Operativo en Durango era para detener a Iván Archivaldo y no contra “El Guano”, afirma Jesús Lemus

Foto: Jesús Aviles / Infobae México

El operativo en Durango que culminó con la detención de la mano derecha y jefe de seguridad de Aureliano Guzmán Loera, conocido como “El Guano”, hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán, estaría conectado con el hallazgo en Chihuahua del narcolaboratorio más grande del país en el que participaron agentes de la CIA.

Aunque ambos hechos parecen distintos entre sí, el periodista Jesús Lemus Barajas detalló en entrevista con Infobae México que se trató de un mega operativo desplegado con la intención de capturar a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, luego de que agentes tanto de la CIA como de la DEA lograron obtener una ubicación que le atribuían al hijo de “El Chapo”.

De acuerdo con el periodista enfocado en temas de narcotráfico, la operación tuvo lugar desde la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, cuando los elementos obtuvieron la localización de un teléfono que atribuían a Iván Archivaldo en Badiraguato, Sinaloa.

Luego de darle seguimiento durante varios días, el mismo dispositivo arrojó una segunda ubicación cerca de Guachochi, lo que provocó que se llevara a cabo un despliegue operativo en Chihuahua desde Ciudad Juárez.

Al encontrarse en ese sitio, los agentes estadounidenses y del Ejército Mexicano habrían localizado el narcolaboratorio, donde luego de desmantelarlo, sicarios de “El Guano” los atacaron.

Un narcolaboratorio y dos enfrentamientos: así se ubicó a gente de “El Guano”

Foto: Especial / CIA

Lemus Barajas refirió que el enfrentamiento se llevó a cabo en la comunidad de Polanco, cuando los agentes se retiraron del narcolaboratorio, y donde los dos elementos de la CIA habrían sido agredidos con un lanzacohetes que les provocó la muerte.

Cabe señalar que las versiones brindadas al respecto por el fiscal general de Chihuahua fueron contradictorias luego de que se informó la participación de dos agentes estadounidenses (que finalmente se dijo eran cuatro). César Jáuregui Moreno aseguró que los elementos habían pedido ser trasladados a la capital luego de encontrarse a los convoyes en dicho poblado, pero que no habían participado en el hallazgo.

La versión oficial refiere que la unidad en la que murieron los dos agentes de la CIA (junto al director de la Agencia Estatal de Investigación [AEI], Pedro Román Oseguera Cervantes, y su escolta) sufrió un percance automovilístico en una brecha y se incendió tras colapsar.

Operativo se movilizó a El Durazno: las incógnitas de la caída del escudo de seguridad, pero no de “El Guano”

Abel N, mano derecha de “El Guano”; Eber Israel N, operador financiero y logístico; y Etzair Lugo N, jefe de seguridad, fueron detenidos junto con otros siete presuntos integrantes del grupo. (Crédito: Gobierno de México)

Jesús Lemus señaló que, tras el enfrentamiento, los agentes se movilizaron hacia Durango debido a que el dispositivo les arrojó una nueva localización en El Durazno, por lo que se desplazaron hacia ese estado.

“El operativo se reorganiza y hasta lo que se sabe, es que ‘El Guano’, con la gente que estaba operando el laboratorio, se bajan hacia El Durazno. Luego el gobierno de Estados Unidos informa que se estaba recorriendo el dispositivo móvil, que se estaba recorriendo, y lo ubican en El Durazno. Ahí es donde se da el segundo enfrentamiento donde se da la captura de Aureliano”, comentó.

De acuerdo con el periodista, el despliegue realizado en Durango no solo culminó con la detención de 10 personas el pasado 23 de abril, entre los que se encontraban Etzar Lugo “N”, jefe de seguridad de “El Guano” y Abel “N”, su mano derecha, sino que también habría sido arrestado Aureliano Guzmán Loera.

“Entre ellos iba Aureliano. Cuando la presidenta sabe que ya está detenido, es cuando viene el hermetismo. Todo el mundo sabíamos que estaba detenido ‘El Guano’, porque comenzaban a filtrar información para que no pasara que lo dejaran ir”, señaló.

| Jesús Aviles / Infobae México

Cabe señalar que, en un primer momento, fuentes de seguridad confirmaron a Infobae México que “El Guano” estaba detenido tras el despliegue en Tamazula; sin embargo, la versión se modificó minutos después.

La caída del cuerpo de seguridad de Aureliano Guzmán sería una de las irregularidades en el operativo señaladas por Lemus Barajas, ya que el equipo cercano de un líder criminal no puede estar en un sitio diferente a él, en ningún momento. Es así que la posible hipótesis de que “El Guano” fue liberado, cobra sentido para el periodista.

Respecto a las declaraciones del fiscal de Chihuahua respecto a que los dos agentes de la CIA fallecidos solo habrían pedido un “aventón” a los elementos de la Fiscalía del Estado, Lemus Barajas detalló que se trató de un control de daños que no fue planeado y que solo demostró la falta de coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El periodista también refirió que la participación de agentes estadounidenses no es nueva, pues ya existe colaboración en entidades como Michoacán, Jalisco, Estado de México, Sonora, entre otros, de los cuales sí tendrían conocimiento las autoridades federales.