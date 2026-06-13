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FGR detiene a Héctor Taurino, exfuncionario del SAT, por enriquecimiento ilícito

El exadministrador central de Grandes Contribuyentes fue capturado en Xalapa, Veracruz

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La captura fue realizada en Veracruz: Crédito: FGR
La captura fue realizada en Veracruz: Crédito: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció este sábado 13 de junio la detención de Héctor Taurino Landa Cabrera, exadministrador central de Coordinación Estratégica de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por su posible participación en el delito de enriquecimiento ilícito.

La aprehensión se ejecutó en la colonia Felipe Carrillo Puerto, en Xalapa, Veracruz, luego de que la FGR obtuviera una orden judicial en su contra.

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La investigación determinó que Landa Cabrera, quien ocupó el cargo entre 2011 y 2018, habría incrementado su patrimonio de manera injustificada. Además, habría recibido un bien inmueble como pago por un contrato de prestación de servicios que no fue realizado.

Actualmente se encuentra en el Reclusorio Sur de la CDMX, en espera de su audiencia inicial.

Análisis patrimonial y trabajo de inteligencia precedieron la detención

Las autoridades revelaron tras la detención de Taurino que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) desarrollaron técnicas de investigación, análisis patrimonial, verificación de domicilios y trabajos de inteligencia para localizar al ex funcionario.

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El operativo contó con el acompañamiento del SAT, institución en la que Landa Cabrera trabajó durante siete años, entre 2011 y 2018, como responsable de la coordinación estratégica de la Administración General de Grandes Contribuyentes.

Fue detenido la noche del pasado 11 de junio. Crédito: FGR
Fue detenido la noche del pasado 11 de junio. Crédito: FGR

El Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) solicitó y obtuvo la orden de aprehensión con base en los datos de prueba recabados por la AIC.

Fue la propia institución tributaria la que acompañó a la AIC en la obtención de información que derivó en la investigación penal contra su ex funcionario.

Vigilancias fijas y móviles, realizadas en distintos días y horarios, confirmaron la presencia de Landa Cabrera en un domicilio ubicado en la calle Juan Rodríguez Clara, entre Reforma y Mártires de Xalapa, municipio de Xalapa. Con esa información, la FGR diseñó un operativo controlado para su aseguramiento.

La Policía Federal Ministerial ejecutó el operativo de noche

El jueves 11 de junio, a las 8:29 de la noche, la Policía Federal Ministerial (PFM) ejecutó la detención con apoyo de autoridades del Gabinete de Seguridad, en estricto apego al Plan Estratégico de Procuración de Justicia y la Estrategia Nacional de Seguridad.

Autoridades afirmaron que al momento de la aprehensión, se le leyó a Landa Cabrera la Cartilla de Derechos de las Personas en Detención, con lo que la FGR garantizó el debido proceso y el respeto a sus derechos humanos.

Taurino es señalado como un exalto mando del SAT. Crédito: RND
Taurino es señalado como un exalto mando del SAT. Crédito: RND

El Registro Nacional de Detenciones (RND) describe a Landa Cabrera con tez clara, complexión regular, estatura de 1.80 metros, cabello corto y vestimenta compuesta por camisa a cuadros azul, saco caqui, pantalón caqui y zapatos negros. La ficha no consignó ningún alias.

Tras su aseguramiento, Landa quedó a disposición de un juez federal en el Centro de Justicia Penal Federal (CJPF) con sede en el Reclusorio Sur, en la Ciudad de México, donde se celebrará su audiencia inicial.

La FGR precisó que a Héctor Taurino se le presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Información en desarrollo...

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