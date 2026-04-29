Salud

9 causas del zumbido en los oídos: qué lo provoca y cuándo puede ser una señal de alerta

Factores cotidianos y condiciones médicas pueden estar detrás de este síntoma, y su origen no siempre resulta evidente a simple vista

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Ilustración de un hombre sentado en un escritorio, con las manos en la cabeza y los ojos cerrados, rodeado de líneas caóticas y palabras que representan ruido
El tinnitus o zumbido en los oídos afecta a millones de personas en todo el mundo, presentándose como silbidos, pitidos o ruidos persistente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de tinnitus o zumbido en los oídos afecta a millones de personas en todo el mundo, manifestándose como silbidos, pitidos o ruidos persistentes sin una fuente externa identificable. Para algunos, este síntoma es transitorio, pero en otros casos se convierte en una molestia crónica que impacta su calidad de vida.

El tinnitus, definido como la percepción de sonidos sin un estímulo externo, puede tener causas diversas. Los especialistas en salud auditiva recomiendan consultar al médico si el zumbido es persistente o interfiere con las actividades cotidianas, a fin de obtener un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el tinnitus es uno de los síntomas más frecuentes entre los trastornos auditivos y puede presentarse en cualquier grupo etario.

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No se considera una enfermedad, sino un síntoma que puede advertir sobre alteraciones en la salud auditiva o en otros sistemas del organismo. Según Jackie Clark, doctora en audiología clínica, el tinnitus puede estar vinculado a condiciones subyacentes y, en ocasiones, alterar la rutina diaria. Además de la percepción de sonidos inexistentes, puede causar problemas para dormir, ansiedad o depresión, de acuerdo con la revista médica The Lancet.

Causas frecuentes del tinnitus

Primer plano de una mujer con cabello rizado y una diadema marrón, tocándose la oreja derecha enrojecida, con una expresión de dolor. Fondo urbano borroso.
Lesiones en la cabeza o cuello pueden desencadenar tinnitus, siendo frecuente tras accidentes, caídas o explosiones, según especialistas en audiología (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Exposición continua a ruidos elevados: Afecta principalmente a trabajadores industriales, músicos y militares. Los sonidos intensos dañan las células ciliadas de la base de la cóclea, lo que puede provocar tinnitus y pérdida auditiva, según la doctora en audiología Catherine Palmer.
  2. Lesiones en la cabeza o el cuello: Accidentes o caídas pueden dañar el oído interno, el nervio auditivo o el cerebro. Tras una conmoción, es posible experimentar sonidos fantasma. En militares expuestos a explosiones, el tinnitus puede ser más intenso y variado.
  3. Obstrucción del conducto auditivo por cerumen: La acumulación de cerumen o masas poco usuales ejerce presión sobre los nervios auditivos, lo que puede causar zumbido o disminución de la audición. La eliminación de la obstrucción suele resolver el síntoma, según Jackie Clark, doctora en audiología clínica.
  4. Congestión nasal intensa: Resfriados, gripe o infecciones sinusales pueden generar presión en el oído medio y las cavidades nasales, estimulando los nervios auditivos y provocando tinnitus. Si el síntoma persiste tras la congestión, se recomienda consultar al médico.
  5. Medicamentos ototóxicos: Fármacos como los utilizados en quimioterapia (cisplatino), ciertos antibióticos o diuréticos de asa pueden lesionar el oído interno, generando tinnitus, pérdida de audición y trastornos del equilibrio. Se desaconseja modificar el tratamiento sin supervisión médica.
  6. Disfunción de la articulación temporomandibular: Problemas en músculos, ligamentos o cartílagos de la zona mandibular pueden causar dolor facial, chasquidos al masticar y tinnitus. Puede requerirse consulta odontológica o con un especialista en cabeza y cuello.
  7. Fluctuaciones en los niveles de glucosa (diabetes): Las alteraciones metabólicas afectan el suministro de oxígeno y glucosa al oído interno. El tinnitus puede ser un indicio de desajustes metabólicos, lo que subraya la importancia de controlar la diabetes y revisar la audición.
  8. Envejecimiento: A partir de los 40 años, es frecuente la aparición de pérdida auditiva y tinnitus, agravados por la exposición acumulada a ruidos dañinos. Los audífonos modernos pueden ayudar a reducir el impacto del síntoma.
  9. Enfermedad de Ménière: Trastorno del oído interno caracterizado por tinnitus, pérdida auditiva, vértigo y presión, asociado a un desequilibrio de los líquidos en el oído. Las modificaciones dietéticas y la atención médica pueden reducir los síntomas, aunque la condición suele ser crónica.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los problemas en la articulación temporomandibular pueden causar tinnitus, chasquidos mandibulares y molestias faciales, requiriendo valoración odontológica o de especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Soluciones y cuándo consultar al especialista

El tratamiento del tinnitus depende fundamentalmente de la causa identificada. En algunos casos, basta con eliminar la obstrucción auditiva, aliviar la congestión nasal o tratar una afección médica específica para reducir el malestar. Si el zumbido se vuelve persistente o afecta la vida cotidiana, los audiólogos recomiendan consultar a un especialista.

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La atención profesional puede incluir métodos para convivir con el tinnitus, como sonoterapia, apoyo psicológico o el uso de audífonos. Se desaconseja la automedicación y cualquier cambio en la medicación prescrita sin supervisión médica.

Hombre en el otorrino (Freepik)
El tratamiento del tinnitus depende de la causa, pero la consulta con un especialista es clave si el zumbido auditivo persiste o afecta la calidad de vida (Freepik)

Aunque la investigación médica continúa, todavía no existe una solución definitiva para eliminar por completo el tinnitus. Por ello, el acompañamiento profesional y el manejo individualizado constituyen la principal estrategia para quienes conviven con este síntom

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