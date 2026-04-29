Bizcocho de avena, naranja y chocolate: fibra, antioxidantes y sabor en cada bocado

Bizcocho de avena, naranja y chocolate, cortado en rebanadas, decorado con gajos y ralladura de naranja, chips de chocolate y avena, sobre una tabla de madera.
Un bizcocho húmedo de avena, naranja y chocolate, cortado en rebanadas y decorado con gajos de naranja y chips de chocolate, se presenta sobre un fondo luminoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bizcocho de avena, naranja y chocolate es perfecto para desayunos, meriendas o para acompañar el café de la tarde.

La avena aporta fibra y saciedad, la naranja le da perfume y frescura, y el chocolate suma profundidad y un dulzor equilibrado.

Es una receta fácil, rendidora y mucho más saludable que las tortas clásicas, porque no lleva harinas refinadas y podés ajustar el dulzor a tu gusto.

Receta de bizcocho de avena, naranja y chocolate

La base es avena arrollada procesada (tipo harina), jugo y ralladura de naranja fresca, cacao amargo en polvo y un toque de chips de chocolate o chocolate picado.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 45 minutos
  • Preparación activa: 15 minutos
  • Cocción: 30 minutos
Toma cenital de bizcocho de avena y naranja en molde rectangular, naranjas frescas, cacao en polvo y avena sobre un fondo de madera rústico.
Bizcocho de avena y naranja en molde rectangular, con naranjas frescas, cacao en polvo y avena esparcidos sobre un fondo rústico de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  1. 2 tazas de avena arrollada (procesada tipo harina)
  2. 2 huevos grandes (o 2 cdas de chía hidratada en 6 de agua para versión vegana)
  3. 1/2 taza de azúcar mascabo, miel o stevia (ajustar a gusto)
  4. 1/3 taza de aceite neutro (girasol, maíz o coco)
  5. 1/2 taza de jugo de naranja (recién exprimido)
  6. Ralladura de 1 naranja grande
  7. 1/2 taza de leche (animal o vegetal)
  8. 1/3 taza de cacao amargo en polvo (sin azúcar)
  9. 1 cucharadita de polvo de hornear
  10. 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  11. 1 pizca de sal
  12. 1/3 taza de chips de chocolate o chocolate picado (opcional)

Cómo hacer bizcocho de avena, naranja y chocolate

  1. Precalentar el horno a 180°C y engrasar un molde de budín o torta.
  2. Procesar la avena arrollada hasta lograr una harina fina.
  3. En un bol grande, batir los huevos con el azúcar, el aceite, la leche, el jugo y la ralladura de naranja, y la esencia de vainilla.
  4. Agregar la avena molida, el cacao, el polvo de hornear y la sal. Mezclar hasta obtener una masa homogénea.
  5. Incorporar los chips de chocolate o chocolate picado.
  6. Volcar la mezcla en el molde y alisar la superficie.
  7. Hornear 30 minutos, o hasta que al pinchar con palillo salga limpio o apenas húmedo.
  8. Dejar enfriar antes de desmoldar y cortar en porciones.
Bizcocho de avena, naranja y chocolate, cortado en rebanadas, decorado con trozos de naranja y chispas de chocolate. Una naranja a un lado.
Un bizcocho húmedo de avena, naranja y chocolate, presentado en rebanadas y adornado con cítricos y chips de chocolate, reposa sobre una superficie de madera con un fondo claro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 10-12 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 135
  • Grasas: 5 g
  • Carbohidratos: 20 g
  • Proteínas: 3 g

Valores aproximados, pueden variar según ingredientes y tamaño de las porciones.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En recipiente hermético, hasta 4 días a temperatura ambiente o 1 semana en heladera. También puedes congelarlo en porciones.

