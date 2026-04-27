Capturan a El Jardinero, considerado como sucesor de El Mencho en el CJNG

El Jardinero es identificado como un integrante relevante dentro del grupo criminal (Anayeli Tapia/Infobae)

Fue detenido en Nayarit Audias Flores Silva, alias El Jardinero, quien es identificado como uno de los posibles sucesores de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

La captura fue informada por Omar García Harfuch el 27 de abril. El funcionario destacó que el sujeto capturado, considerado uno de los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), es requerido por autoridades tanto de México como de Estados Unidos, en este último país con fines de extradición.

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“Por su captura, el gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares”, escribió García Harfuch en sus redes sociales.

La detención de El Jardinero fue resultado de operaciones realizadas por elementos de la Secretaría de Marina (Semar).

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(Gráfico: Infobae México)

El arresto de Audias Flores Silva sucede semanas después del operativo en Jalisco que derivó en la muerte de El Mencho, este último quien lideraba el también llamado cártel de las cuatro letras.

Uno de los comandantes regionales del CJNG

La Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) señala que el hombre cuenta con los alias Commandante, Gabriel Raigosa Plascencia, El Bravo 2, Audi, y Mata Jefes.

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Por su parte, el Departamento del Tesoro de EEUU sancionó a Audias Flores en abril de 2021. Se le señala como uno de los comandantes regionales del CJNG, un sujeto encargado de diversas zonas en el país.

El Jardinero operaba en Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Michoacán y Guerrero, según las averiguaciones de las autoridades estadounidenses.

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Además, se le acusa de ser el responsable de comandar a un número significativo de efectivos, estos últimos relacionados con actos de violencia contra agentes de seguridad y rivales.

“Silva Flores controla laboratorios clandestinos en la región central de Jalisco y en el sur de Zacatecas, utilizados para producir metanfetamina y otras drogas ilícitas”, se puede leer en un dimento de sanciones fechado en junio de 2025.

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INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

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