México

Día del niño y la niña 2026: estudiantes presentan 80 prototipos innovadores, desde sistemas de reciclaje de agua hasta jardines verticales

Alumnos de primaria y secundaria diseñaron y construyeron proyectos que abordan problemáticas reales en alimentación, salud, agua, energía, cambio climático, gobierno y exploración espacial

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En el marco del Día del niño y la niña 2026, estudiantes de todo el país demostraron que la creatividad y la innovación pueden surgir desde las aulas. A través de proyectos que abordan problemáticas reales, niñas, niños y adolescentes presentaron soluciones que van desde el cuidado del agua hasta el combate del cambio climático.

La iniciativa forma parte de la Feria Maker UNOi 2026, donde más de 80 equipos de nivel primaria y secundaria desarrollaron prototipos con impacto social, resultado de meses de trabajo colaborativo y aprendizaje basado en proyectos.

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La exposición se llevó a cabo en el Papalote Museo del Niño, uno de los espacios educativos más emblemáticos del país. El evento reunió propuestas creadas por estudiantes de colegios pertenecientes a la red de UNOi.

Durante la jornada, los asistentes pudieron conocer de cerca los prototipos, así como el proceso completo de ideación, diseño y construcción de cada proyecto.

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Proyectos innovadores: del reciclaje de agua a jardines verticales

Los desarrollos presentados abarcan nueve grandes temáticas relacionadas con los retos del siglo XXI, entre ellas:

  • Alimentación
  • Salud
  • Agua
  • Energía
  • Cambio climático
  • Equidad
  • Gobierno
  • Exploración espacial
  • Paz

Entre los ejemplos más destacados se encuentran sistemas de reciclaje de agua en escuelas, capaces de ahorrar miles de litros al año, así como jardines verticales que ayudan a reducir la temperatura en espacios urbanos. También se han desarrollado prototipos como plantas desalinizadoras para uso doméstico.

Educación Maker: aprender haciendo

Los proyectos se desarrollaron bajo la Pedagogía Maker, un modelo que impulsa a los estudiantes a identificar problemas reales y construir soluciones funcionales. Este enfoque forma parte del sistema educativo de UNOi, junto con la Pedagogía Crítica (pensar) y la Pedagogía Líquida (sentir).

El director general de UNOi México, José Carlos Dosal, destacó la importancia de este modelo educativo:

“La Pedagogía Maker no se trata solo de construir cosas, se trata de construir futuros posibles”.

No competencia, colaboración y aprendizaje

A diferencia de otras ferias, la Feria Maker UNOi 2026 no tiene formato de concurso. Su objetivo es fomentar el aprendizaje, la creatividad y el intercambio de ideas entre estudiantes, docentes y especialistas.

El evento incluyó tres áreas principales:

  • Exposición de proyectos
  • Conferencias sobre innovación educativa
  • Talleres prácticos de cultura maker

Todos los proyectos fueron seleccionados bajo criterios como creatividad, interdisciplinariedad, prototipo funcional y documentación, pero sin jerarquías competitivas.

Las infancias como agentes de cambio

En este Día del niño y la niña 2026, la Feria Maker deja claro que las nuevas generaciones no solo aprenden, sino que también proponen soluciones concretas a los desafíos actuales.

Con iniciativas como esta, se impulsa una educación donde las y los estudiantes se convierten en protagonistas de su propio aprendizaje y en agentes de cambio capaces de transformar su entorno.

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