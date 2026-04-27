Captura de “Metro 9” exhibe estructura de mando de “Los Metros” en Reynosa

Alexander 'N', alias 'Metro 9', fue detenido este lunes 27 de abril en Reynosa. (Imagen Ilustrativa Infobae, generada con las características físicas del detenido inscritas en el Registro Nacional de Detenciones)

La detención de Alexander “N”, identificado como “Metro 9”, fue confirmada a Infobae México por fuentes de seguridad como un presunto integrante de la estructura de mando de “Los Metros”, facción del Cártel del Golfo vinculada por autoridades a distintos hechos de violencia.

De acuerdo con registros documentados en medios nacionales, el alias “Metro” forma parte de un sistema interno de identificación utilizado dentro del grupo criminal para distinguir a mandos y operadores en distintos niveles de su estructura jerárquica. Este esquema ha sido referido en detenciones previas de integrantes de la misma organización.

En este caso, el detenido es señalado como un objetivo prioritario dentro de la estructura criminal, categoría que las autoridades utilizan para perfiles con capacidad de mando u operación dentro de células delictivas.

Descripción del Registro Nacional de Detenciones

El Registro Nacional de Detenciones detalla que “Metro 9″ fue detenido este lunes 27 de abril —aunque no precisa la hora— y que es un hombre de aproximadamente 1.70 metros de estatura, tez morena y complexión robusta, con cabello entrecano corto y barba de candado. Al momento de su captura vestía playera azul marino, pantalón de mezclilla y sandalias blancas, además de presentar un tatuaje en el brazo izquierdo.

De acuerdo con reportes de seguridad, el detenido utilizaba el nombre de Carlos García Hernández como identidad alterna para intentar evitar su identificación. En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del estado.

Durante las acciones violentas derivadas de la detención de "Metro 9" fueron dañadas cámaras de vigilancia de varias partes de Reynosa. (Crédito: redes sociales)

Durante la detención le fueron asegurados un fusil de asalto AK-47, cargadores y cartuchos útiles, además de tres vehículos, una cuatrimoto y diversas identificaciones falsas, utilizadas presuntamente para actividades de ocultamiento.

La captura de “Metro 9” se registró en un contexto de violencia posterior al operativo, en el que se reportaron bloqueos carreteros, incendios y ataques contra infraestructura de videovigilancia en distintos puntos, de acuerdo con la Vocería de Seguridad estatal.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado públicamente la trayectoria criminal del detenido ni el alcance exacto de su papel dentro de la facción “Los Metros”.