisneros y Brian Samuel Jiménez tenían 16 años cada uno.

En el caso de Jeremy, se logró saber que el jovencito era voluntario de Moviendo Corazones y ayudaba a repartir comida a personas en situación de calle y migrantes.

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Los tres fueron vistos por última vez el 20 de abril en una plaza comercial de Tecate. Dos de ellos eran originarios de ese municipio y el tercero vivía en la periferia de Tijuana, en la franja colindante con Tecate.

La búsqueda se centró en una supuesta oferta de trabajo

De acuerdo con activistas, los adolescentes habrían respondido a una oferta de trabajo. Esa línea acompaña el caso desde su desaparición, aunque hasta ahora la fiscalía ha reservado los detalles de la investigación.

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La última vez que fueron vistos fue en Plaza Cuchumá, en Tecate. Según los reportes de los buscadores, uno de los teléfonos celulares marcó después una ubicación en Tijuana, aunque sus familias nunca pudieron establecer con certeza si los jóvenes salieron de Tecate por sus propios medios o si fueron llevados a otro punto.

El párrafo central del caso es este: tres adolescentes desaparecidos desde abril fueron encontrados en dos fosas clandestinas en Tecate, y la autoridad estatal espera confirmar su identidad con estudios genéticos. Esa es la etapa en la que se encuentra la investigación.

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Durante semanas, las familias sostuvieron la búsqueda con fichas, publicaciones y recorridos. El hallazgo de este jueves cambió la indagatoria de una búsqueda en vida a una espera forense.

La Fiscalía General del Estado confirmó únicamente la localización de tres cuerpos semienterrados. No ha informado públicamente quién los privó de la libertad, cómo llegaron a ese lugar ni qué avances existen para ubicar a los responsables.

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Colectivos de búsqueda mostraron rastros positivos de restos humanos hallados en una zona serrana en Tecate, Baja California Foto: Redes sociales

El mensaje anónimo que detonó el operativo pedía a los familiares acudir sin acompañantes. Ellos decidieron ir con el colectivo y con protección de elementos de seguridad.

La zona del hallazgo se ubica en las inmediaciones de una colonia de Tecate conectada con la vía de cuota hacia Tijuana. Ahí quedaron abiertas dos líneas inmediatas: la identificación científica de los cuerpos y la reconstrucción de las horas posteriores a la desaparición de Jeremy, Edgar y Brian.

Un mensaje anónimo llevó a familias y activistas a dos fosas clandestinas en la colonia El Escorial, en Tecate.

La FGE informó que fueron recuperados 3 cuerpos semienterrados, maniatados, amordazados y con signos de violencia.

Los restos podrían corresponder a Jeremy Alexander Robinson Cañedo, Edgar Jovani Pelayo Cisneros y Brian Samuel Jiménez, desaparecidos el 20 de abril tras acudir a una supuesta oferta de trabajo.

Jesús, de 15 años, vendía galletas para ayudar a su abuela, lo mataron en Baja California: dejaron un puerquito rosa a su lado

Tras días desaparecido fue encontrado el cuerpo sin vida de Jesús Yadiel Montes Curiel, tenía 15 años, fue torturado y dejaron en mensaje a su lado al igual que una alcancía en forma de cerdito Foto: Ficha de búsqueda

Jesús Yadiel Montes Curiel, adolescente de 15 años que vendía galletas y donas en Tecate para ayudar a su abuela, fue localizado sin vida con huellas de tortura y disparos de arma de fuego en la carretera libre Tecate-Ensenada; el caso mantiene abierta una investigación de la Fiscalía General del Estado de Baja California y ocurre en una semana en la que ya se documentó otro asesinato de un menor en ese municipio.

En otro caso el miércoles 3 de juni, un niño de cinco años fue hallado calcinado dentro de una maleta en el camino vecinal hacia la colonia Nueva Hindú; esta semana se dio a conocer que la causa de muerte del menor fue ahorcamiento.