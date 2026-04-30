“Casi la descalabran”: visita de Kenia Os a la CDMX termina en fuerte zafarrancho con la prensa y fans (RS)

La presencia de Kenia Os en la Ciudad de México ocasionó un altercado con la prensa y sus seguidores al término de un evento en el marco de su K de Karma Tour 2026.

La artista sinaloense se presentó ante una gran multitud que buscó acercarse a ella en una de sus apariciones promocionales, lo que generó momentos de tensión y descontrol, según reportes de redes sociales y medios de comunicación el miércoles 29 de abril.

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Entre los asistentes surgieron mensajes de preocupación por la integridad de la cantante, con frases como “Casi me descalabran a mi niña”, en referencia a la magnitud del tumulto.

Usuarios destacaron la alta demanda de seguridad ante el número de fans y representantes de la prensa que intentaron obtener declaraciones y fotografías exclusivas. El personal de seguridad de Kenia Os intervino para evitar lesiones y controlar la situación en el acceso principal del recinto.

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La artista sinaloense se presentó ante una gran multitud que buscó acercarse a ella en una de sus apariciones promocionales, lo que generó momentos de tensión y descontrol

El incidente se suma a una serie de episodios recientes en los que la artista ha enfrentado dificultades para interactuar con su público debido a la intensidad de los encuentros.

En su reciente visita a Mazatlán, algunos seguidores expresaron molestia en redes sociales porque la cantante no detuvo su trayecto para saludar, luego de concluir sus ensayos. Las críticas también apuntaron a la prensa del espectáculo, que ha buscado insistentemente detalles sobre su vida personal y el contenido de su más reciente álbum.

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“K de Karma”: un disco conceptual presentado ante 18 mil personas en la CDMX

El álbum K de Karma, lanzado el 19 de marzo de 2026, marca una etapa de mayor madurez artística para Kenia Os. El concepto del disco se divide en dos facetas diferenciadas por colores: el rojo representa una actitud atrevida y agresiva, mientras que el azul expresa sensibilidad y vulnerabilidad.

El material incluye catorce temas, entre los que destacan los sencillos “Belladona”, “Ruleta Rusa” —que es el focus single—, “Tarde”, “Fifty Fifty” y “Días Tristes”, este último con la colaboración de Carla Morrison.

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La presentación oficial del álbum se realizó frente a 18 mil personas en una listening party masiva desarrollada en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. El evento contó con efectos visuales, escenografía temática y la participación de invitados especiales.

Arranque de la gira “K de Karma Tour” con presentaciones en seis ciudades

El inicio de la gira K de Karma Tour tuvo lugar el 15 de abril en el Estadio Teodoro Mariscal de Mazatlán, Sinaloa, ciudad natal de la cantante. El recorrido abarca seis ciudades durante los meses de abril y mayo de 2026, con fechas confirmadas en Mérida, León, Ciudad de México, Oaxaca y Monterrey.

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Kenia Os, la reconocida cantante y youtuber, posa en un evento mientras se destaca por su reciente apoyo económico de 1.5 millones de pesos a la madre de Kimberly Loaiza. (Kenia OS)

La próxima presentación en la CDMX está programada para el 17 de mayo en el festival Tecate Emblema. El espectáculo se distingue por la inclusión de coreografías, luces estroboscópicas, una estética neón y una gran rueda de la fortuna en el escenario durante la interpretación de “Ruleta Rusa”. Los asistentes han compartido que la experiencia supera la de un concierto tradicional, al describirla como una “vivencia inmersiva” del concepto del nuevo álbum.

Reportes de seguridad y reacción ante la demanda de la prensa

El equipo de Kenia Os incrementó las medidas de seguridad tras lo ocurrido en la capital del país, con el objetivo de proteger tanto a la artista como al público y colaboradores durante sus desplazamientos.

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Los organizadores han reiterado que la logística de los eventos se ajusta constantemente para evitar riesgos derivados de la alta convocatoria que genera la cantante sinaloense. En las redes sociales, los fans han solicitado mayor orden y respeto para permitir que los encuentros se desarrollen sin incidentes.