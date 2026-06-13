FGR asegura más de 22 mil litros de hidrocarburo en cateo realizado en Zapopan

El operativo arrancó tras un reporte de Pemex y la Guardia Nacional sobre dos posibles tomas clandestinas cuyas mangueras conectaban con el inmueble. Crédito: Especial

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró seis cisternas con cerca de 22 mil 400 litros de presunto hidrocarburo en un inmueble de Zapopan, Jalisco, tras ejecutar una orden de cateo en la colonia El Campestre, en la Venta del Astillero. El operativo derivó de un reporte previo de personal de Petróleos Mexicanos y de la Guardia Nacional, quienes alertaron sobre la existencia de dos posibles tomas clandestinas en la zona.

El hallazgo que detonó la investigación fue preciso: las mangueras de esas tomas conectaban directamente con el predio cateado. Los agentes percibieron un intenso olor a hidrocarburo en el lugar y avistaron contenedores semienterrados en el terreno.

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Cómo llegó la FGR al inmueble de Zapopan

El personal de Pemex y de la Guardia Nacional formalizó el aviso a través de un Informe Policial Homologado ante el Ministerio Público Federal. Con ese documento, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) de Jalisco solicitó la orden de cateo que permitió el ingreso al predio.

De acuerdo con los primeros reportes, la diligencia recayó en la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, que actuó en coordinación con peritos especializados de la institución, con Pemex y con la Guardia Nacional. El trabajo conjunto entre las distintas instancias fue determinante para ejecutar el operativo sin contratiempos.

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El operativo arrancó tras un reporte de Pemex y la Guardia Nacional sobre dos posibles tomas clandestinas cuyas mangueras conectaban con el inmueble. Crédito: Especial

Las seis cisternas y el volumen incautado

Dentro del inmueble, las autoridades localizaron seis cisternas que contenían en total alrededor de 22 mil 400 litros del líquido presuntamente robado. La cantidad incautada equivale al contenido de más de 140 tambos industriales estándar de 200 litros cada uno.

Todo lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público Federal, que abrió la indagatoria correspondiente. La investigación se rige por la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos, además de los ilícitos adicionales que se determinen.

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El marco legal que rige la investigación

El robo de hidrocarburo, conocido como huachicol, constituye un delito federal en México y puede acarrear penas de prisión de entre cinco y 30 años, según la escala del ilícito y el volumen sustraído. La FECOR de Jalisco asume la conducción jurídica del caso y continuará con la integración de la carpeta de investigación.

El Ministerio Público Federal no ha informado sobre detenidos vinculados directamente al inmueble cateado en Zapopan. La investigación permanece abierta y las autoridades no descartan nuevas diligencias.

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El operativo arrancó tras un reporte de Pemex y la Guardia Nacional sobre dos posibles tomas clandestinas cuyas mangueras conectaban con el inmueble. Crédito: Especial

La FGR pide denuncia ciudadana en Jalisco

Finalmente, la Fiscalía General de la República subrayó que este tipo de operativos depende, en parte, de la información que la ciudadanía proporciona de forma anónima. La institución habilitó varios canales de contacto disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año para recibir reportes sobre robo, almacenamiento o distribución ilegal de combustible.

Los números telefónicos dispuestos para Jalisco son el 33 3942 3345 y el 33 3942 3365, además de la línea nacional 800 00 85 400. Quienes prefieran el contacto por correo electrónico pueden escribir a ventanilla.jalisco@fgr.org.mx o a politicacriminaljal@fgr.org.mx.

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Jalisco, escenario recurrente de aseguramientos de combustible

El operativo en Zapopan se suma a una serie de golpes recientes contra el robo de hidrocarburos en Jalisco. En días anteriores, autoridades estatales y federales aseguraron dos tomas clandestinas y una pipa con 25 mil litros de combustible en el municipio de Zapotlanejo, tras detectar tierra removida y olor a hidrocarburo en el poliducto Salamanca-Guadalajara.

La entidad se ha convertido en un punto de atención prioritaria para la FGR en materia de delitos energéticos. La institución reafirmó su compromiso con la persecución de estos ilícitos y advirtió que continuará con los cateos y operativos en toda la región.

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