Cae presunta integrante de “Los Olmos Fragoso”, banda ligada a robos de casas en CDMX

Peritajes antropológicos y análisis de videovigilancia permitieron identificar a la presunta responsable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó la aprehensión y posterior vinculación a proceso de Cristina “N”, señalada como probable integrante de una organización delictiva dedicada al robo a casa habitación en la capital del país.

De acuerdo con las autoridades, la mujer es investigada por su presunta participación en un robo agravado en pandilla ocurrido el 8 de marzo de 2025 al interior de un departamento ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc.

PUBLICIDAD

La captura forma parte de las acciones emprendidas por la Fiscalía capitalina para desarticular grupos criminales relacionados con este delito, uno de los que más afecta el patrimonio de las familias en la Ciudad de México.

Según la investigación ministerial, Cristina “N” estaría vinculada con el grupo delictivo conocido como “Los Olmos Fragoso”, una célula criminal que ha sido relacionada con diversas carpetas de investigación por robos a viviendas en distintas zonas de la ciudad.

PUBLICIDAD

Investigación llevó a identificar a la presunta responsable

La denuncia fue presentada por las víctimas después de que, al regresar a su domicilio, encontraron el departamento completamente desordenado y detectaron el robo de diversos objetos de valor.

Entre los bienes sustraídos se encontraban aparatos electrónicos, pertenencias personales y dinero en efectivo.

Cristina “N” fue detenida en la alcaldía Gustavo A. Madero tras una investigación de la Fiscalía CDMX. (Facebook FGJCDMX)

Además, los afectados descubrieron que las cámaras de seguridad instaladas dentro de la vivienda habían sido desconectadas, lo que evidenciaba una posible planeación previa para evitar la obtención de pruebas.

PUBLICIDAD

Tras recibir la denuncia, la Fiscalía inició una serie de diligencias ministeriales y periciales para identificar a los responsables.

Como parte de las investigaciones, especialistas analizaron grabaciones de cámaras de videovigilancia ubicadas en las inmediaciones del inmueble.

Posteriormente, personal pericial realizó estudios especializados de identificación antropológica y análisis comparativos de imágenes, herramientas que permitieron establecer la probable participación de Cristina “N” en los hechos.

PUBLICIDAD

Con los elementos recabados, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en contra de la imputada.

Detención en Gustavo A. Madero

Una vez emitido el mandamiento judicial, agentes de la Policía de Investigación (PDI) desplegaron trabajos de localización y seguimiento para ubicar a la sospechosa.

La imputada es señalada como probable integrante de “Los Olmos Fragoso”, grupo investigado por robos a casa habitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía informó que el pasado 8 de junio de 2026, elementos de la PDI, en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), lograron detener a Cristina “N” en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.

PUBLICIDAD

Tras su captura, la mujer fue puesta a disposición de la autoridad judicial para enfrentar el proceso penal correspondiente.

Durante la audiencia realizada el 12 de junio, el juez analizó los datos de prueba presentados por la Fiscalía y determinó que existían elementos suficientes para vincularla a proceso por el delito de robo agravado en pandilla.

PUBLICIDAD

Asimismo, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

“Los Olmos Fragoso”, bajo la mira de las autoridades

Las autoridades capitalinas señalaron que Cristina “N” forma parte de una línea de investigación más amplia relacionada con “Los Olmos Fragoso”, organización presuntamente dedicada al robo a casa habitación en diversas alcaldías de la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

La Fiscalía recordó que el presunto líder de esta célula criminal, identificado como Israel “N”, fue detenido el 15 de abril de 2026 en el Estado de México.

Posteriormente, fue vinculado a proceso por al menos tres casos de robo a casa habitación registrados en las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez.

La captura de otros posibles integrantes continúa siendo una prioridad para las autoridades, que buscan desmantelar por completo la estructura operativa de la organización.

La Fiscalía CDMX destacó que mantiene una estrategia permanente para investigar, identificar y detener a integrantes de grupos dedicados al robo de viviendas, con el objetivo de reducir la incidencia de este delito y fortalecer la seguridad en la capital.

PUBLICIDAD

No obstante, recordó que, conforme al principio de presunción de inocencia establecido en la legislación mexicana, Cristina “N” deberá ser considerada inocente mientras no exista una sentencia firme emitida por la autoridad judicial competente que determine su responsabilidad penal.