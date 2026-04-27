México

Capturan a El Jardinero, considerado como sucesor de El Mencho en el CJNG

Audias Flores Silva es requerido por autoridades de EEUU, país que ofrece una recompensa millonaria por este narcotraficante

Guardar
Un corrido que salió a la luz a principios de 2025 dibuja a El Jardinero, uno de los principales operadores del CJNG. (Anayeli Tapia/Infobae)
El Jardinero es identificado como un integrante relevante dentro del grupo criminal (Anayeli Tapia/Infobae)

Fue detenido en Nayarit Audias Flores Silva, alias El Jardinero, quien es identificado como uno de los posibles sucesores de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

La captura fue informada por Omar García Harfuch el 27 de abril. El funcionario destacó que el sujeto capturado, considerado uno de los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), es requerido por autoridades tanto de México como de Estados Unidos, en este último país con fines de extradición.

PUBLICIDAD

“Por su captura, el gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares”, escribió García Harfuch en sus redes sociales.

La detención de El Jardinero fue resultado de operaciones realizadas por elementos de la Secretaría de Marina (Semar).

PUBLICIDAD

'El Jardinero', zonas de operación / CJNG
(Gráfico: Infobae México)

El arresto de Audias Flores Silva sucede semanas después del operativo en Jalisco que derivó en la muerte de El Mencho, este último quien lideraba el también llamado cártel de las cuatro letras.

Uno de los comandantes regionales del CJNG

La Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) señala que el hombre cuenta con los alias Commandante, Gabriel Raigosa Plascencia, El Bravo 2, Audi, y Mata Jefes.

Por su parte, el Departamento del Tesoro de EEUU sancionó a Audias Flores en abril de 2021. Se le señala como uno de los comandantes regionales del CJNG, un sujeto encargado de diversas zonas en el país.

El Jardinero operaba en Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Michoacán y Guerrero, según las averiguaciones de las autoridades estadounidenses.

Además, se le acusa de ser el responsable de comandar a un número significativo de efectivos, estos últimos relacionados con actos de violencia contra agentes de seguridad y rivales.

“Silva Flores controla laboratorios clandestinos en la región central de Jalisco y en el sur de Zacatecas, utilizados para producir metanfetamina y otras drogas ilícitas”, se puede leer en un dimento de sanciones fechado en junio de 2025.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

Temas Relacionados

Audias Flores SilvaCJNGNayaritEl JardineroNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Reaparece Andy López Beltrán en popular restaurante asiático en la CDMX, tras semanas fuera del ojo público

Su presencia coincide con el relevo en la dirigencia de Morena y el inicio de nuevas etapas organizativas

Reaparece Andy López Beltrán en popular restaurante asiático en la CDMX, tras semanas fuera del ojo público

Sergio Mayer rompe el silencio tras difusión de video de él somnoliento en el Congreso

El clip que detonó la discusión fue difundido por la periodista Laura Brugés en redes sociales

Sergio Mayer rompe el silencio tras difusión de video de él somnoliento en el Congreso

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy lunes 27 de abril: manifestantes cierran José María Izazaga y 20 de Noviembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy lunes 27 de abril: manifestantes cierran José María Izazaga y 20 de Noviembre

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 27 de abril

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 27 de abril

Baja la presión arterial en semanas: los hábitos que debes cambiar

Un simple ajuste en la rutina puede reducir riesgos de enfermedades graves, daño cardíaco y mejorar la calidad de vida

Baja la presión arterial en semanas: los hábitos que debes cambiar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operativo en Durango era para detener a Iván Archivaldo y no contra “El Guano”, afirma Jesús Lemus

Operativo en Durango era para detener a Iván Archivaldo y no contra “El Guano”, afirma Jesús Lemus

Captura de “Metro 9” exhibe estructura de mando de “Los Metros” en Reynosa

Farías Laguna compareció ante juez en Argentina: tienen 60 días para definir si es extraditado a México

Localizan dos cuerpos con huellas de violencia en zona rural de Aguaruto, al poniente de Culiacán

“No hay de otra”: Sheinbaum apunta a la Fiscalía de Chihuahua o al Secretario de Seguridad estatal por operación de la CIA

ENTRETENIMIENTO

Critican a Ricardo Pérez y Slobotzky por polémica narración en Supernova: Génesis 2026

Critican a Ricardo Pérez y Slobotzky por polémica narración en Supernova: Génesis 2026

Quién fue el segundo eliminado de ‘La Mansión VIP’, polémico reality de HotSpanish

Bárbara de Regil sorprende por su gran parecido con John Lennon: memes, burlas y más sobre su grave error viral

¡Tulio, estamos al aire! Dónde ver a 31 minutos sin pisar el Zócalo

¿Quién es Victoria Kühne? La CEO que conquista la música y el corazón de Cristian Castro

DEPORTES

Dónde y cómo se podrán ver los partidos de los Cuartos de Final del Clausura 2026

Dónde y cómo se podrán ver los partidos de los Cuartos de Final del Clausura 2026

Horarios confirmados para los cuartos de final de la Liga Mx

Tato Noriega deja de ser el Presidente Deportivo de los Rayados de Monterrey

David Faitelson se disculpa con José Ramón Fernández tras señalamientos de presunto abuso: “Me equivoqué”

Critican a Ricardo Pérez y Slobotzky por polémica narración en Supernova: Génesis 2026