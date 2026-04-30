Tigres vs Chivas: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de ida de la Liga Mx

El Rebaño Sagrado buscará levantar el rumbo después de un cierre complicado de torneo, mientras que los felinos intentarán finalmente quedarse con el campeonato (Infobae México: Jesué Abraham Aviles)

Este sábado 3 de mayo comienzan los cuartos de final de la Liga Mx con el enfrentamiento entre los Tigres y las Chivas a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) desde el Estadio Universitario.

A diferencia de otras temporadas, ambos encuentros de la serie se disputarán en fin de semana debido al compromiso que tiene el cuadro felino en las semifinales de la CONCACAF Champions Cup, donde vencieron por la mínima a Nashville en el juego de ida.

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Por otro lado, el Rebaño Sagrado cuenta con la ventaja del factor de desempate, pues en caso de igualar en el marcador global, el Guadalajara avanzaría por posición en la tabla.

La doble competencia en Tigres

Después de vencer a Nashville, Tigres se enfrentará a Chivas por los cuartos de final de la Liga Mx. (REUTERS/Cristian De Marchena)

El equipo felino afrontará este encuentro con la carga física que involucra haber disputado recientemente las semifinales de la CONCACAF Champions Cup en Estados Unidos frente al Nashville. A esto se suma la incertidumbre sobre la participación de Ozziel Herrera, quien se mantiene como duda tras abandonar el terreno de juego por una lesión en dicho compromiso.

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A pesar de estos contratiempos, el conjunto regiomontano posee una amplia experiencia en instancias finales, siendo subcampeón la temporada pasada tras caer en tanda de penales ante los Diablos Rojos del Toluca.

Sin embargo, existe el antecedente de la temporada regular que beneficia al conjunto universitario tras una goleada contundente de 4-1 sobre Chivas.

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El declive del Rebaño Sagrado

Chivas buscará avanzar a la siguiente ronda sin sus seleccionados. (X @Chivas)

Tras registrar la mejor temporada de su historia en torneos cortos, el equipo dirigido por Gabriel Milito experimentó un notable declive en su rendimiento durante las últimas dos jornadas, cerrando la fase regular sin lograr perforar la portería rival ante Necaxa y Tijuana.

El Guadalajara llega a esta fase definitiva con el equipo debilitado, pues cinco de sus elementos, Brian Gutiérrez, Raúl Rangel, Armando González, Luis Romo y Roberto Alvarado, no estarán disponibles al haber sido convocados por Javier Aguirre para disputar el Mundial 2026.

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Ante este panorama, el cuadro tapatío tendrá que enfocarse en corregir las fallas defensivas que exhibió durante su enfrentamiento de fase regular y evitar errores en la zona baja que pueden costarles la eliminatoria.

Cuándo y dónde ver en vivo

El encuentro entre Tigres y Chivas podrá sintonizarse este sábado 2 de mayo a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de Azteca 7 y FOX.

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