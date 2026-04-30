Así lavaba dinero El Jardinero del CJNG: invertía en yates, aviones y tequileras

Audias Flores siendo trasladado por elementos de la Secretaría de Marina. Crédito: FGR

Audias “N”, El Jardinero, uno de los miembros de alto rango del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) reciéntemente detenido, invertía millones de pesos que obtenía de manera ilícita por el trasciego de droga y extorsiones, entre otros delitos, en propiedades de lujo, ranchos, aviones, yates e incluso, en una empresa tequilera.

Esto se dio a conocer tras la detención de César “N”, alias El Güero Conta, su operador financiero cuya captura se llevó a cabo en Jalisco, de manera simultánea a la de su jefe, quien se encontraba en Nayarit.

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Autoridades federales señalaron que la facción del CJNG que encabezaba Audias N aportaba los mayores ingresos económicos a la organización.

Los negocios de El Jardinero

Audias N no solo coordinaba el trasiego de cocaína procedente de Centroamérica en embarcaciones y vuelos ilícitos, sino que también creó una red de extorsión a transportistas que operaban en varios estados del país.

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Otra de sus fuentes de obtención de recursos ilícitos eran el secuestro, el despojo de propiedades y el trasiego y venta de armas.

El narcotraficante investía el dinero obtenido en actividades ilícitas en varias cosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Jardinero ordenaba al Güero Conta invetir el dinero obtenido en estas actividades ilegales en diversos sectores, como la compra de aeronaves, embarcaciones, inmuebles de lujo y ranchos, y colocaba capital en diversas empresas, como productoras agrícolas y destiladoras de tequila.

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Cabe destacar que, desde julio de 2024, la Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación en contra de dicho operador financiero, mismo que utilizaba tres domicilios.

Trasladan a El Jardinero al penal de El Altiplano

El pasado miércoles 29 de abril, un convoy custodiado por vehículos blindados avanzó bajo estrictas medidas de seguridad desde la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) hasta el penal de máxima seguridad de El Altiplano, ubicado en el Estado de México.

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Dentro de una camioneta blindada viajaba Audias N, El Jardinero, considerado como uno de los principales líderes del CJNG y quien sonaba como uno de los posibles sucesores de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, como líder del grupo criminal.

Fue poco antes de las 23:00 horas del miércoles que comenzó el traslado, y concluyó casi dos horas después, ya siendo las primeras horas de este jueves, tras una audiencia en la que se dictó prisión preventiva al capo por su probable participación en los delitos de portación de armas de fuego y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

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El traslado, ejecutado por la Agencia de Investigación Criminal y fuerzas federales, se desarrolló sin incidentes y bajo un protocolo reservado a internos de alta peligrosidad.