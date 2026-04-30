México

Así lavaba dinero El Jardinero del CJNG: invertía en yates, aviones y tequileras

Audias N, recientemente detenido, invertía el dinero que obtenía de actividades ilegales en diversas cosas

Guardar
Audias Flores siendo trasladado por elementos de la Secretaría de Marina. Crédito: FGR
Audias Flores siendo trasladado por elementos de la Secretaría de Marina. Crédito: FGR

Audias “N”, El Jardinero, uno de los miembros de alto rango del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) reciéntemente detenido, invertía millones de pesos que obtenía de manera ilícita por el trasciego de droga y extorsiones, entre otros delitos, en propiedades de lujo, ranchos, aviones, yates e incluso, en una empresa tequilera.

Esto se dio a conocer tras la detención de César “N”, alias El Güero Conta, su operador financiero cuya captura se llevó a cabo en Jalisco, de manera simultánea a la de su jefe, quien se encontraba en Nayarit.

PUBLICIDAD

Autoridades federales señalaron que la facción del CJNG que encabezaba Audias N aportaba los mayores ingresos económicos a la organización.

Los negocios de El Jardinero

Audias N no solo coordinaba el trasiego de cocaína procedente de Centroamérica en embarcaciones y vuelos ilícitos, sino que también creó una red de extorsión a transportistas que operaban en varios estados del país.

PUBLICIDAD

Otra de sus fuentes de obtención de recursos ilícitos eran el secuestro, el despojo de propiedades y el trasiego y venta de armas.

Un avión privado blanco y un yate de lujo en un muelle, una camioneta blindada negra frente a una mansión. Cinta policial amarilla en primer plano.
El narcotraficante investía el dinero obtenido en actividades ilícitas en varias cosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Jardinero ordenaba al Güero Conta invetir el dinero obtenido en estas actividades ilegales en diversos sectores, como la compra de aeronaves, embarcaciones, inmuebles de lujo y ranchos, y colocaba capital en diversas empresas, como productoras agrícolas y destiladoras de tequila.

Cabe destacar que, desde julio de 2024, la Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación en contra de dicho operador financiero, mismo que utilizaba tres domicilios.

Trasladan a El Jardinero al penal de El Altiplano

El pasado miércoles 29 de abril, un convoy custodiado por vehículos blindados avanzó bajo estrictas medidas de seguridad desde la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) hasta el penal de máxima seguridad de El Altiplano, ubicado en el Estado de México.

Dentro de una camioneta blindada viajaba Audias N, El Jardinero, considerado como uno de los principales líderes del CJNG y quien sonaba como uno de los posibles sucesores de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, como líder del grupo criminal.

Fue poco antes de las 23:00 horas del miércoles que comenzó el traslado, y concluyó casi dos horas después, ya siendo las primeras horas de este jueves, tras una audiencia en la que se dictó prisión preventiva al capo por su probable participación en los delitos de portación de armas de fuego y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El traslado, ejecutado por la Agencia de Investigación Criminal y fuerzas federales, se desarrolló sin incidentes y bajo un protocolo reservado a internos de alta peligrosidad.

Temas Relacionados

El JardineroCJNGinversionesavionesyatesnarco en Méxiconarcotráfico Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Feminicidio de Carolina Flores: presunta carta sugiere que móvil fue porque Erika “N” se sentía desplazada

La posible existencia de notas sobre el incidente ocurrido el 15 de abril en Ciudad de México introduce una línea adicional en la investigación

Feminicidio de Carolina Flores: presunta carta sugiere que móvil fue porque Erika “N” se sentía desplazada

Alerta por Karla y Beth, de 15 años, más Camila de 9: desaparecieron en Puebla en hechos distintos

La activación de la Alerta Amber implica que la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales difundan la información de las menores a través de todos los medios disponibles

Alerta por Karla y Beth, de 15 años, más Camila de 9: desaparecieron en Puebla en hechos distintos

Protección y sobornos de Los Chapitos, los delitos que apuntan al alcalde de Culiacán desde Estados Unidos

Las investigaciones lo incluyen dentro de una asociación delictuosa con otros funcionarios de Sinaloa, señalándolo por conspirar para importar grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos

Protección y sobornos de Los Chapitos, los delitos que apuntan al alcalde de Culiacán desde Estados Unidos

Asesinan a Marco Antonio Franco, regidor de Movimiento Ciudadano en Talpa de Allende

El funcionario fue localizado sin vida tras un reporte de disparos de arma de fuego

Asesinan a Marco Antonio Franco, regidor de Movimiento Ciudadano en Talpa de Allende

Jubilación anticipada para mujeres: estos son los requisitos para decirle adiós al trabajo antes de los 60

El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2025 establece que mujeres podrán jubilarse desde los 53 años y hombres a partir de los 55 para el año 2034, según tablas oficiales

Jubilación anticipada para mujeres: estos son los requisitos para decirle adiós al trabajo antes de los 60 
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a Marco Antonio Franco, regidor de Movimiento Ciudadano en Talpa de Allende

Asesinan a Marco Antonio Franco, regidor de Movimiento Ciudadano en Talpa de Allende

Emiliano habría engañado a Valentina, de 16 años, luego la mataron junto su hermana de 12 y padres en Azcapotzalco

Asesinan a Homar Salas, líder electo del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán

Detienen a sicarios de La Línea en Ciudad Juárez por secuestrar a tres migrantes

De denuncias en Sinaloa a una acusación de EEUU: cronología de los señalamientos contra Rocha Moya por presuntos nexos con el narco

ENTRETENIMIENTO

“Casi la descalabran”: visita de Kenia Os a la CDMX termina en fuerte zafarrancho con la prensa y fans

“Casi la descalabran”: visita de Kenia Os a la CDMX termina en fuerte zafarrancho con la prensa y fans

Alexis Ayala confirma divorcio de Cinthia Aparicio y lanza polémica frase sobre su separación

Luli Pampín gratis en la CDMX por el Día de las Infancias: sede, fecha, y lo que debes saber

Los Alegres del Barranco vuelven a Jalisco: anuncian concierto tras polémica por apología del CJNG

Hijo de Josemith Bermúdez muere en México en vísperas del aniversario luctuoso de la presentadora de TV

DEPORTES

José Ramón Fernández hace gesto obsceno al Escorpión Dorado tras escuchar al himno del América

José Ramón Fernández hace gesto obsceno al Escorpión Dorado tras escuchar al himno del América

Tigres vs Chivas: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de ida de la Liga Mx

España y Japón formalizan acuerdo de cooperación futbolística rumbo al Mundial 2026

Jaime Munguía vs Armando Reséndiz: a qué hora y dónde ver EN VIVO la pelea del mexicano

América vs Pumas: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO el juego de ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026