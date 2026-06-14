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Ejército Mexicano blinda Durango: ya son 690 los elementos enviados para combatir al crimen organizado

Murciélagos, Perrazos y Acorazados: así se conoce a las tres unidades militares que la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó en entre el 10 y el 13 de junio

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El reforzamiento comenzó con el arribo de 90 efectivo de Fuerzas Especiales. Crédito: SSP Durango
El reforzamiento comenzó con el arribo de 90 efectivo de Fuerzas Especiales. Crédito: SSP Durango

El Ejército Mexicano ha desplegado 690 efectivos en Durango entre el 10 y el 13 de junio de 2026 para reforzar las operaciones de seguridad contra grupos delictivos en la entidad.

Los contingentes llegaron en tres tandas y fueron escoltados en cada ocasión por elementos de la Policía Estatal, según publicaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Durango (SSP Durango).

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El despliegue se dio en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Todos los contingentes se incorporaron a las operaciones que mantiene la Décima Zona Militar en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, con tareas de disuasión, prevención y proximidad social.

El primer grupo, de 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales -conocidos como Murciélagos-, arribó el 10 de junio tras despegar desde la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, a bordo de un avión Boeing 737/800 de la Fuerza Aérea Mexicana. Su objetivo fue reforzar el operativo de la Décima Zona Militar e inhibir las actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en la región.

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Los siguientes 600 efectivos llegaron en dos grupos durante el 12 y 13 de junio.

El 78 Batallón de Infantería de la Ciudad de México llegó el 12 de junio

El pasado 12 de junio, 300 elementos del 78 Batallón de Infantería procedentes de la Ciudad de México entraron a Durango con escolta de la Policía Estatal. La SSP informó que el convoy se incorporó a las actividades de seguridad que las fuerzas federales desarrollaban en coordinación con autoridades estatales.

Parte de los elementos capitalinos que arribaron a Durango el pasado 12 de junio. Crédito: SSP Durango

Los efectivos del 78 Batallón se sumaron a las operaciones que mantiene la Décima Zona Militar en la entidad. Sus tareas incluyen patrullajes, reconocimientos terrestres y establecimiento de puestos de seguridad en áreas prioritarias. Medios locales han señalado que estos efectivos capitalinos son conocidos como “Perrazos”.

Los “Acorazados” de Querétaro completaron el refuerzo el 13 de junio

Este 13 de junio, 300 elementos de Armas Blindadas procedentes de Querétaro, conocidos como los “Acorazados”, llegaron también con escolta de la Policía Estatal a la entidad.

Según la SSP, este contingente está destinado a fortalecer la vigilancia en vías de comunicación, esquema que mantiene la Guardia Nacional a través de la Coordinación Estatal “Durango”.

Unidad de los elementos provenientes de Querétaro. Crédito: SSP Durango
Unidad de los elementos provenientes de Querétaro. Crédito: SSP Durango

La Secretaría de la Defensa Nacional informó desde el despliegue de los primeros 90 elementos que se actuará en apego a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con pleno respeto a los derechos humanos, como parte del compromiso de la dependencia de contribuir a la seguridad pública mediante operaciones coordinadas.

Dicho reforzamiento se enmarcó en una semana de operativos intensos en la entidad. El pasado 9 de junio un operativo conjunto de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano derivó en un enfrentamiento armado en la comunidad de Casa Blanca, en el municipio de Durango.

El despliegue se da en una semana marcada por intensas acciones de seguridad en la región, con enfrentamientos previos y detenidos en comunidades cercanas

En medios locales circuló la versión de que el operativo habría culminado con la detención de Leonel García, conocido como “El 40”, presunto líder de “Los Cabrera”, organización delincuencial afín a “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa. Ninguna autoridad federal ni estatal validó la captura y el Registro Nacional de Detenciones no tenía registrada la detención al cierre de esta nota.

La Décima Zona Militar coordina el operativo desde un edificio neoclásico del siglo XIX

Los 690 efectivos desplegados se incorporaron a las operaciones que coordina la Décima Zona Militar desde su Cuartel General en el centro histórico de Durango. El edificio, de estilo neoclásico, fue originalmente el Seminario Conciliar de la Arquidiócesis de Durango, cuyos trabajos de construcción iniciaron en 1888 y concluyeron diez años después.

Fotografía del cuartel general de la decima zona militar. Crédito: Defensa
Fotografía del cuartel general de la decima zona militar. Crédito: Defensa

Durante el gobierno del presidente Plutarco Elías Calles, el inmueble fue expropiado y convertido en cuartel militar. El edificio es característico por sus ventanas de volado, rejas alargadas y cornisas rectilíneas, elementos que lo integran al conjunto arquitectónico del centro histórico de la ciudad.

La Defensa ha remodelado el inmueble para adecuarlo a sus funciones operativas sin modificar su estilo arquitectónico original, según información de la dependencia.

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