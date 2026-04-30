Ciencia

Murió Craig Venter, el científico que ayudó a descifrar el genoma humano y creó vida en un laboratorio

Tenía 79 años. Fue desde enfermero en Vietnam a fundador de empresas que cambiaron la biología. Qué había hecho en enero pasado para el desarrollo de la medicina más adaptada a cada paciente

Guardar
Craig Venter
El científico y empresario Craig Venter murió en San Diego, Estados Unidos, tras enfrentar efectos secundarios vinculados al tratamiento de un cáncer diagnosticado recientemente (AP Photo/ Matt Houston)

En mayo de 1998, Craig Venter anunció que su empresa terminaría de descifrar el genoma humano, el conjunto completo de información genética que contiene el ADN de la especie, antes que el proyecto oficial financiado por los Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Japón y China.

La comunidad científica quedó en shock. Ese era Venter. El científico y empresario, que murió ayer en San Diego, California, a los 79 años, “tras una breve hospitalización por efectos secundarios inesperados derivados del tratamiento de un cáncer diagnosticado recientemente”, según el comunicado oficial de su instituto de investigación.

PUBLICIDAD

Venter fue científico, empresario e imposible de ignorar. Quienes lo apreciaban decían que nunca filtraba sus pensamientos. Quienes no, lo llamaban egómano y hombre superficial.

ADN, Genética, Genes
El equipo de Venter, quien fundó la empresa Celera, fue uno de los que descifró el genoma humano, el manual de instrucciones escrito en el ADN de nuestra especie. (Freepik)

Había nacido el 14 de octubre de 1946 en Salt Lake City, Utah, y creció en un suburbio obrero al sur de San Francisco, en una casa junto a las vías del tren.

PUBLICIDAD

En la escuela secundaria se destacó en los talleres prácticos, no en las aulas. Tras graduarse, se enroló en la Marina durante la Guerra de Vietnam y fue destinado al hospital de Da Nang durante la ofensiva del Tet.

“La guerra de Vietnam cambió totalmente mi vida. La vida era tan barata allí. De ahí viene mi sentido de urgencia”, diría años después.

Tras dos estancias en el calabozo por desobedecer órdenes, estudió en la Universidad de California en San Diego y terminó la carrera de grado y el doctorado en apenas seis años.

En 1984 fue contratado por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de los Estados Unidos, donde desarrolló el método EST para identificar genes de forma más rápida y barata que el Proyecto Genoma Humano que acababa de arrancar.

La carrera por descifrar el genoma humano

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Descifrar el genoma humano abrió el camino a medicamentos personalizados, diagnósticos genéticos y tratamientos contra el cáncer.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La polémica fue inmediata: el NIH intentó patentar fragmentos de genes cuya función aún se desconocía, lo que desató un debate internacional.

El director del proyecto, James Watson, se opuso y renunció. Venter dejó el NIH, fundó su propio instituto sin fines de lucro, el TIGR, y en 1998 lanzó la empresa privada Celera Genomics con un objetivo claro: ganarle la carrera al mundo.

Su estrategia estaba basada en el método llamado “shotgun”: cortar el ADN en miles de fragmentos pequeños, leerlos por separado y armar el rompecabezas.

El investigador Lluís Montoliu, del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) de España, matizó que aquella batalla fue, en realidad, algo distinto: “No existió tal batalla y fue más una colaboración que una competición”, dijo hoy a Science Media Center España.

Genoma humano
El 26 de junio de 2000, Clinton reunió en la Casa Blanca a Venter y a Francis Collins para anunciar juntos que la humanidad había logrado leer por primera vez su propio código genético/Archivo Mark Wilson/Newsmakers)

Celera necesitaba el mapa físico del proyecto público para saber dónde colocar sus millones de fragmentos, y el proyecto público necesitaba esos fragmentos para completar el genoma.

“Ambos proyectos se necesitaban”, explicó Montoliu. El resultado fue una publicación doble: el 15 de febrero de 2001, el consorcio público publicó el genoma en la revista Nature; un día después, Celera publicó el suyo en la revista Science.

Un detalle lo dice todo sobre quién era Venter: su propio ADN fue la principal fuente entre las cinco personas usadas para construir el genoma de Celera.

Crear vida desde cero

El equipo de Venter creó en 2010 la primera bacteria controlada por un genoma diseñado y construido en un laboratorio/Archivo EFE/Kai Försterling/Archivo
El equipo de Venter creó en 2010 la primera bacteria controlada por un genoma diseñado y construido en un laboratorio/Archivo EFE/Kai Försterling/Archivo

Venter nunca supo quedarse quieto. En 2010, su equipo construyó desde cero el genoma completo de una bacteria, lo fabricó con componentes químicos a partir de un archivo de computadora, lo introdujo en una célula y logró que esa célula viviera y se reprodujera.

“Un médico puede salvar cientos de vidas en toda su carrera. Un investigador puede salvar al mundo entero”, sostenía Venter.

La bacteria, llamada Mycoplasma mycoides JCVI-syn1.0, fue la primera forma de vida controlada por un genoma diseñado digitalmente.

El campo que abrió ese experimento se llama “biología sintética”, con aplicaciones hoy en medicina, energía y alimentación.

A través de la expedición Sorcerer II, Venter y su equipo recorrieron los océanos del planeta para analizar el ADN de millones de microorganismos.

Buzo explorando un vibrante arrecife de coral rodeado de peces tropicales, mostrando la serenidad y la belleza del mundo submarino. La fotografía ilustra la emocionante experiencia de sumergirse en el océano, descubriendo los tesoros escondidos bajo el mar durante unas vacaciones o un viaje de aventura. (Imagen ilustrativa Infobae)
A través de la expedición Sorcerer II, el equipo de Venter recorrió los océanos del planeta y descubrió millones de genes de microorganismos marinos que la ciencia desconocía (Imagen ilustrativa Infobae)

El resultado fue el descubrimiento de millones de genes desconocidos y una comprensión más profunda de la vida microscópica que sostiene los ecosistemas marinos.

Apenas tres meses antes de morir, en enero pasado, Venter lanzó su última apuesta: Diploid Genomics, Inc., una empresa que combina inteligencia artificial, secuenciación genómica e imágenes médicas para hacer los diagnósticos de enfermedades complejas más precisos y personalizados.

El doctor Montoliu lo describió como “uno de los científicos más influyentes, vehementes, agresivos y ambiciosos” de su época.

Añadió que merece ser recordado “no por sus frecuentes posicionamientos personalistas, sino por sus aportes”: haber demostrado que los seres humanos son la primera especie capaz de leer e interpretar su propio genoma.

Temas Relacionados

Craig VenterFrancis CollinsGenomaADNBiotecnologíaMedicina personalizadaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un anillo solar en la Luna: la apuesta japonesa para revolucionar la energía mundial

El proyecto Luna Ring propone rodearla con paneles solares y enviar electricidad hacia la Tierra a través de microondas y láseres

Un anillo solar en la Luna: la apuesta japonesa para revolucionar la energía mundial

Pulpo imitador: el animal que engaña a tiburones, peces, copia a serpientes venenosas y despliega en segundos camuflajes irrepetibles

Según un biólogo evolutivo consultado por Forbes, este cefalópodo adapta su silueta, patrones y movimiento de acuerdo a la amenaza en entornos abiertos, donde la exposición obliga a una estrategia dinámica sustentada en mecanismos biológicos altamente precisos

Pulpo imitador: el animal que engaña a tiburones, peces, copia a serpientes venenosas y despliega en segundos camuflajes irrepetibles

Descubren que un volcán acumuló magma durante 100.000 años sin erupciones: el sorprendente fenómeno

Un equipo internacional halló indicios de una prolongada actividad geológica subterránea. Las claves

Descubren que un volcán acumuló magma durante 100.000 años sin erupciones: el sorprendente fenómeno

La NASA probó un nuevo motor espacial y dio otro paso hacia los viajes tripulados a Marte

El desarrollo tecnológico realizado en el Laboratorio de Propulsión a Chorro apunta a transformar la capacidad de transporte interplanetario

La NASA probó un nuevo motor espacial y dio otro paso hacia los viajes tripulados a Marte

Por qué las rayas desarrollan manchas con forma de ojo: claves de un estudio evolutivo

Científicos de Suecia analizaron 580 especies de peces cartilaginosos. Qué relación tienen los resultados con las estrategias de supervivencia de los animales

Por qué las rayas desarrollan manchas con forma de ojo: claves de un estudio evolutivo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: “No tenía ni para bañarse”, declaró Verónica Ojeda sobre la casa donde murió Diego

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: “No tenía ni para bañarse”, declaró Verónica Ojeda sobre la casa donde murió Diego

España planta cara a Bruselas y defiende las pensiones públicas frente al ahorro privado para la jubilación

Sheinbaum afirma que si FGR halla pruebas “claras” contra Rocha Moya será procesado en México: “No vamos a permitir la injerencia”

Álvaro Uribe le respondió a Juan Daniel Oviedo si será ministro de Defensa en un gobierno de Paloma Valencia: “No se preocupe, doctor”

Paloma Valencia derrotaría a Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta presidencial, según reveló encuesta de Guarumo Ecoanalítica

INFOBAE AMÉRICA

El retiro de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP configura un nuevo orden en Medio Oriente

El retiro de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP configura un nuevo orden en Medio Oriente

Myanmar redujo la condena de prisión de la líder derrocada Aung San Suu Kyi

Una tormenta amenaza a millones de personas con lluvias intensas y frío en EEUU este fin de semana

Tras más de 50 años, la mítica Ediciones de la Flor, histórica casa de “Mafalda”, anunció su cierre

Samanta Schweblin ganó otro premio literario e ingresa en la élite del cuento mundial

ENTRETENIMIENTO

Ving Rhames, estrella de ‘Misión Imposible’, se desplomó en un restaurante: qué se sabe sobre su estado de salud

Ving Rhames, estrella de ‘Misión Imposible’, se desplomó en un restaurante: qué se sabe sobre su estado de salud

El Encargado decidió anticipar su estreno y ya se puede ver en Disney+

“Nueve Reinas” salta a Madrid: una dupla de estafadores, el trasfondo de la crisis económica y el desafío de igualar un clásico argentino

Sam Worthington reveló por qué eligió alejarse de los grandes estudios tras Avatar: “Nunca he tenido un plan”

Joe Russo dio detalles sobre una charla secreta con Robert Downey Jr.: “Empezó a considerar su regreso hace dos años y medio”