Conmoción en el fútbol mundial: UEFA anunció que sus selecciones nacionales no participarán de los torneos FIFA

Los presidentes de la FIFA Gianni Infantino y de la UEFA Aleksander Ceferin posan durante el Congreso de la UEFA (Foto: EFE/EPA/ANDREJ CUKIC)

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El conflicto que se desató en el fútbol mundial tras el plan de la FIFA tocó un punto crítico este jueves tras la reunión de las 55 federaciones que forman parte de la UEFA: “Ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes”, confirmó el organismo de Europa en un comunicado.

“Hay cosas demasiado importantes como para venderlas. La Copa Mundial de la FIFA pertenece al fútbol. Siempre será así. Y mientras Europa tenga voz, jamás estará a la venta”, aseguraron en un mensaje que dieron a conocer por intermedio del sitio web de la Confederación que preside el esloveno Aleksander Ceferin.

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En el extenso comunicado de la entidad europea se hizo hincapié a la decisión tomada con un tono firme contra la propuesta de la FIFA: “Las federaciones nacionales de todo el mundo se enfrentan ahora a un ultimátum: aceptar la toma irreversible de las competiciones más importantes del fútbol o atenerse a las consecuencias. No se trata de una ‘decisión democrática’, sino de un gobierno basado en la intimidación: un acto de coerción indigno de una institución encargada de la gestión del fútbol mundial".

Cabe destacar que en el calendario de la FIFA asoman como torneos más próximos la Copa Mundial Femenina Sub 20, que se desarrollará en Polonia del del 5 al 27 de septiembre y contará con seis selecciones europeas, además de la anfitriona: España, Inglaterra, Francia, Italia y Portugal. Luego, vendrán los playoffs de la Copa Mundial Femenina de la UEFA, con Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales, en octubre. También están a la vista los Mundiales Femeninos Sub 17 de Marruecos (con fecha pendiente) y el de Mayores en Brasil, programado del 24 de junio al 25 de julio de 2027.

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Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, habla con Gianni Infantino, titular de la FIFA (REUTERS/Maxim Shemetov)

Luego, sobre el ingreso de inversores externos como accionistas en competiciones de la FIFA, la UEFA enfatizó en que “cambia para siempre” el fútbol y convierte la rentabilidad comercial en una exigencia permanente. El documento advierte que, desde ese punto, las decisiones sobre el calendario internacional y los formatos de los torneos pasarían a regirse por lo que más convenga a los accionistas.

El planteo sostiene que ese modelo “no tiene cabida” en el fútbol mundial y rechaza que el futuro del deporte quede condicionado por expectativas orientadas a maximizar beneficios económicos. También afirmó que los intereses de federaciones nacionales, ligas, clubes, jugadores y aficionados no deben quedar subordinados a las ganancias de los inversores y que el fútbol no puede “hipotecar su futuro por dinero”. “La postura de Europa es clara. Jamás legitimaremos este modelo. Nadie tiene la autoridad moral para vender aquello que simplemente custodia para la próxima generación”, manifestó la UEFA.

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Infantino y Ceferin durante el 50° Congreso de la UEFA (REUTERS/Benoit Tessier)

COMUNICADO OFICIAL DE UEFA

La UEFA y sus 55 federaciones miembro permanecen unidas. Rechazamos de forma unánime e inequívoca la propuesta de la FIFA de transferir la propiedad de la Copa Mundial y otras competiciones de la FIFA a inversores privados.

La Copa del Mundo no puede considerarse un producto de inversión. Es uno de los mayores legados deportivos del fútbol. Se ha construido a lo largo de generaciones gracias al trabajo de jugadores, selecciones nacionales y aficionados de todos los continentes. Ninguna parte de ella debería entregarse jamás a inversores privados. La Copa del Mundo no está en venta.

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Resulta irresponsable e indefendible que una propuesta de tal trascendencia para el fútbol se haya concebido en secreto y se haya llevado al borde de su aprobación sin una consulta significativa con los responsables de la gestión del deporte. Esto no solo representa una profunda falta de liderazgo, sino también una abdicación del deber de la FIFA como garante del fútbol mundial.

Las federaciones nacionales de todo el mundo se enfrentan ahora a un ultimátum: aceptar la toma irreversible de las competiciones más importantes del fútbol o atenerse a las consecuencias. No se trata de una «decisión democrática», sino de un gobierno basado en la intimidación: un acto de coerción indigno de una institución encargada de la gestión del fútbol mundial.

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Pero nuestra oposición va mucho más allá del procedimiento.

En el momento en que los inversores externos adquieren participaciones en las competiciones de la FIFA, el fútbol cambia para siempre. La rentabilidad comercial se convierte en una obligación permanente. Las expectativas de los inversores se transforman en una presión diaria. A partir de ese momento, cada decisión sobre el calendario internacional, cada decisión sobre los formatos de competición y cada decisión que moldea el futuro del fútbol ya no se rige por lo que más beneficia al deporte, sino por lo que más beneficia a los accionistas.

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Este modelo no tiene cabida en el fútbol mundial. El futuro del fútbol no puede estar condicionado por las expectativas de quienes priorizan maximizar sus beneficios económicos. Tampoco pueden los intereses de las federaciones nacionales, las ligas, los clubes, los jugadores y los aficionados quedar subordinados a las ganancias de los inversores. El fútbol no puede hipotecar su futuro por dinero.

La postura de Europa es clara. Jamás legitimaremos este modelo. Nadie tiene la autoridad moral para vender aquello que simplemente custodia para la próxima generación.

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Como resultado del debate de hoy, ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes, a menos que esta propuesta se haya abandonado en su totalidad y se hayan dado garantías vinculantes de que la FIFA nunca más abrirá su gobernanza ni sus competiciones a la propiedad privada.

Que nadie lo dude: la UEFA y sus federaciones nacionales se opondrán a estos planes con absoluta determinación.

Hay momentos en que las instituciones no son juzgadas por lo que están dispuestas a aceptar, sino por lo que se niegan a ceder. Este es uno de esos momentos.

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Hay cosas demasiado importantes como para venderlas. La Copa Mundial de la FIFA pertenece al fútbol. Siempre será así. Y mientras Europa tenga voz, jamás estará a la venta.