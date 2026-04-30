Qué le hace más daño a las personas con hígado graso: las salchichas, el jamón o las carnes frías (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

Las personas que padecen hígado graso enfrentan riesgos adicionales al consumir salchicha, jamón y otras carnes frías, ya que estos productos agravan la inflamación hepática y dificultan la recuperación del órgano.

La advertencia proviene de la Asociación Catalana de Pacientes Hepáticos, que identifica a los embutidos como un factor de riesgo para quienes viven con esteatohepatitis o hígado graso no alcohólico.

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La composición de los embutidos explica el problema: las grasas saturadas y los aditivos como nitritos elevan la toxicidad y la carga metabólica para el hígado. Entre los productos de uso cotidiano en México se encuentran la salchicha de pavo y cerdo, el jamón de pierna y pavo, el chorizo, la longaniza, la mortadela, el tocino y el queso de puerco, cada uno con diferentes niveles de grasas y conservadores.

Las grasas saturadas y los aditivos agravan la inflamación hepática

Los procesos de curado y ahumado en la elaboración de la salchicha, el jamón y el chorizo generan compuestos que implican un esfuerzo extra para el hígado. Según la Asociación Catalana de Pacientes Hepáticos, esto puede desencadenar inflamación crónica y favorecer el avance hacia fibrosis o cirrosis. El riesgo no es menor: la inflamación persistente es una de las vías principales para el deterioro hepático en pacientes con diagnóstico de hígado graso.

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Las grasas saturadas y los aditivos agravan la inflamación hepática (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo regular de carnes frías incrementa la acumulación de triglicéridos en las células hepáticas. La densidad calórica de estos productos contribuye a que la grasa se deposite en el hígado, complicando el tratamiento y la recuperación. “El consumo de embutidos puede dificultar la función hepática y retrasar la recuperación”, advierte la red de pacientes.

Carnes frías y resistencia a la insulina

El vínculo entre las carnes procesadas y la resistencia a la insulina está bien documentado. Productos como la mortadela, el queso de puerco y el tocino contienen grasas saturadas y sodio en grandes cantidades. Estas características no solo aceleran el desarrollo de hígado graso, sino que también incrementan el riesgo de diabetes tipo 2, una complicación frecuente en pacientes con este diagnóstico.

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La presencia de grasas LDL y el exceso de sodio en la dieta diaria elevan además el riesgo cardiovascular. Las personas que viven con hígado graso presentan predisposición a enfermedades del corazón, y la ingesta de carnes frías agrava este panorama.

El daño de los aditivos: nitritos y nitratos

Además de las grasas, los embutidos contienen aditivos como nitritos y nitratos, utilizados como conservadores. Estos compuestos pueden aumentar la toxicidad hepática y se relacionan con problemas de salud a largo plazo, de acuerdo con organizaciones especializadas. El jamón, la salchicha y el salami destacan por su alto contenido de estos aditivos, presentes también en algunos cortes curados.

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Un dato relevante es que el consumo frecuente de estos productos no solo afecta el hígado, sino que incrementa la probabilidad de complicaciones metabólicas y cardiovasculares, según reportes recientes.

Alternativas y recomendaciones para personas con hígado graso

La recomendación de los especialistas es clara: quienes viven con hígado graso deben eliminar o reducir drásticamente la ingesta de embutidos y carnes frías. Optar por proteínas magras, como pollo y pavo sin piel, pescado fresco y legumbres, facilita la función hepática y contribuye a frenar el avance de la esteatosis.

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Salchichas Thüringer Rostbratwurst doradas se presentan con mostaza y chucrut en un puesto de comida tradicional alemán al aire libre, bajo una carpa a rayas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reemplazar los embutidos por alimentos frescos y naturales resulta fundamental. Cocinar cortes magros de res sin exceso de aceite, preferir pescados al vapor o a la plancha, y priorizar vegetales y legumbres ayuda a reducir la inflamación y el daño hepático. Controlar el consumo de sodio y grasas saturadas es otra medida indispensable.

La prevención es la clave. La relación entre los embutidos y el deterioro hepático está ampliamente documentada por asociaciones y especialistas. Mantener una dieta baja en grasas saturadas y evitar carnes procesadas son acciones recomendadas para quienes buscan proteger la salud del hígado. Consultar con personal médico es necesario antes de realizar cambios drásticos en la alimentación.

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