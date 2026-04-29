Bizcocho de avena, naranja y chocolate: fibra, antioxidantes y sabor en cada bocado

El bizcocho de avena, naranja y chocolate es perfecto para desayunos, meriendas o para acompañar el café de la tarde.
La avena aporta fibra y saciedad, la naranja le da perfume y frescura, y el chocolate suma profundidad y un dulzor equilibrado.
PUBLICIDAD
Es una receta fácil, rendidora y mucho más saludable que las tortas clásicas, porque no lleva harinas refinadas y podés ajustar el dulzor a tu gusto.
Receta de bizcocho de avena, naranja y chocolate
La base es avena arrollada procesada (tipo harina), jugo y ralladura de naranja fresca, cacao amargo en polvo y un toque de chips de chocolate o chocolate picado.
PUBLICIDAD
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 45 minutos
- Preparación activa: 15 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 2 tazas de avena arrollada (procesada tipo harina)
- 2 huevos grandes (o 2 cdas de chía hidratada en 6 de agua para versión vegana)
- 1/2 taza de azúcar mascabo, miel o stevia (ajustar a gusto)
- 1/3 taza de aceite neutro (girasol, maíz o coco)
- 1/2 taza de jugo de naranja (recién exprimido)
- Ralladura de 1 naranja grande
- 1/2 taza de leche (animal o vegetal)
- 1/3 taza de cacao amargo en polvo (sin azúcar)
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- 1 pizca de sal
- 1/3 taza de chips de chocolate o chocolate picado (opcional)
Cómo hacer bizcocho de avena, naranja y chocolate
- Precalentar el horno a 180°C y engrasar un molde de budín o torta.
- Procesar la avena arrollada hasta lograr una harina fina.
- En un bol grande, batir los huevos con el azúcar, el aceite, la leche, el jugo y la ralladura de naranja, y la esencia de vainilla.
- Agregar la avena molida, el cacao, el polvo de hornear y la sal. Mezclar hasta obtener una masa homogénea.
- Incorporar los chips de chocolate o chocolate picado.
- Volcar la mezcla en el molde y alisar la superficie.
- Hornear 30 minutos, o hasta que al pinchar con palillo salga limpio o apenas húmedo.
- Dejar enfriar antes de desmoldar y cortar en porciones.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 10-12 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 135
- Grasas: 5 g
- Carbohidratos: 20 g
- Proteínas: 3 g
Valores aproximados, pueden variar según ingredientes y tamaño de las porciones.
PUBLICIDAD
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
En recipiente hermético, hasta 4 días a temperatura ambiente o 1 semana en heladera. También puedes congelarlo en porciones.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD