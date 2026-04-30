México

Alimentos antioxidantes que reducen enfermedades y debes incluir en tu dieta

Incluir al menos 400 gramos diarios de frutas y verduras frescas, como indica la OMS, ayuda a mantener el equilibrio oxidativo y protege contra daños que pueden afectar al ADN y tejidos en adultos mexicanos

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Mujer latina de mediana edad sentada a una mesa de cocina iluminada por luz natural, rodeada de un tazón de bayas, aguacate tostado, ensalada y nueces.
El consumo frecuente de frutas y verduras con alto contenido antioxidante puede ayudar a retrasar el envejecimiento celular, de acuerdo con la Universidad de Chile. (Imagen ilustrativa Infobae).

Los alimentos con antioxidantes son beneficiosos para la salud porque, en varios procesos del cuerpo humano, se liberan radicales libres, que son moléculas con un número impar de electrones, lo que las vuelve inestables y altamente reactivas, según explica la Universidad Veracruzana.

Estos compuestos buscan estabilizarse reaccionando con otras moléculas, lo que puede desencadenar una serie de reacciones en cadena que afectan a las células y tejidos.

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Aunque los radicales libres cumplen funciones útiles, como defender al organismo de patógenos, su acumulación puede provocar daños graves al organismo, como alterar el ADN, las proteínas y los lípidos de las membranas celulares.

El daño oxidativo puede desencadenar reacciones en cadena y contribuir al envejecimiento celular y a enfermedades crónicas, según la Universidad Veracruzana. (Imagen ilustrativa Infobae).
El daño oxidativo puede desencadenar reacciones en cadena y contribuir al envejecimiento celular y a enfermedades crónicas, según la Universidad Veracruzana. (Imagen ilustrativa Infobae).

Cuando la producción de radicales libres rebasa la capacidad del cuerpo para neutralizarlos, ocurre el llamado estrés oxidativo, estado que se asocia con enfermedades crónicas como la artritis reumatoide y la diabetes mellitus.

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Antioxidantes: defensa natural contra el daño celular

Los antioxidantes neutralizan los radicales libres, interrumpen las reacciones en cadena y ayudan a mantener el equilibrio celular.

Especialistas del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile sostienen que una dieta alta en antioxidantes reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, enfermedad coronaria, diabetes tipo 2, algunos tipos de cáncer y enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer.

Imagen de múltiples paletas heladas de yogur y avena. Algunas tienen chocolate y están decoradas con nueces, almendras, arándanos, fresas, kiwi, frambuesas.
Las ciruelas y los berries destacan entre las frutas con mayor capacidad antioxidante, según estudios recientes del Laboratorio de Antioxidantes del INTA. (Imagen ilustrativa Infobae).

Cuando el organismo mantiene un equilibrio adecuado, los antioxidantes también fortalecen las defensas celulares.

El doctor Hernán Speisky, director del Laboratorio de Antioxidantes del INTA, explica que estos compuestos no solo actúan de manera directa sobre los radicales libres, sino que también pueden potenciar mecanismos propios del cuerpo para reparar el daño celular causado por la oxidación.

Mujer latina de mediana edad con delantal negro cortando calabacín en una tabla de madera con pimientos, tomates y cebollas en una cocina.
El cilantro y la albahaca son hierbas recomendadas por especialistas por su alta concentración de compuestos antioxidantes. (Imagen ilustrativa Infobae).

Alimentos ricos en antioxidantes para incluir en tu dieta

El laboratorio dirigido por Speisky y la doctora Jocelyn Fuentes analiza la cantidad de antioxidantes que aportan distintos alimentos y sostiene que los más beneficiosos son los de origen vegetal.

Identifica a los berries, ciruelas, pimentón, cilantro y albahaca como alimentos con alto contenido antioxidante. También destacan el aporte de almendras y nueces.

Además, recomiendan incorporar frutas como arándanos, fresas y uvas, así como verduras de hoja verde, ya que contienen vitaminas y compuestos que contribuyen a la protección contra el estrés oxidativo.

Las legumbres y semillas, como chía y linaza, también pueden aportar antioxidantes relevantes para la dieta diaria.

Una mujer de mediana edad con camisa azul corta pimientos rojos en una tabla de madera. Alrededor hay kale, brócoli, tomates y frascos de granos en una cocina.
El portal creado por el INTA de la Universidad de Chile ofrece una base de datos abierta sobre el contenido antioxidante de los alimentos más comunes en la dieta latinoamericana. (Imagen ilustrativa Infobae).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda consumir al menos 400 gramos de frutas y verduras al día en adultos para obtener beneficios nutricionales y fortalecer la defensa celular.

El equipo de la Universidad de Chile recomienda priorizar el consumo de alimentos frescos y limitar la ingesta de bebidas alcohólicas o productos con alto contenido graso.

Subrayan la importancia de evitar alimentos ultraprocesados y con conservadores, pues pueden favorecer la oxidación celular.

Preparar los alimentos al vapor o consumirlos crudos ayuda a conservar mejor sus propiedades antioxidantes.

Mantener una ingesta balanceada es fundamental

Un vaso de batido de avena con frutos rojos (fresas, frambuesas, moras, arándanos) y rodajas de plátano, adornado con menta. Al fondo, avena y un plátano.
Especialistas del INTA recomiendan aprovechar los alimentos de temporada para obtener antioxidantes de mejor calidad.(Imagen ilustrativa Infobae).

La recomendación central por ambas instituciones es elegir frutas y verduras de temporada, además de incorporar semillas y frutos secos como almendras y nueces en las comidas habituales.

Esta variedad asegura la presencia de diferentes tipos de antioxidantes que actúan de manera complementaria en el organismo.

Primer plano de budín de avena y cacao con textura húmeda. Se ven frambuesas rojas, arándanos azules y fresas en rodajas sobre y dentro del postre.
Los frutos secos, como las almendras y nueces, también destacan por su aporte antioxidante dentro de una dieta equilibrada. (Imagen ilustrativa Infobae).

La elección de alimentos frescos y variados, en especial aquellos identificados como ricos en antioxidantes, representa —según el INTA— la vía más eficaz para aprovechar los beneficios de estos compuestos en la salud.

Llevar una alimentación rica en antioxidantes no solo contribuye a reducir el riesgo de enfermedades, sino que también mejora la calidad de vida y favorece un envejecimiento saludable.

Adoptar estos hábitos alimenticios desde etapas tempranas puede tener efectos positivos a largo plazo en la prevención de padecimientos crónicos y en la conservación de la salud celular, de acuerdo con los especialistas.

Mujer latina de unos 40 años sentada a una mesa de cocina con un plato de bayas, tostada de aguacate, aguacate, espinacas y un vaso de agua.
Los antioxidantes favorecen la prevención de enfermedades crónicas, de acuerdo con la Universidad de Chile. (Imagen ilustrativa Infobae).

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