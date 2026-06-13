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Matan a edil de Oaxaca afuera de su casa, había pedido protección en mayo

Joel Bravo Martínez munícipe de San Miguel Amatitlán había solicitado protección al Gobernador del Estado, Salomón Jara, el 15 de mayo en la mesa de seguridad en Huajuapan, ya que mencionó que temía por su seguridad

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Joel Ángel Bravo Martínez tenía 53 años y gobernaba San Miguel Amatitlán Foto: Redes sociales
Joel Ángel Bravo Martínez tenía 53 años y gobernaba San Miguel Amatitlán Foto: Redes sociales

Joel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, fue asesinado a balazos frente a su casa la madrugada de este sábado en la zona centro de ese municipio de la Mixteca de Oaxaca; el crimen ocurrió después de que el edil panista pidió protección al Estado por temor a su seguridad y, según lo que él mismo informó, esa solicitud no fue atendida.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó el homicidio cerca de las 10:40 horas de hoy e informó que desplegó un operativo interinstitucional en la zona para localizar a los responsables. La dependencia también inició las investigaciones por el asesinato y activó protocolos para delitos de alto impacto.

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De acuerdo con los primeros reportes, Bravo Martínez salió de su domicilio cuando sujetos que viajaban en un vehículo le dispararon. Su hijo presenció el ataque, pidió ayuda a los números de emergencia y el alcalde murió en el lugar.

El caso es el segundo ataque que sufrió el edil en poco más de tres semanas. El 15 de mayo solicitó protección en una mesa de seguridad en Huajuapan porque, públicamente, expresó que temía por su integridad.

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Una camioneta pickup blanca de doble cabina está estacionada en un camino de terracería, rodeada por cinta amarilla de "No pasar" y varios policías uniformados.
Oficiales de policía resguardan una camioneta doble cabina blanca con cinta de "No pasar" en un camino de terracería, mientras investigan la escena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El edil ya había sido atacado en Puebla antes del asesinato

El antecedente inmediato ocurrió el 22 de mayo, cuando Joel Bravo Martínez y su equipo fueron asaltados mientras transitaban por la carretera Ahuatlán-Oaxaca, en territorio del municipio poblano de Santiago Petlalcingo, en la Mixteca poblana. Regresaban a Oaxaca después de una reunión de trabajo.

Según la versión difundida sobre ese hecho, dos camionetas les cerraron el paso por delante y por detrás. Hombres armados descendieron, los amenazaron, los obligaron a bajar de su vehículo, les quitaron sus pertenencias y los golpearon en repetidas ocasiones.

En otra referencia sobre ese episodio, se señaló que el edil había sido secuestrado durante la primera semana de mayo en la vía Huajuapan-Acatlán, en la jurisdicción de Petlalcingo, en el estado de Puebla. Tras ese hecho, Bravo Martínez acudió a pedir resguardo oficial.

El tramo carretero donde ocurrió esa agresión fue señalado como una de las zonas más peligrosas de la entidad poblana. A partir de ese antecedente, se exigió a las autoridades locales reforzar la seguridad en esa región.

La Fiscalía de Oaxaca informó que, como parte de las diligencias por el homicidio, peritos y agentes investigadores acudieron al sitio del ataque para realizar el levantamiento del cuerpo y recabar indicios. Hasta ahora no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el móvil del crimen.

El crimen ocurrió cuando Bravo Martínez iba en su tercer periodo como alcalde

Joel Ángel Bravo Martínez tenía 53 años y gobernaba San Miguel Amatitlán en la mitad de su tercer periodo como presidente municipal. Había encabezado el ayuntamiento en los periodos 2016-2018, 2022-2024 y 2025-2027.

Ganó la elección de 2024 bajo los colores del PAN. Su asesinato provocó reacciones de las dirigencias estatal y nacional de ese partido, que condenaron el crimen.

La agresión también derivó en una movilización de corporaciones estatales y federales en la región Mixteca. De acuerdo con la información oficial, se reforzó la vigilancia en carreteras y comunidades cercanas para cerrar posibles rutas de escape usadas por los agresores.

Las autoridades también pusieron en marcha trabajos de inteligencia y coordinación interinstitucional para determinar cómo ocurrió el ataque e identificar a los autores materiales y a quienes pudieran estar relacionados con la agresión. La Fiscalía de Oaxaca sostuvo que mantendrá el despliegue de seguridad mientras avanzan las indagatorias.

San Miguel Amatitlán se ubica en la Mixteca oaxaqueña. El asesinato de su alcalde ocurrió frente a su vivienda, en el centro de la cabecera municipal, y se suma al antecedente de violencia que ya había denunciado el propio edil semanas antes.

  • Joel Bravo Martínez fue asesinado frente a su casa en San Miguel Amatitlán, Oaxaca, la madrugada de este sábado.
  • El edil había solicitado protección el 15 de mayo tras denunciar un ataque previo en Puebla, pero señaló que no recibió resguardo.
  • La Fiscalía de Oaxaca desplegó un operativo, abrió una investigación y hasta el momento no ha informado detenciones ni el móvil del crimen.

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